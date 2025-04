Desayuno para ser feliz

Fermín Apezteguia Jueves, 3 de abril 2025, 18:26 Comenta Compartir

Hay una tendencia hoy a minusvalorar la felicidad. Existe tal presión social por ser felices que, según nos cuentan, resulta imposible lograrlo. El hecho de buscarla con tanto ahínco nos sumerge en un bucle, argumentan, que acaba por llevarnos justo en dirección contraria. Trabajamos tanto por sentirnos bien que acabamos sintiéndonos mal, lo que no queríamos.

Quizás haya buena parte de certeza en esa argumentación, no lo niego. Pero si no intentamos alcanzar la felicidad, no entendida como el paraíso de la dicha, que resulta pueril, sino como un estado de bienestar personal que nos permita seguir adelante, sentirnos bien con nosotros mismos, ¿qué nos queda como seres humanos? La mesa también puede contribuir a ello y el primer paso en esa dirección podemos darlo después de la ducha de la mañana. Sí, en el desayuno.

Hacer bien la primera comida del día es fundamental para el bienestar físico y mental, que –por cierto– también tiene que ver con lo físico. Una investigación liderada por el más internacional de nuestros cardiólogos, Valentín Fuster, reveló hace unos años que no desayunar es tan perjudicial para la salud como hacerlo mal. Saltarse el desayuno –agárrese que vienen curvas– aumenta hasta un 27% el riesgo de sufrir una enfermedad coronaria.

Triptófano natural (no en pastillas)

¿Quiere más? Un primer alimento que contenga menos del 5% de las calorías diarias recomendadas (unas 2.000) duplica el riesgo de que las arterias se recubran de placas de esa grasa tan mala, infartante, que los médicos llaman ateroma. ¡Y a lo que íbamos! El desayuno, como el resto de las comidas del día, no le garantizará de forma plena su bienestar emocional, pero puede ayudarle en lograr ese objetivo o a todo lo contrario. Cada uno elige. La farmacéutica y nutricionista cántabra Salena Sainz explica cómo y por qué ocurre así.

El alivio del estado de ánimo depende de un neurotransmisor (una sustancia que favorece el buen funcionamiento de nuestra cabeza) que es la serotonina. No se puede comer nada que la contenga, porque no existe; pero sí hay alimentos ricos un aminoácido llamado triptófano (queso, huevos, leche, pollo...), que favorecen la generación de serotonina. «Una dieta rica en esta sustancia se sabe que es muy beneficiosa para pacientes susceptibles a la depresión».

Llegados a este punto habría que insistir en lo dicho unas líneas arriba. ¿Le va a curar la depresión? Claro que no, pero viene fenomenal. Como dijo el filósofo y antropólogo alemán Ludwig Feuerbach, somos lo que comemos. La mejor aliada del triptófano, según detalla Sainz, es la vitamina B6, que puede encontrarse en productos como las nueces y los cereales auténticos (no los azucarados); y también en otros productos que complementarán su desayuno feliz como las legumbres, el pesado azul y las carnes de cerdo y vacuno.

Cereales, fruta y leche

Protegerse frente a la tristeza y su hermana mayor, la depresión, pasa por aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, alimentos integrales y ricos en ácidos omega 3. Otra evidencia científica que crece con los años es que el consumo continuado de productos basura, de comida rápida, ultraprocesada, horneados comerciales y dulces industriales, hunde el estado de ánimo del más optimista. No se ría, que es ciencia, no una broma.

El desayuno levantador del ánimo podría contener cacao, con un alto contenido en magnesio, calcio y fósforo, que alivian el cansancio y refuerzan el ánimo. El plátano, rico en potasio, magnesio y fibra, sería una fruta fantástico, y también frutos rojos, secos, cereales, yogur. Si añade algo de proteína, un huevo por ejemplo, fantástico. Dieta mediterránea.

A mí, la verdad, sólo de pensarlo ya me sube el ánimo... Disfruto de toda, pero la primera es la comida del día que más me gusta. ¡Me chifla! Feliz semana.

