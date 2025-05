Comemos cada vez peor

Fermín Apezteguia Jueves, 8 de mayo 2025, 21:24 Comenta Compartir

Cada vez que sale un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre cómo comemos los españoles es como para echarse a llorar. Pero sin parar, a moco tendido. El último estudio que han realizado ahonda en la herida, con saña, y titulan que comemos aún peor que en 2024. Hacerlo de la manera correcta es muy fácil, ya sé que lo saben, dieta mediterránea; pero les entiendo. ¡Cómo no! Está todo tan caro que comer sano se está convirtiendo en artículo de lujo. Y así nos va.

Nos gusta farolear de que vivimos en un país bañado por la dieta mediterránea, pero nuestra alimentación, por lo visto, sigue siendo inadecuada. Tampoco es de extrañar, porque según otro informe de la OCU, los alimentos subieron nada menos que un 38% entre el año de la maldita pandemia y 2023. No hay sueldo congelado ni fresco que pueda con algo así. Aún con todo, el último estudio de la organización de consumidores recuerda que el mantenimiento de una dieta saludable resulta más barato que alimentarse «con exceso de carne y platos preparados».

La mitad de la población, sobrepeso

Hay algunos datos en este nuevo trabajo que resultan demoledores. Basándose en la información más reciente publicada por el Panel de consumo de alimentos en los hogares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) entre enero de 2014 y diciembre de 2023, la OCU alerta de que una de cada dos personas vive ya con exceso de peso. Una dieta inadecuada y la falta de ejercicio han provocado que, en ese periodo de tiempo, el sobrepeso haya crecido hasta alcanzar al 35% de la población y la obesidad al 16%. La suma de una y otra da 52%.

¿Por qué ocurre? Pasa por todo un poco. «Cocinamos menos, compramos más alimentos procesados y comemos menos frutas y verduras de las que debiéramos», explica un portavoz de la OCU. «La alimentación de la población española se aleja cada día más y más de la dieta saludable ideal. Como consecuencia –añade–, las cifras de exceso de peso y enfermedades relacionadas con la mala alimentación han empeorado».

Seguimos comprando mucho alimento procesado y platos preparados, que para que gusten y se mantengan comestibles durante más tiempo llevan todo lo que nos viene mal: azúcar, grasa, sal, aditivos. Además, recuerda la organización, consumimos más carne de la que debiéramos, mucho producto lácteo preparado (en vez de leche) y dulces, en lugar de frutas y verduras. Si quiere hacerlo bien, apunte: estos son los consejos de la OCU.

– En nuestra alimentación diaria no pueden faltar verduras, hortalizas frescas, fruta fresca, frutos secos, pan integral, leche, yogur no azucarado y otras leches fermentadas, quesos no muy grasos y aceite de oliva.

– A lo largo de la semana hay que consumir legumbres, patatas, arroz, harinas, pan no integral, pollo fresco, otras carnes frescas, pescado, marisco, conservas de pescado, huevos, aceites vegetales y grasas untables.

– Nos conviene comer menos carne. El exceso de proteínas y grasas saturadas nos perjudica.

– Recuperemos el aceite de oliva. Su precio ha elevado el consumo de mantequillas y margarinas, menos saludables.

– Son de consumo ocasional, en cantidad y frecuencia, dulces, bebidas alcohólicas y no alcohólicas (salvo agua), platos preparados y precocinados y carnes procesadas.

– Menos sal es lo adecuado.

– Evite el consumo de tanto ultraprocesado. No se olvide de que existen dudas sobre la inocuidad de algunos de ellos.

En resumen, es muy fácil, dieta mediterránea: verduras, legumbres, cereales, fruta, leche y pescado más que carne, preferiblemente blanca; y la comida casera, mejor que ultraprocesada. Feliz semana.

