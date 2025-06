Alimentos que protegen de sufrir un ictus

José Enrique Campillo Médico, catedrático de Fisiología y experto en Nutrición y Alimentación Miércoles, 25 de junio 2025, 19:14 Comenta Compartir

Se llama ictus a todo accidente cerebro vascular, ya sea por obstrucción de una arteria que deja sin riego a una parte del cerebro (más del 80 por ciento de los casos) o por la rotura de un vaso sanguíneo, que ocasiona una hemorragia intracraneal. Es un problema grave que afecta en España a seis de cada cien personas de más de 65 años y a diez de cada cien entre los mayores de 80 años. El ictus es la principal causa de muerte en mujeres.

Hoy el ictus se puede controlar con una detección precoz y la aplicación rápida de medidas terapéuticas. Pero la mejor estrategia es la prevención y la medida más eficaz para prevenirlo es la alimentación. Recientemente un grupo de investigación del hospital Virgen Macarena de Sevilla ha publicado (septiembre de 2023) en la revista 'Neurology Perspectives' un avance de un estudio que están realizando sobre el efecto del consumo de alimentos ricos en polifenoles en la reducción de la probabilidad de padecer un ictus.

Muchos alimentos vegetales nos pueden proporcionar polifenoles con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Podemos destacar por su eficacia en la salud vascular, todos los frutos rojos, en especial arándanos, moras, frambuesas, uvas tintas y fresas. También el té, negro o verde, el cacao y el chocolate negro.

Tres alimentos especiales

Pero estos investigadores están estudiando, en especial, tres alimentos que no son muy comunes y que os paso a describir. Uno de ellos es una planta llamada salicornia o espárrago de mar, que creen en las playas y en salares. Es carnosa y tiene el aspecto de un espárrago verde silvestre. Se puede consumir como cualquier otra verdura, hervida o al vapor, aliñada con aceite y limón, o como guarnición de pescados o incluso para rellenar pescados. Se puede encontrar en supermercados, yo la he visito en alguno (confieso que no la he probado). La salicornia es rica en grasas insaturadas y en polifenoles.

Otro de los alimentos que ensayan en ese estudio es la kale o col crespa o rizada, muy rica en fibra, polifenoles y vitaminas. Se puede consumir guisada o en ensalada.

El tercer alimento que investigan me ha llamado poderosamente la atención; se trata de la piel del aguacate. El aguacate entero tiene unas propiedades reconocidas para la prevención de problemas vasculares, tanto cerebrales como cardíacos y se recomienda consumir aguacates al menos tres veces a la semana. La piel, al parecer, tiene numerosas propiedades saludables y en internet hay un catálogo de formas de usarlas: como alimento, para fabricar emplastos y cremas de usos diversos y hasta como loción anti piojos.

Eso sí, la piel del aguacate hay que lavarla siempre muy bien ya que puede tener contaminación por bacterias dañinas como la listeria. La piel se puede consumir directamente en aquellos aguacates de piel fina. En los que tengan la piel más rugosa la mejor manera de consumirlas es mediante molienda en un poco de agua seguida de una maceración. Luego se puede sazonar tipo guacamole o como más nos guste.

Ya saben, contra el ictus, polifenoles.

Temas

Alimentación

Cerebro