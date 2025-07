Alimentos que nos protegen del sol

José Enrique Campillo Médico, catedrático de Fisiología y experto en Nutrición y Alimentación Miércoles, 9 de julio 2025, 19:11 Comenta Compartir

Son las siete de la tarde del 4 de julio y fuera de casa, a la sombra, el termómetro marca 42º C. Y lo que más llama la atención no es el calor, sino lo que 'pica' el sol sobre la piel. Ustedes, aunque soporten menos temperatura, si prestan atención, verán como este año el sol quema más que en otras ocasiones. Esto se debe a que estamos en vísperas de llegar a un máximo de actividad solar que sucederá el año que viene.

Este verano el sol es muy peligroso y hay que proteger nuestra piel. A la piel se la protege desde fuera mediante cremas o lociones protectoras, pero lo más importante es protegerla desde dentro y eso lo podemos hacer mediante una adecuada alimentación.

En el año 2022 se publicó un interesante estudio en la revista 'Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics', en el que se analizaba con detalle los alimentos y bebidas que podían proporcionar a la piel las mejores defensas para prevenir el daño que pueda ocasionar la radiación solar.

Tres efectos deben cubrir los alimentos fotoprotectores. Deben de tener un gran poder antioxidante: el sol oxida y envejece la piel. Deben de tener un efecto antiinflamatorio: la exposición excesiva al sol quema la piel y esta se inflama, se pone roja y duele. Y tiene que permitir una buena renovación de la estructura de nuestra piel: la quemadura solar destruye la piel (se pela) y necesitamos que tenga una buena capacidad de regeneración.

En el estudio mencionado se da una lista de alimentos que benefician a nuestra piel en las tres acciones y que no deben faltar en el menú de este verano, en el que el sol está especialmente agresivo. Son alimentos que proporcionan vitaminas antioxidantes como la vitamina E, la C y los betacarotenos.

Gazpacho

El aceite de oliva, las naranjas y las zanahorias nos proporcionan estas tres vitaminas. También son importantes los polifenoles, como las antocianinas, que podemos encontrar en todas las frutas y verduras de color morado y en algunas bebidas como el té, el café y el chocolate de cacao. Además, en el estudio citado se mencionan también los mangos, el melón, los tomates, las granadas, uvas, frutos secos como nueces y almendras, las legumbres y la soja.

No podemos olvidar el más importante protector de la piel que es el agua. La piel debe estar hidratada y eso solo se logra mediante el agua que le aportan los vasos sanguíneos que la nutren. Las cremas hidratantes solo sirven para reducir la pérdida de agua de la piel. Ninguna crema 'mete' agua dentro de la piel. Por eso tenemos que beber agua y comer platos muy hidratados como los gazpachos.

Yo creo que un gazpacho con tomate y zanahoria, más el aceite de oliva virgen y algunos tropezones (pepino, cebollas, pimientos, etc.) es el alimento más fotoprotector que hay.

Protéjanse de este sol que sufriremos este verano. Algunas bebidas como el vino tinto solo o en sus combinaciones veraniegas también aporta fotoprotectores para la piel.

