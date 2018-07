Oda al tomate en Miranda de Ebro Huerta de tomates en las proximidades de Miranda de Ebro. / Héctor Pérez Visitas a huertas, música y recetas singulares elaboradas con una verdura que busca su Denominación de Origen ELENA SIERRA Lunes, 23 julio 2018, 21:38

Un tomate grande, plano por arriba y cuarteado por debajo, que tiene la piel tan fina que casi ni se nota, y que es muy carnoso, sin ojos y por lo tanto bien relleno. Madura en planta, sin abusar del agua, y no se cultiva en invernadero, nunca, jamás (anatema). Este gran señor de la huerta se hace esperar, no llega a la mesa hasta finales de julio. Pero, en cambio, puede mantenerse la producción hasta octubre, cuando otros ya hace tiempo que se despidieron. Es el tomate de Miranda de Ebro, un fruto autóctono –y no el único, porque puede que Miranda sea conocida por su historia industrial, pero está rodeada de huertas: en Pirliparla, Entreviñas, La Sendilla, Fuentecaliente, Pradillo, en las barriadas obreras– al que hay que recibir como se merece... Y por eso, el próximo día 26 los miembros de la Cofradía Mirandesa de Bilbao celebran, con una fiesta por todo lo alto, la Llegada del Primer Tomate de Miranda.

Será la primera de las jornadas con las que los cofrades quieren rendir homenaje a los productos de la zona, favorecida por un microclima que le proporciona la cordillera de los Montes Obarenes y la confluencia de cuatro ríos (Ebro, Zadorra, Bayas y Oroncillo). En el programa, paseos por las huertas, música y danza sobre la misma tierra, comida en un txoko para la que los cocineros de algunos de los mejores restaurantes de Miranda han creado platillos y hasta un postre en su honor.

Eso de mañana, porque para la tarde se planea sobremesa larga con gintonic... con tomate, claro. Las visitas son de libre acceso –solo hay que llamar al 629199350 para apuntarse–, y los organizadores se encargan del traslado de huerta en huerta, conociendo distintos tipos de la mano de sus gestores. Para degustar las propuestas de los cocineros de La Vasca, de La Roca, de Ergo y del Bocca, y la del repostero de Pastelería Bornachea hay que preparar los 30 euros que cuesta un menú con aforo limitado a 40 comensales (la inscripción, en el mismo número).

Educación sobre el terreno

Esta jornada de Huertas Abiertas dará inicio a las 11.30 en la huerta de los Sagrados Corazones, que es una de las que ha creado escuela. Cuando la orden francesa que compró los terrenos después de la desamortización de Mendizábal se instaló en 1880 en el antiguo convento de San Francisco poco podía imaginar nadie que tener un centro escolar con terrenito sobre el que enseñar a cultivar la tierra sería bastante habitual en las escuelas de hoy en día. Allí la huerta forma parte de la educación, y no hay escuela pública en Miranda que no tenga su porpio huerto. El que no se haya apuntado a la visita por teléfono, puede plantarse en este sitio y sumarse.

Dicen los organizadores que se pondrán los autobuses necesarios para realizar la excursión, que llega desde los Sagrados Corazones hasta la huerta de Cáritas, detrás del ferial. Inició su andadura hace ya cuatro años para dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. Tienen, entre otras cositas de la tierra, sus 4.000 plantas de tomate. Un fruto que aun no tiene Denominación de Origen, pero ya se está trabajando en ello. La huerta de Aparicio es la siguiente parada: un vivero en la carretera de San Juan del Monte en le que el 70% de las plantas son autóctonas. La visita termina en una huerta tradicional, de esas que desde año inmemorial riega el agua del canal romano que desemboca en el Ebro.

Habrán dado las dos de la tarde y será hora de comer en el txoko de la huerta Zorrilla. Entre otros platillos, un Bloody Mary con tomate mirandés y un salmorejo que ídem, después delgadillas (morcillas típicas de Miranda, con piel muy fina de tripa de cordero) y bonito del norte con... más tomates de Miranda, por supuesto. Los cocineros que han ideado estos platos los tendrán en los restaurantes al menos una semana para que quien no pueda estar en la comida, pueda catarlos en otro momento.