San Miguel Getxo Music & Food, música para todos los paladares Imagen de una edición anterior. En la cita de este fin de semana se dan cita actuaciones de una decena de nuevas promesas de la música y food-trucks cargadas de especialidades ELENA SIERRA Viernes, 31 mayo 2019, 17:25

Rosebud, Papawanda, Smile, Deu (WAS), Southbound, B&B & Co., James Room & Weird Antiqua, Antonio Garamendi, Brotherhood, El Txintxorro, Samoah y los Noodles. ¿Cómo? Pues eso. Que este fin de semana, el Puerto Viejo de Algorta va a tener como protagonistas a los integrantes de ese listado, y que, como cualquiera que esté un poco puesto sobre aviso ya sabe, son tanto grupos de música como platillos. Es lo que tiene que se vuelva a celebrar el festival San Miguel Getxo Music & Food, que lleva un nombre que no engaña. Por quinta edición, el disfrute del finde pasa por unir a la música con la comida. Si sobre el escenario, durante dos días, van a poder verse las actuaciones de una decena de bandas que son nuevas promesas de la música –en un evento que rinde homenaje al Getxo Sound de la década de los 80–, abajo las que se dan cita son las food-trucks, esas furgonetas cargadas de especialidades culinarias para todos los paladares. Como las actuaciones para todos los públicos, vamos. La idea es no tener que alejarse del epicentro musical para acabar con la gusa.

Cuándo 1 y 2 de junio. Dónde Explanada del Puerto Viejo. Redes sociales En Facebook.

«La food-truck se relacionaba al principio con la comida rápida, una americanada, pero ahora hay tantas diferentes que cualquiera puede encontrar algo que le guste», dice Isabel Serna, de Abasotas, un camioncito «que es un minirrestaurante de sándwiches con pan de masa madre y una gran variedad de ingredientes de aquí y de mucha calidad».

De ahí saldrán Txintxorros a espuertas, está segura, porque es el bocado estrella de festivales. La receta. bacon, mezcla de diferentes quesos, rúcul, tomates secos y una «salsa de pesto a nuestro modo». Tiene también oferta para veganos, «que últimamente se demanda mucho». Cada sandwich, por 7 euros.

En la furgo de Sushi Artist lo que más se pedirá, seguro, serán los noodles. Lo dice Eduardo Campo, que lo sabe por la experiencia en eventos de este tipo (es el tercer año que acuden al San Miguel Getxo Music & Food y también han estado en el BBK Live). «Es el plato estrella en festivales, pero también habrá bandejas grandes y pequeñas de sushi». A 6, 10 y 5 euros respectivamente. Otra opción para acompañar a la música será por ejemplo The Foodtruck Factory, que en realidad son varias. dos de American Food (Hamburguesas, Pulled Pork, Chicken fries...) y una de dulces, Crepe et Creme.

Suena la música

Que todo esto no sirva para olvidarse de que, en realidad, este sábado y este domingo son en el Puerto Viejo de Algorta una cita con las que podrían ser las bandas y grupos que más suenen en un futuro cercano. Este año, el que abre el festival es el folk-rock con composiciones propias en castellano de Rosebud, a la una del mediodía del sábado. A partir de ahí, irán pasando cada hora y media y hasta la medianoche, otras seis bandas de distintos estilos y procedencias. Smile, a las 20.30 horas, es el plato fuerte de la agenda con su sonido californiano y para acabar la jornada llegará DEU, Deu Txakartegi, del grupo de Getxo WAS (We Are Standard).

El domingo habrá tres actuaciones, en un horario adelantado y más reducido. Y así a las 12.30 podrá escucharse a James Room & Weird Antiqua, bilbaíno que le da mucha importancia al texto, a las 14.30 a Antonio Garamendi con una propuesta pensada para espacios pequeños y a las 16.00, como cierre, los amigos de Brotherhood y su querencia por las bandas americanas de folk-rock, con su homenaje a Neil Young.