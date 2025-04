Fiesta de las verduras, sabrosas experiencias en Tudela

Elena Sierra Lunes, 7 de abril 2025, 17:14 Comenta Compartir

Las Fiestas de la Verdura de Tudela y la Ribera no son cualquier cosa. Como no son cualquier cosa las verduras de la huerta navarra, ese lugar en el que la alcachofa y los cogollos son protagonistas tanto como los espárragos, los tomates, los cardos y la borraja, las pochas y los pimientos, o las coliflores, por citar solo algunos de los alimentos que son imprescindibles en muchas mesas, ya sea en su versión al natural o en su versión en conserva. Y dado que no se habla aquí de cualquier producto, lo normal es que se le haga una fiesta por todo lo alto y en plural; unas que duran dos semanas y que incluyen en su programa menús especiales en los restaurantes, rutas de pintxos, venta, talleres, salidas al campo para conocer cómo es el proceso por el que acaban en nuestras manos, música y más. Y no solo en Tudela, la capital de todo esto, sino también en Castejón, Falces, Fustiñana y Valtierra. En total, hasta el día 27, más de 120 actos con la gastronomía como principal atractivo, y con otras citas culturales, lúdicas y deportivas.

Para empezar, vayamos a los pintxos y raciones. Si uno se pasa por, por ejemplo, el Malkerida Bar, en la calle Horno del Pasaje, 2, en Tudela, puede degustar la alcachofa convertida en croqueta o en empanadilla con boletus y trufa blanca, zamparse el hojaldre de bechamel espinacas y tres quesos o decantarse por el couscous con verduras y vinagreta desde los tres euros hasta los casi cinco, bocado a bocado se puede organizar un menú variado.

O se puede ir directamente a mesa y mantel, con propuestas como la del famoso Restaurante Pichorradicas-Casa Aitor (Cortadores, 1), que ofrece por 45 euros un menú de verduras 2025 con espárragos de Navarra asados con mayonesa de bogavante, cebolleta babosa de Tudela estofada con rosado de Garnacha y migas crujientes, habitas de temporada salteadas con jamón confitado, alcachofas fritas con foie plancha y yema de huevo, menestra de las cuatro reinas, pochas de Tudela con fritada de pimientos y 'langostinos de Ibarra' (piparras) y coulant de calabaza con helado de Queso Idiazabal. Va con pan y café, bebidas aparte. Menús cerrados para la ocasión, por hasta noventa euros, tienen otros trece locales, entre ellos El Choko de Remigio, Restaurante Iruña, Mesón Julián, La Parrilla, Posada La Rubia...

Los días de fin de semana se organizan visitas guiadas al Trujal Artajo, incluido el olivar. De esa manera se puede catar el aceite de la casa y en su caso, comprarlo. Claro que otra forma de pisar la tierra y conocer el producto es apuntarse al picnic entre olivos. Para la primera opción hay que pagar 15 euros, para la segunda solo 10. Y en ambas modalidades hay que reservar mediante la web –artajo.es– o por teléfono –948386225–. Otro territorio que se puede visitar es el del vino, por ejemplo sumándose a las degustaciones y catas de Bodegas Marqués de Montecierzo; la cata comentada de cuatro vinos con aperitivo cuesta 10 euros. Hay que inscribirse en la propia bodega, llamando a los números 948814414 o 619405523.

Tomates feos

Para echarle un vistazo a las cosas de comer reunidas en un mismo espacio, la VI Feria de la Verdura y la Gastronomía se encargará de ello el día 12. Estará en el Paseo del Queiles y además de exposición y venta de producto local y de temporada, organiza demostraciones de cocina en directo y de técnicas de pelado y cocinado de verduras, catas de aceite y vino, degustación y talleres infantiles. Claro que tal vez habría que reservar un rato esa mañana para ir al campo al cultivo de ajos de Falces que trabajan, en agricultura ecológica, los de Olite-Tainta. Es posible realizar una visita guiada a esta finca de producción ecológica. Cada cual se acerca en su coche, y la visita es gratuita. Hay que reservar a través del 698959741 o del correo oficinaturismo@falces.org.

El domingo 13, hay un acto de importancia: el que hará posible, en un futuro cercano, que los tomates feos de Tudela vuelvan a los mercados. Y como, lo dicho, no se trata de cualquier cosa, la primera plantación se hace con honores. A eso de las 10:30, la Cofradía del Tomate Feo de Tudela se reunirá en la Plaza Nueva para acercarse dando un paseo al huerto de La Mejana –esa zona de tierra tan fértil junto al río donde tanta gente tiene su huertico– y proceder a la plantada de esta variedad antigua. De nuevo, hace falta inscripción previa –antes del 10 escribiendo a tomatefeotudela@gmail.com–.

Hay muchos más actos en la agenda de las Fiestas de la Verdura de Tudela y la Ribera. Para organizarse bien, se puede consultar todo el programa en: fiestasdelaverdura.com.

