El truco de Chicote para hacer la tortilla perfecta: «Hay que cortar las patatas en láminas...»

La tortilla de patata es una de las recetas de la cocina española más tradicionales y que probablemente más veces se haya versionado. Además de la eterna pelea de con o sin cebolla, existen decenas de trucos para que este plato salga perfecto. Como 'cada maestrillo tiene su librillo', Alberto Chicote no iba a ser menos. El reconocido chef ha compartido el secreto para elaborar la tortilla de patata perfecta.

Todo surge cuando el cocinero Mario Sandoval le propuso que cada uno preparara su mejor versión para después compararlas y decidir cuál estaba más rica. Un desafío que el televisivo chef aceptó y en el que reveló su secreto mejor guardado. El truco está en cortar las patatas «en láminas de 2-3 milímetros», explica Chicote. Después habrá que freírlas en aceite de oliva virgen extra, «hasta que estén bien tiernas. Las escurro bien y luego las doy un salteado por una sartén bien caliente para que se doren un poco», añade.

En cuanto a las cantidades, el cocinero utiliza 1,2 kilos de patatas, 800 gramos de cebollas y 6 huevos para elaborar dos tortillas. «Pocho en un poco de aceite cebolla dulce picada fina hasta que está caramelizada, sin azúcar, ojo. Escurro el aceite que quede y reservo», detalla. Para terminar, toca batir los huevos, mezclar, sazonar «y lo cuajo lo justo en una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva», finaliza.

