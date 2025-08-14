El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El truco de Chicote para hacer la tortilla perfecta: «Hay que cortar las patatas en láminas...»

El conocido chef desvela sus secretos a la hora de elaborar esta típica receta de la gastronomía española

Marina León

Marina León

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:47

La tortilla de patata es una de las recetas de la cocina española más tradicionales y que probablemente más veces se haya versionado. Además de la eterna pelea de con o sin cebolla, existen decenas de trucos para que este plato salga perfecto. Como 'cada maestrillo tiene su librillo', Alberto Chicote no iba a ser menos. El reconocido chef ha compartido el secreto para elaborar la tortilla de patata perfecta.

Todo surge cuando el cocinero Mario Sandoval le propuso que cada uno preparara su mejor versión para después compararlas y decidir cuál estaba más rica. Un desafío que el televisivo chef aceptó y en el que reveló su secreto mejor guardado. El truco está en cortar las patatas «en láminas de 2-3 milímetros», explica Chicote. Después habrá que freírlas en aceite de oliva virgen extra, «hasta que estén bien tiernas. Las escurro bien y luego las doy un salteado por una sartén bien caliente para que se doren un poco», añade.

En cuanto a las cantidades, el cocinero utiliza 1,2 kilos de patatas, 800 gramos de cebollas y 6 huevos para elaborar dos tortillas. «Pocho en un poco de aceite cebolla dulce picada fina hasta que está caramelizada, sin azúcar, ojo. Escurro el aceite que quede y reservo», detalla. Para terminar, toca batir los huevos, mezclar, sazonar «y lo cuajo lo justo en una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva», finaliza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere el niño baracaldés de 11 años que fue evacuado a Cruces desde las piscinas de El Fango
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  4. 4 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  5. 5 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  6. 6 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  7. 7

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  8. 8

    Iñigo Martínez: «Me hubiera gustado salir mejor del Athletic»
  9. 9

    Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035
  10. 10

    El feliz debut de Muniain como entrenador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El truco de Chicote para hacer la tortilla perfecta: «Hay que cortar las patatas en láminas...»

El truco de Chicote para hacer la tortilla perfecta: «Hay que cortar las patatas en láminas...»