Saltsa Nostra Llega Hideki, el asesino japonés de la gran espada

Convertir a un japonés en personaje de cómic, de manga, es hacer realidad uno de sus más apasionados y deseados sueños. Esa fantasía superlativa se ha hecho ya realidad para el cocinero nipón asentado en Barcelona Hideki Matsuhisa (53), convertido en el protagonista de la segunda entrega de la colección de 'kómiks' Saltsa Nostra.

Hideki, propietario del restaurante Koi Shunka, blande a lo largo de su historieta un enorme 'odachi', cuchillo de mayor talla que la katana, para impartir justicia, defender la cocina con raíces y memoria y contener los desmanes de La Corporación, esa misteriosa organización que reúne a las multinacionales que gestionan las franquicias de comida rápida. Hideki, embajador de buena voluntad de la cocina japonesa en el mundo real, luce estrella Michelin en la chaquetilla, aunque, nipón al ciento, jamás pondrá un neumático francés en su moto, siempre fiel a las gomas de Bridgestone o Yokohama. El divertido chef hereda en este número la misión de custodiar el manuscrito de Michael Scott con el manejo de la espada, de la que es un experto desde sus años de juventud en Toyota, según la trama.

El 'kómik' de Ideki. Saltsa Nostras (2ª entrega) Título Hideki

Autor Sergio Ortiz de Zarate e Iker Bildosola.

Guion Pedro Rivero.

Dibujo Wakana Sakamoto

Color Tomo Estudio, Laura Puig y Wegner

REcetas Hideki Matsuhisa

Dirección Editorial Editorial Tarisko

Precio 31,50 €

El número fue presentado esta semana en el restaurante Zarate, donde se desarrolla la acción de la primera entrega de la saga y en la que su chef, Sergio Ortiz de Zarate, asume el rol de 'El Martillo Vasco', legendario defensor de las esencias. «El 'kómik' es un modo de sacar a la cocina de su encorsetamiento. Aquí hay sangre, tacos y cachondeo. También se presentan recetas, pero aparecen junto a todo lo que uno no se espera en un libro de alta cocina», subrayó el chef de Pozas en la presentación de 'Hideki, el asesino de Toyota' (con una tirada de 6.000 ejemplares en castellano y mil, en euskera).

La obra ha sido dibujada por la granadina de orígenes japoneses Wakana Sakamoto (que firma como Wakaiki), y Pedro Rivero es el autor del disparatado guion. «Es una trama de acción e intriga que quiere presentar la cocina de una forma fácilmente legible. En esta misma calle de Pozas, ¡en Bilbao!, vemos que estamos invadidos. No por extranjeros sino por comida basura, que es más barata y más fácil. Es una batalla que se está perdiendo así que esta iniciativa de unos chefs que buscan la manera de confrontar la amenaza de las franquicias es interesante. Nosotros somos los buenos y ellos, unos hijos de ...», subrayó el guionista.

Ampliar La dibujante granadina Wakaiki.

Hideki recordó que Zarate le enseñó hace tres años en Madrid Fusión los primeros bosquejos del cómic y le animó a formar parte de la aventura. «Parece sencillo, pero al final, buffff, hay que dar vueltas y vueltas. Para mí es un sueño. Yo no quiero matar a nadie y ¡he matado a un montón de gente!», se lamenta entre risas. «Y quemo el local. Halaaaaaa».

Tras el servicio, Hideki iba a cenar todos los domingos al restaurante vasco Sagardi, en Barcelona. Allí conoció a Ekaitz Apraiz (que ofició de maestro de ceremonias) y propició el encuentro entre Zarate y el nipón. En esta segunda entrega asoma el personaje encarnado por Jordi Roca, que protagonizará una de las entregas, junto a Albert y Ferran Adrià.

Eneko Atxa, pronto

La colección, de trece volúmenes, contará como protagonista de la cuarta entrega a Eneko Atxa, triestrellado patrón de Azurmendi, según avanzó Iker Bildosola, y con una trama sostenida en un guion de Ion Maia. Una próxima entrega podría estar consagrada a un chef japonés y, en el próximo viaje a Japón del equipo editor, se acaricia la posibilidad de sumar al equipo a cocineros nipones de la talla de Nobu Matsuhisa o Takayoshi Watanabe.

Andoni Luis Aduriz escribe en el prólogo: «Al caer la noche, Hideki apaga los fuegos y limpia su cuchillo. Dentro, en el silencio del restaurante, aún vibra un latido: el del último bocado, el del instante que, por un momento, se deja saborear. 'Comer es aceptar la muerte, pero también prolongar la vida».

