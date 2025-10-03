Los cinco cocineros vascos elegidos entre los mejores del mundo según The Best Chef Awards 2025

Silvia Osorio Viernes, 3 de octubre 2025, 08:33 | Actualizado 09:13h. Comenta Compartir

Milán se convirtió este jueves en la capital mundial de la alta cocina. The Best Chef Awards, la clasificación de cocineros más importante del planeta, celebró su edición de 2025 y, cómo no, la gastronomía vasca ha vuelto a tener una importante presencia.

Creados en 2017 por el italiano Cristian Gadau y la polaca Joanna Slusarczyk, estos premios abandonaron en 2024 la idea de un listado global para apostar por un sistema flexible de reconocimientos: entre uno y tres cuchillos, además de un podio con los tres mejores cocineros del mundo. El danés Rasmus Munk, de Alchemist (Copenhague), ha sido elegido como el mejor cocinero del mundo por segundo año consecutivo. La medalla de plata se la ha llevado la eslovena Ana Roš, de Hiša Franko y, en tercera posición, ha quedado el indio Himanshu Saini, de Trèsind Studio (Dubái).

En la clasificación española con la máxima distinción, con tres cuchillos, figuran un total de 18 chefs de reconocida trayectoria, entre los cuales se encuentran cinco vascos:

-Andoni Luis Aduriz, Mugaritz, Rentería (Guipúzcoa): un habitual en este listado y uno de los chefs más creativos e influyentes del panorama internacional. El dos Estrellas Michelin reinauguró en abril de este año su restaurante Mugaritz con una nueva propuesta para dar rienda suelta a la experimentación.

- Diego Guerrero, DSTAgE, Madrid: vitoriano de nacimiento, pero afincado en Madrid, donde se catapultó al éxito de la mano de DSTAgE. En el establecimiento del barrio de Chueca, el chef alavés cuenta con 2 Estrellas Michelin y ofrece tres menús degustación con platos vanguardistas y un toque desenfadado.

- Eneko Atxa, Azurmendi, Larrabetzu (Bizkaia). Su restaurante Azurmendi, con tres estrellas Michelin y una estrella verde -conocido es su compromiso con la sostenibilidad-, le hace repetir en el listado de chefs más importante del mundo.

- Martín Berasategui, Martín Berasategui, San Sebastián (Gipuzkoa): es el chef con más Estrellas Michelin en España, un total de 12. Con varios restaurantes repartidos por la península y en países como México, cuenta en la localidad guipuzcoana de Lasarte con su estandarte, Martín Berasategui, abierto desde 1993.

- Bittor Arguinzoniz, Asador Etxebarri, Atxondo (Bizkaia): cocinero y propietario de uno de los restaurantes más laureados del mundo, el Asador Etxebarri, segundo en la clasificación de The World's 50 Best Restaurants. El chef vizcaíno ha triunfado con sus carta basada en productos de proximidad y de temporada, con las brasas como protagonistas de la mesa.

Dos y un cuchillo

Entre las novedades españolas en 2025, con la máxima distinción de Tres Cuchillos está Nacho Manzano (Casa Marcial), que el pasado año no aparecía con ninguna calificación. Con Dos Cuchillos, se estrenan David Yárnoz (Molino de Urdániz) y Luis Valls (El Poblet); mientras Jordi Vilà (Alkimia), Juanlu Fernández (LÚ Cocina y Alma) y Tetsuro Maeda, del vizcaíno Txispa, pasan de uno a dos; y Fina Puidgevall y Martina Puigvert (Les Cols) de tres a dos. Entre los chef vascos con la segunda máxima distinción también se encuentran Elena Arzak (San Sebastián) y Paulo Airaudo, Amelia (San Sebastián).

En la categoría de un Cuchillo, trambién figuran cocineros de Euskadi como: Aitor Arregi del Elkano (Gipuzkoa), que entra por primera vez en el prestigioso listado, y Josean Alija del Nerua Guggenheim (Bilbao). Según The Best Chef, en 2025, «el número de votantes casi se duplicó en comparación con el año pasado, alcanzando un total de 972, entre los que se incluyen 572 chefs de 64 países y 400 profesionales del sector». El resultado es que se ha premiado a un total de 783 chefs de 69 países en 2025, un 42,1% más que el pasado año (551).