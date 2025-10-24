Subsierra y Corpinnat celebran una cata en Bilbao Por primera vez bodegas e Rioja Alavesa y Rioja Alta se hermanan con las catalanas para poner en valor el territorio

La Torre Iberdrola de Bilbao acogió esta semana la Cata de Territorios, un encuentro profesional que ha reunido por primera vez a las bodegas de la Asociación Subsierra, procedentes de Rioja Alavesa y Rioja Alta, junto a las elaboradoras de espumosos de Corpinnat, marca colectiva del Penedès.

El evento despertó gran expectación entre profesionales del sector, que acudieron para conocer y catar más de medio centenar de vinos que reflejan el compromiso de ambos territorios con la viticultura ecológica, la sostenibilidad y la autenticidad.

El acto inaugural estuvo presidido por Juan Luis Cañas, presidente de Subsierra, y Pere Llopart, presidente de Corpinnat, acompañados por la Consejera de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Amaia Barredo. También estuvieron presentes la Presidenta del Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja, Raquel Pérez, el Director de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, David Fernández, y Nora Beltrán, Directora General de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco, entre otras autoridades.

Juan Luis Cañas destacó la diferenciación del territorio Subsierra, ubicado en la margen izquierda del río Ebro hasta la Sierra de Cantabria, así como «los valores que nos unen hoy, como la calidad, la excelencia, la sostenibilidad y la defensa del territorio». Por su parte, Pere Llopart subrayó «la importancia de preservar el territorio y continuar con la autoexigencia que define a esta marca colectiva nacida en el corazón del Penedés, como refleja el compromiso de uso de uvas ecológicas cosechadas a mano y la vinificación en la propiedad». Y Amaia Barredo destacó que «la apuesta por la conversión a lo ecológico y el trabajo orientado a la sostenibilidad es clave para el futuro del sector vitivinícola».

La jornada puso de manifiesto la voluntad de colaboración entre territorios que comparten una misma visión de futuro para el vino: ligada al origen, la sostenibilidad y la calidad.