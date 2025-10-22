Monterrei presenta sus vinos a la hostelería de Bilbao Es de las denominaciones más jóvenes de Galicia y de las que más proyección de futuro tiene

Tradición e innovación, honestidad de generaciones y una zona espectacular con una gran diversidad de suelos y un clima mediterráneo templado», esas son las características que destaca de las bodegas de la D.O. Monterrei el gerente de este sello de certificación gallego, Gonzalo Losada. Hay 40 bodegas en la D.O., con algo más de 380 viticultores trabajando en unas 800 hectáreas en el valle del Tâmega, el río afluente del Duero que cruza de norte a sur la región. «Es la segunda Ribera del Duero, con vinos de calidad y singulares», asegura. «Es de las denominaciones más jóvenes de Galicia y de las que más proyección de futuro tiene».

Para poder catarlos, la D.O. Monterrei se presentó a comienzos de mes en Bilbao, en un evento en Dike 1. Frente a frente, vinos blancos y vinos tintos de 29 bodegas que buscan «la excelencia». Y que buscan que ese paisaje peculiar de suelos pizarrosos, esquistosos y graníticos, con viñedo plantado en valle y en ladera hasta los 700 metros de altitud, consiga reflejarse en cada sorbo.

Variedad de uvas

Son muy conocidos su blancos elaborados con Godello, una variedad que se ha puesto muy de moda. De hecho, en anteriores campañas de promoción la D.O se había centrado en ellos porque «son afrutados y fáciles de beber, tienen menos dureza en boca». Ahora han optado por poner el foco en otras variedades. Hay unas cuantas: Treixadura, Doña Blanca, Albariño, Loureira, Blanca de Monterrei y Caíño Blanco. Los blancos son frescos y equilibrados (como el Mara Moura de Terras do Cigarrón, el Treixadura de Quinta das Tapias y el Setembro 24). Los tintos, de color cereza y grosella, de aromas frutales y sedosos.

Mucha gente se pregunta si hay tintos en Galicia, y quieren preguntar con esto si hay tintos que merezcan la pena. En el evento organizado por la D.O. Monterrei se dieron pruebas de que sí y sí. Hubo el mismo número de botellas de blanco que de tinto, todas las bodegas participantes los elaboran. Desde los seis euros hasta los más de treinta (éste es el caso del Triay 38 2021), hay una gran variedad. Para conseguirlos se utilizan sobre todo la variedad Mencía, la más extendida en la zona, y la Araúxa (la segunda con más presencia), y también Merenzao, Caíño Tinto y Sousón.