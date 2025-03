Una ginebra para los gustos más jóvenes

Elena Sierra Viernes, 21 de marzo 2025, 17:53 Comenta Compartir

«Algo más aromático, más fresco, menos seco». Algo, concretando, en ginebra, la de MG, que es una London Dry Gin, es decir, que lo de los aromas y la frescura no está en su ADN. Pero eso, añadirle esas otras características, era lo que quería conseguir el experto coctelero italiano Giacomo Giannotti, que en Barcelona tiene Paradiso –se coronó como la mejor coctelería del mundo en el listado 50 Best Bars 2022 y fue también reconocida con el primer puesto en la primera edición de bares sostenibles del mundo–, el proyecto Paradiso Lab y una segunda coctelería, Galileo. Para conseguir lo que quería se trasladó a la destilería de Gin MG y estuvo un buen rato haciendo pruebas. Porque lograr que la ginebra conservara el toque de lemongrass fresco, no el de la hierba seca, tiene su truco.

Tras año y medio de trabajo, el resultado estaba en el mercado. Se llama Gin MG x Paradiso y «fusiona tradición e innovación en una mezcla que es aromática, especiada y con un carácter muy distintivo». Además del característico sabor a enebro que representa la clásica MG, «se han incorporado destilados de hierba luisa, lemongrass, jengibre, pimienta de Sichuan y bergamota», así que el trago es bastante diferente con respecto al original. Más acorde con los gustos de los jóvenes.

Cóctel luminoso

Para demostrar lo que puede hacerse con esta Gin MG x Paradiso, que ha vestido a la botella tradicional de MG con el diseño tropical que el coctelero lleva en su ropa de trabajo y que es la seña estética de su local, Giannotti estuvo en Bilbao la semana pasada en un evento organizado en La Mula de Moscú. Era la primera acción de este tipo de la nueva ginebra. Dicen que han elegido Bilbao porque aquí todo el mundo conoce la marca y de alguna manera hay que agradecerlo.

Así fue como por la tarde se reunieron profesionales del mundillo para escuchar las novedades y ver trabajar al experto, y ya por la noche se abrió el local para darla a conocer entre otro tipo de público. Giannotti preparó para esos invitados un par de cócteles de su invención con los que sacarle el máximo rendimiento de aroma y sabor.

Uno de ellos se llama Kriptonita. Verde o amarillo luminoso (lo de los colores, ya se sabe), tanto por la lucecita del posavasos sobre el que se sirve como por alguno de sus ingredientes. Y es que este cóctel lleva infusionada riboflavina (vitamina B12), que tiene un color muy llamativo y que hace que la bebida brille a la luz ultravioleta.

