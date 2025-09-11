Doce vinos para contar con momentos festivos en la vuelta de las vacaciones Una selección de vinos de guarda para celebrar cualquier ocasión y perfectos para adelantar las compras navideñas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:49

Marqués de Riscal 150 Aniversario 19

Este Gran Reserva de 2019 es un vino que se produce solo en las añadas excelentes, nacido para conmemorar el 150 aniversario de la bodega. Para su elaboración se recolectan uvas, en su mayoría Tempranillo, de algunas de las viñas más viejas de la región, con una edad mínima de 80 años. Aroma torrefacto, balsámico, complejo. En boca es graso, bien estructurado, con una gran concentración tánica, redondo y con un final largo y sedoso.

Bodega: Marqués de Riscal de Riscal. Web: marquesderiscal.com. Precio: 95 € (aprox.)

Pantocrátor 2015

Pantocrátor 2015, el vino más excepcional de Bodegas Tarón es un vino de guarda de edición limitada que solamente se produce en añadas excelentes, como la de 2015. Es un monovarietal Tempranillo con uvas seleccionadas procedentes de los mejores viñedos propiedad de la bodega, con una edad media de 50 años y al cobijo de los montes Obarenes. Aromas potentes y profundos, donde la fruta madura se fusiona con sutiles notas de torrefactos y especias. Su textura en boca es amplia y aterciopelada, con taninos afinados, estructurados y sedosos.

Bodega: Tarón. Web: bodegastaron.com. Precio: 31 € (aprox.)

Marqués de Vargas Gran Reserva 2016

Con una crianza de 26 meses en barrica, este vino presenta aromas concentrados de fruta negra que se entrelazan perfectamente con variados matices especiados, fruto de su larga crianza en roble francés y americano, y de fondo, sutiles notas balsámicas que aportan frescura y equilibrio. De cuerpo robusto, con taninos muy pulidos y un largo final, es un vino elegante, potente y con gran capacidad de evolución en botella, fiel a la filosofía de la enóloga Ana Barrón.

Bodega M. de Vargas. Web marquesdevargas.com. Precio 42,35 € (aprox.)

Bordón D' Anglade Reserva 2019

Un vino que rinden homenaje al legado del fundador de la bodega, Frèderick Anglade Saurat, y a la histórica colaboración franco-española que dio origen a la casa riojana fundada en 1890. Con un ensamblaje de 90% Tempranillo y 10% Graciano y procedente de cepas de más de 60 años en suelos arcilloso-calcáreos de San Vicente de la Sonsierra, este vino ha sido criado 24 meses en barricas de roble francés y 12 meses en botella. Es complejo y denso, con unos taninos maduros y pulidos; y elegante en su paso en boca.

Bodega: Franco-Españolas. Web: francoespañolas.com. Precio: 27,35 € (aprox.)

Conde de San Cristóbal Reserva 2019

Este reserva especial es la más reciente expresión de un viñedo histórico que remonta su linaje al siglo XVI. Finca situada en el corazón del pago de Valdestremero, en las inmediaciones de Peñafiel, ha sido testigo de siglos de tradición vitivinícola. Un tinto que deslumbra por su color cereza intenso. En nariz, despliega un aroma concentrado, donde la fruta fresca se entrelaza con finos toques minerales, mientras que en boca ofrece una experiencia fresca y potente, marcada por su equilibrio y la sutileza de un paso largo y sedoso.

Bodega: Conde de San Cristóbal. Web: marquesdevargas.com. Precio: 40 € (aprox.)

Raza 2021

Raza es la combinación de cinco parajes que forman parte del entorno de Pedrosa de Duero, donde se ubica la bodega Carmelo Rodero, plantados a altitudes de entre 837 y 862 metros. Son viñedos de una edad media de entre 30 y 35 años. Despliega un impresionante abanico de aromas donde la fruta madura y fresca se expresa con una intensidad. Las profundas notas de frutas negras, como moras y ciruelas, se entrelazan con delicados matices especiados, que aportan una sutil complejidad. La entrada en el paladar es sedosa y perfectamente equilibrada, evoluciona con una densidad envolvente.

Bodega: Carmelo Rodero. Web: bodegasrodero.com. Precio: 45 € (aprox.)

Finca Los Hoyales 2018

Es la joya de la corona de la bodega Cruz de Alba. Está elaborado con 100% Tempranillo biodinámico de viñas viejas de casi 70 años en la parcela de Los Hoyales; 1,8 hectáreas de cepas orientadas de este a oeste y siguiendo el curso del río Duero, en un rincón muy singular de Padilla de Duero. Muestra una fina y elegante nariz de fruta negra, seguida de notas especiadas. De boca sabrosa, tiene un carácter noble y estructurado, con sensaciones de fruta negra y torrefactos. Armónico, sedoso y con un final muy largo.

Bodega: Cruz de Alba. Web: cruzdealba.es. Precio: 84 € (aprox.)

Pruno 2022

Pruno 2022 nace de Pinos Claros, viñedo de Villacreces, que ofrece todo el pontencial frutal de la Tinta Fina, la cual se cultiva de forma ecológica para preservar al máximo su esencia a orillas del Duero. La receta también incluye un pequeño porcentaje de Cabernet Sauvignon y, en este 2022, de Merlot, que aporta una frescura y complejidad adicionales, sin perder la estructura y la elegancia que han sido siempre su sello distintivo. Es un vino fresco, accesible, con un precio siempre asequible y un estilo que suele gustar a la mayoría de paladares.

Bodega: Finca Villacreces. Web: villacreces.com. Precio: 12,90 € (aprox.)

Pittacum Aurea 2019

Pittacum Aurea es un vino tinto elaborado por Bodegas Pittacum en la D.O. Bierzo. Se trata de un monovarietal de la variedad Mencía, elaborado con uva procedente de una única finca, Areixola, con viñas viejas de más de 100 años, que únicamente admite intervenciones manuales. Nunca se ha compactado o apisonado por maquinaria pesada. Crianza durante 14 meses sin que se le aplique ningún trasiego en roble francés. Nariz elegante, fresca y perfumada. Boca equilibrada, profunda y jugosa.

Bodega: Pittacum. Web: terrasgauda.com. Precio: 30 € (aprox.)

Rioja Vega 1882 Garnacha 2023

Rioja Vega 1882 Tinto es un vino fresco y sedoso en el que la Garnacha Tinta expresa con elegancia sus matices de flores silvestres y especiados, propios del terruño intermedio de Rioja que le vio nacer. Las uvas proceden de las parcelas Finca Cubillas y Finca La Real, en el corazón de Rioja flanqueadas por la Sierra de Codés al norte y el Río Ebro al sur, de suelos pobres y pedregosos. El vino presenta intensas notas a fruta roja y negra madura, a flores silvestres y un sutil toque mineral. En boca, cuenta con un paso untuoso en el que también se hace presente el frescor y dulzura de las frutas maduras.

Bodega: Rioja Vega. Web: riojavega.com. Precio: 14 € (aprox.)

Viña Ardanza Reserva 2019

Un vino emblemático elaborado en las cosechas más extraordinarias, símbolo del gran Rioja con reconocimiento internacional. La uva Tempranillo (80%) procede de las fincas La Cuesta y Montecillo en Fuenmayor y Cenicero. La Garnacha (20%) proviene de La Pedriza en Tudelilla (Rioja Baja). Gran intensidad aromática donde sobresalen los especiados de pimienta negra, clavo, canela y vainilla que envuelven unas finas notas de frutillos rojos. En boca presenta agradable estructura, equilibrada acidez y unos taninos delicados y envolventes. De amplio retrogusto, sobresale su redondo y elegante final.

Bodega: La Rioja Alta. Web: riojalta.com. Precio: 26,5 € (aprox.)

Muga Selección Especial 2020

Tempranillo, Garnacha tinta, Graciano y Mazuelo. crianza durante 26 meses en barricas de roble francés. Clarificación con clara de huevo fresco. 18 meses en botella. En nariz se presenta con una intensidad muy alta, con mucha complejidad donde dominan las notas de fruta muy madura junto con notas especiadas. En boca se destacaría una entrada con un tanino pulido con estructura muy bien equilibrad. La acidez esta marcada y muy bien integrada que permitirá tener una gran capacidad de envejecimiento.

Bodega: Muga. Web: bodegasmuga.com. Precio: 33,60 € (aprox.)

