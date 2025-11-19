El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

​Recogió el premio Lourdes Martínez Zabala, CEO y propietaria de Bodegas Faustino (en el centro).

Bodegas Faustino, mejor proyecto enoturístico del mundo

Recibe el Best Of Wine Tourism Internacional 2026, el máximo reconocimiento otorgado por la Red de Grandes Capitales del Vino

Elena Sierra

Elena Sierra

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:10

Corría el año 1861 cuando Eleuterio Martínez Arzok se instalaba en Oyón y compraba una casa palacio y unos viñedos que hoy siguen siendo noticia, estando de actualidad y demostrando que una bodega histórica puede ser de lo más contemporáneo y evolucionado en el mundo del vino. Y es que Legado Bodegas Faustino ha sido reconocido en Burdeos con el Best Of Wine Tourism Internacional 2026, el máximo reconocimiento que otorga la Red Global de Grandes Capitales del Vino (Great Wine Capitals), como la mejor experiencia enoturística del mundo.

El galardón reconoce la innovación, la sostenibilidad y la visión única de Legado Bodegas Faustino, un proyecto que fue inaugurado hace poco más de un año y que fue diseñado en colaboración con el prestigioso estudio Foster & Partners. Esta propuesta de experiencia enoturística ligada al respeto por el medio ambiente ha conquistado al jurado por «su capacidad para integrar arquitectura, naturaleza y sostenibilidad». Por eso, merece la pena situarlo como referente internacional.

El edificio Planeta 1.0 cuenta con una estructura 'energy plus', es decir, que no es que reduzca el consumo de energía necesaria para su funcionamiento del día a día, sino que encima es capaz de generar más de la que consume y de compartir el excedente con el resto de las instalaciones del complejo. Así, asegura la autosuficiencia energética de toda la bodega. Y, por otra parte, su cubierta vegetal contribuye a absorber las emisiones de carbono.

Todo esto ha hecho a Bodegas Faustino merecedora de un reconocimiento que tiene aun mayor valor si se tiene en cuenta que sus 'adversarios' están en la élite del enoturismo global (en destinos emblemáticos como Burdeos, Napa Valley y Ciudad del Cabo).

Y hay más: ahora la bodega opta al People's Choice Award. Es el público el que elige la mejor experiencia enoturística entre los ganadores de las doce capitales del vino. Las votaciones estarán abiertas a finales de noviembre en la web de la Great Wine Capitals Global Network.

