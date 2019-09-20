Jaiak

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Programa de fiestas de Laukiz 2019: Laukizko San Miguel Jaiak

Programa de fiestas de Laukiz 2019: Laukizko San Miguel Jaiak

EL CORREO

Programa de fiestas de San Miguel en Laukiz 2019 con los horarios y actividades de cada día.

Irailak 27 de septiembre 2019 (Viernes)

18.00 TRIKI POTEOA / TRIKI POTEO 18.30 NAHASTE FUTBITO TALDEAREN PARTIDUA/PARTIDO FUTBITO DEL EQUIPO NAHASTE

20.00 TXARRI-BODA (DOHAINIKI) / TXARRI-BODA (GRATIS)

20.30 MIKEL DEUNAREN SARIA. PREGOIA, JAIETAKO IKURRINAREN IGOERA eta TXUPINAZOA / ENTREGA DE PREMIO SAN MIGUEL. PREGON, IZADA DE BANDERA Y TXUPINAZO

21.00 JAIGIROAN, ZAPATARINE DANTZA TALDEAren eskutik / JAIGIROAN, a cargo de ZAPATARINE DANTZA TALDEA

22.00 KONTZERTUAK / CONCIERTOS

GARMA URRATS

Irailak 28 de septiembre 2019 (Aábado)

12.00 PUZGARRIAK / HINCHABLES

13.00 ESKU PILOTA IKUSKIZUNA / EXHIBICIÓN DE ESKU PILOTA

14.00 TRIKI POTEOA / TRIKI POTEO

15.00 HERRI BAZKARIA (FRONTOIAN) / COMIDA POPULAR (FRONTON)

Bazkal ostean TABERNA IBILTARIA / Después de comer TABERNA IBILTARIA

16.30 ELEDER MAGOA / MAGO ELEDER

16.30 MUS TXAPELKETA / CAMPEONATO DE MUS

17.30 PUZGARRIAK / HINCHABLES

20.30 MOZORRO LEHIAKETA/ CONCURSO DE DISFRACES

22:30 KONTZERTU GAUA / NOCHE DE CONCIERTOS:

MALAKATE MURPHY LAWYERS

KAOTIKO OXABI

Irailak 29 de septiembre 2019 (Domingo)

12.30 HEGAZTI HARRAPARI eta DEFENTSA TXAKURREN IKUSKIZUNA / EXHIBICION DE AVES RAPACES Y PERROS DE DEFENSA PERSONAL

Urriak 6 de octubre 2019 (Domingo)

13.00 MEZA NAGUSIA / MISA MAYOR

10.00 VII. AGUS UGARTE MARTXA / VII. MARCHA AGUS UGARTE

11.00 XVIII. NEKAZAL ETA ARTISAU AZOKA, Trikitixaz alaiturik

XVIII, FERIA AGRICOLA Y ARTESANA amenizada con Trikitixa

12.00 TORTILLA TXAPELKETAKO IZEN EMATEA / INSCRIPCIÓN DEL CONCURSO DE TORTILLAS

14.30 JUBILATUEN BAZKARIA (Trikitixaz alaiturik)/COMIDA DE JUBILADOS (Amenizada con trikitixa)

17.00 TORTILA TXAPELKETAKO SARI BANAKETA

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE TORTILLAS

Temas

Laukiz, Bizkaia, País Vasco, Fiestas Patronales

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