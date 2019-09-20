Programa de fiestas de Laukiz 2019: Laukizko San Miguel Jaiak

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Programa de fiestas de San Miguel en Laukiz 2019 con los horarios y actividades de cada día.
18.00 TRIKI POTEOA / TRIKI POTEO 18.30 NAHASTE FUTBITO TALDEAREN PARTIDUA/PARTIDO FUTBITO DEL EQUIPO NAHASTE
20.00 TXARRI-BODA (DOHAINIKI) / TXARRI-BODA (GRATIS)
20.30 MIKEL DEUNAREN SARIA. PREGOIA, JAIETAKO IKURRINAREN IGOERA eta TXUPINAZOA / ENTREGA DE PREMIO SAN MIGUEL. PREGON, IZADA DE BANDERA Y TXUPINAZO
21.00 JAIGIROAN, ZAPATARINE DANTZA TALDEAren eskutik / JAIGIROAN, a cargo de ZAPATARINE DANTZA TALDEA
22.00 KONTZERTUAK / CONCIERTOS
GARMA URRATS
12.00 PUZGARRIAK / HINCHABLES
13.00 ESKU PILOTA IKUSKIZUNA / EXHIBICIÓN DE ESKU PILOTA
14.00 TRIKI POTEOA / TRIKI POTEO
15.00 HERRI BAZKARIA (FRONTOIAN) / COMIDA POPULAR (FRONTON)
Bazkal ostean TABERNA IBILTARIA / Después de comer TABERNA IBILTARIA
16.30 ELEDER MAGOA / MAGO ELEDER
16.30 MUS TXAPELKETA / CAMPEONATO DE MUS
17.30 PUZGARRIAK / HINCHABLES
20.30 MOZORRO LEHIAKETA/ CONCURSO DE DISFRACES
22:30 KONTZERTU GAUA / NOCHE DE CONCIERTOS:
MALAKATE MURPHY LAWYERS
KAOTIKO OXABI
12.30 HEGAZTI HARRAPARI eta DEFENTSA TXAKURREN IKUSKIZUNA / EXHIBICION DE AVES RAPACES Y PERROS DE DEFENSA PERSONAL
13.00 MEZA NAGUSIA / MISA MAYOR
10.00 VII. AGUS UGARTE MARTXA / VII. MARCHA AGUS UGARTE
11.00 XVIII. NEKAZAL ETA ARTISAU AZOKA, Trikitixaz alaiturik
XVIII, FERIA AGRICOLA Y ARTESANA amenizada con Trikitixa
12.00 TORTILLA TXAPELKETAKO IZEN EMATEA / INSCRIPCIÓN DEL CONCURSO DE TORTILLAS
14.30 JUBILATUEN BAZKARIA (Trikitixaz alaiturik)/COMIDA DE JUBILADOS (Amenizada con trikitixa)
17.00 TORTILA TXAPELKETAKO SARI BANAKETA
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE TORTILLAS