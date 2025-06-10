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Martes, 10 de junio 2025, 09:42
Ya se conoce el programa de fiestas de Pozokoetxe en Basauri. Los llamados 'Sanjuantxines' arrancan el viernes 20 de junio y se prolongarán hasta el lunes 23. Este es el programa completo:
18:00 JAIEN HASIERA ETA TXUPINA/ INICIO DE FIESTAS Y TXUPIN
18:30 KALEJIRA PRIMO BAYOREKIN/ KALEJIRA CON PRIMO BAYO
18:30 «RINCON DE RUFO». TABERNAN IGELA LEHIAKETA / CAMPEONATO DE RANA EN EL «RINCON DE RUFO»
23:00 DJ GUSTAVIÑO
8:00 GOIZEKO TXUPINA/ TXUPIN MATUTINO
10:30 TIROLINA- PUZGARRIAK/ TIROLINA- HINCHABLES
11:00 HIRI BARATZA/ HUERTO URBANO
12:00 TRIKITIXA EMOIOK TALDEAREKIN
12:00 APARRAREN JAIA/ FIESTA DE LA ESPUMA
12:30 HOLI PARTI DJ IBONEKIN
14:30 HERRI-BAZKARIA/ COMIDA POPULAR
17:00 3X3 BASKET SANJUANTXINES TXAPELKETA, BSKREN AGUNTZAREKIN/ I TORNEO BASKET SANJUANTXINES 3X3 JUNTO A BSK
18:00 TXITXARRILLO MADRIL KALEAN/ TXITXARRILLO EN LA CALLE MADRID
18:30 «RINCON DE RUFO» TABERNAN FUTBOLIN LEHIAKETA / CAMPEONATO DE FUTBOLIN EN EL «RINCON DE RUFO»
19:30 TORTILLAK LEHIAKETARAKO IZEN EMATEA/ INSCRIPCIÓN TORTILLAS
21:00 TORTILLAK AURKESPENA/ PRESENTACIÓN TORTILLAS
21:00. PRIMO BAYO
21:30 TORTILLA LEHIAKETAKO SARIAK/ PREMIOS TORTILLAS
22:30 DIVERSIONROCK
1:00 SAPO Y EL SELLO
8:00 GOIZEKO TXUPINA/ TXUPIN MATUTINO
9:00 PAELLEN INSKRIPZIOA/ INSCRIPCIÓN DE PAELLAS
11:00 AURPEGIAK MARGOTU ETA HAUR-TAILERRA/ PINTA CARAS Y TALLER INFANTIL
12:00 DAMBOLIN
13:30 PAELLEN AURKEZPENA/ PRESENTACIÓN DE PAELLAS
14:30 PAELLAS LEHIAKETAKO SARIAK/ PREMIOS CONCURSO PAELLAS
17:00 DJ KOLDO
8:00 GOIZEKO TXUPINA/ TXUPIN MATUTINO
17:00 HAUR-TAILERRA/ TALLER INFANTIL
20:00 TXOKOLATADA/ CHOCOLATADA
21:30 SUA ETA FESTA-AMAIERA/ HOGUERA Y FIN DE FIESTA
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