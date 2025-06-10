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Programa de fiestas de Pozokoetxe en Basauri

Los llamados 'Sanjuantxines' arrancan el viernes 20 de junio y se prolongarán hasta el lunes 23

Martes, 10 de junio 2025, 09:42

Ya se conoce el programa de fiestas de Pozokoetxe en Basauri. Los llamados 'Sanjuantxines' arrancan el viernes 20 de junio y se prolongarán hasta el lunes 23. Este es el programa completo:

Programa fiestas de Pozokoetxe 2025

  1. VIERNES 20‌

18:00‌ ‌ JAIEN HASIERA ETA TXUPINA/ INICIO DE FIESTAS Y TXUPIN‌

18:30‌ ‌ KALEJIRA PRIMO BAYOREKIN/ KALEJIRA CON PRIMO BAYO‌

18:30 «RINCON DE RUFO». TABERNAN IGELA LEHIAKETA / CAMPEONATO DE RANA EN EL «RINCON DE RUFO»

23:00‌ ‌ DJ GUSTAVIÑO ‌

  1. SÁBADO 21‌

8:00‌ ‌ GOIZEKO TXUPINA/ TXUPIN MATUTINO‌

10:30‌ ‌ TIROLINA- PUZGARRIAK/ TIROLINA- HINCHABLES‌

11:00‌ ‌ HIRI BARATZA/ HUERTO URBANO‌ ‌

12:00‌ ‌ TRIKITIXA EMOIOK TALDEAREKIN‌ ‌

12:00‌ ‌ APARRAREN JAIA/ FIESTA DE LA ESPUMA‌

12:30‌ ‌ HOLI PARTI DJ IBONEKIN‌

14:30‌ ‌ HERRI-BAZKARIA/ COMIDA POPULAR‌ ‌

17:00 3X3 BASKET SANJUANTXINES TXAPELKETA, BSKREN AGUNTZAREKIN/‌ ‌ I TORNEO BASKET SANJUANTXINES 3X3 JUNTO A BSK‌ ‌

‌ 18:00‌ ‌ TXITXARRILLO MADRIL KALEAN/ TXITXARRILLO EN LA CALLE MADRID‌

18:30 «RINCON DE RUFO» TABERNAN FUTBOLIN LEHIAKETA / CAMPEONATO DE FUTBOLIN EN EL «RINCON DE RUFO»

19:30‌ ‌ TORTILLAK LEHIAKETARAKO IZEN EMATEA/ INSCRIPCIÓN TORTILLAS‌

21:00‌ ‌ TORTILLAK AURKESPENA/ PRESENTACIÓN TORTILLAS‌

21:00. PRIMO BAYO‌

21:30 TORTILLA LEHIAKETAKO SARIAK/ PREMIOS TORTILLAS‌

22:30‌ ‌ DIVERSIONROCK‌ ‌

1:00‌ ‌ SAPO Y EL SELLO‌ ‌

  1. DOMINGO 22‌

8:00‌ ‌ GOIZEKO TXUPINA/ TXUPIN MATUTINO‌ ‌

9:00‌ ‌ PAELLEN INSKRIPZIOA/‌ ‌ INSCRIPCIÓN DE PAELLAS‌

11:00‌ ‌ AURPEGIAK MARGOTU ETA HAUR-TAILERRA/ PINTA CARAS Y TALLER INFANTIL‌ ‌

12:00‌ ‌ DAMBOLIN‌

13:30‌ ‌ PAELLEN AURKEZPENA/‌ ‌ PRESENTACIÓN DE PAELLAS‌

14:30‌ ‌ PAELLAS LEHIAKETAKO SARIAK/ PREMIOS CONCURSO PAELLAS‌ ‌

17:00‌ ‌ DJ KOLDO‌ ‌

  1. LUNES 23

8:00‌ ‌ GOIZEKO TXUPINA/ TXUPIN MATUTINO‌

17:00‌ ‌ HAUR-TAILERRA/ TALLER INFANTIL‌ ‌

20:00‌ ‌ TXOKOLATADA/ CHOCOLATADA‌ ‌

21:30‌ ‌ SUA ETA FESTA-AMAIERA/ HOGUERA Y FIN DE FIESTA

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