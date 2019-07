Sanfermines 2019: programa de fiestas de Pamplona Cartel oficial de San Fermín 2019 en Pamplona. EL CORREO Martes, 2 julio 2019, 11:44

Programa de Sanfemines 2019 en Pamplona, con lo horarios y actividades de cada día, incluidos los conciertos y encierros.

Sanfermines sábado 6 de julio 2019

12:00 Chupinazo en la Casa Consistorial. Retransmitido por pantallas gigantes en el Parque de Antoniutti, Paseo Sarasate, Avda. Carlos III, Plaza del Castillo y Plaza de los Fueros. Después saliendo desde Plaza Consistorial, Paseo Sarasate y Parque de Antoniutti

13:30 Festival folclórico en la Plaza de los Fueros. Grupos: Amaiur, Ardantzeta, Basakaitz, Duguna, Eluntze, Harizti, Iruña Taldea, Larratz, Mikelats, Muthiko, Oberena, Ortzadar, Txori Zuri. Danzas: Ciclo de danzas Campaneros de Burlada y Ezpatadantza de Markina Xemein y La Era.

17:00 Gigantes y cabezudos saliendo desde la estación de autobuses (salida de la comparsa).

17:30 Birjolastu en Tabacalera. Espacio de juego con elementos reciclados a cargo de la compañía Pai hasta las 20:30.

18:00 ¡Menudas fiestas! Actividades infantiles en la Plaza de la Libertad hasta las 21:00. Kirol Ari, Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. De 8 a 14 años en Fosos Parque Media Luna.

18:30 Corrida de rejones en la Plaza de Toros

19:00 Verbena con la orquesta Nueva Etapa en la Plaza del Castillo.

20:00 Vísperas Solemnes de San Fermín cantadas por la Capilla de Música de la Catedral y la Orquesta Sinfónica de Navarra en la Capilla de San Fermín. Concierto de Nicolette Allstars: Txabi Hi Fi b2b Garcynoise en la Plaza de la Compañía. Títeres y Marionetas en la Plaza de la Libertad. Verbena en la Plaza de la Cruz.

20:30 Música en la calle. Avenida Carlos III (Monumento al Encierro)

21:00 Bailables. Txistu y Gaita en la Plaza del Castillo. Teatro de calle. Encierro infantil: Compañía El Torico (La Rioja - Navarra) en la Avenida Carlos III.

21:45 Toro de fuego. Salidas desde Cuesta de Santo Domingo.

23:00 Fuegos artificiales. XX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor San Fermín en la Ciudadela.

23:30 Concierto de Soraya y Efecto Mariposa en la Plaza de los Fueros. Verbena en la Plaza del Castillo y la Plaza de la Cruz.

23:45 Concierto de Hot 8 Brass Band en la Plaza de la Compañia.

00:00 Música en la calle saliendo desde la Plaza Consistorial.

Sanfermines domingo 7 de julio 2019

06:45 Dianas. Desde C/ Nueva.

07:00 Feria de ganado equino. Lugar: Polígono Agustinos. Fin: 15:00.

08:00 Encierro de toros. Primero de las fiestas.

09:30 Gigantes y cabezudos. Salida: Palacio de Ezpeleta.

10:00 Procesión y Misa de San Fermín. La Corporación recoge al Cabildo y se dirigen a la Capilla de San Fermín. Misa solemne en honor del Santo, presidida por el Arzobispo de Pamplona y el Cabildo Catedralicio, con la Capilla de Música de la Catedral, el Orfeón Pamplonés y orquesta de profesores. Con motivo del II Centenario del músico pamplonés Juan Mª Guelbenzu Fernández (1819 – 1886) se reestrena su «Misa a 4 y orquesta». Dirige el Maestro de Capilla de la Catedral. Lugar: Capilla de San Fermín (Iglesia de San Lorenzo).

11:30 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 14:00.

11:30 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 14:00.

11:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañia PAI. Lugar: Taconera. Fin: 14:00.

12:00 Música en la calle. Salida: Frontón Labrit, C/ Descalzos y C/ San Nicolás.

17:30 Desfile de caballeros, mulillas y banda de música. Desde Plaza Consistorial hasta Plaza de Toros.

17:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañia PAI. Lugar: Taconera. Fin: 14:00.

18:00 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 21:00.

18:00 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo. Entre 8 y 14 años. Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 20:00.

18:30 Feria del toro. Primera corridaen la Plaza de Toros.

19:00 Verbena. Orquesta Super Hollywood. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 20:50.

19:00 Espectáculo infantil. Gora Kasete! Compañía Eidabe. Paseo Sarasate. Fin: 20:00.

20:00 Verbena. Orquesta Isaura. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 22:00.

20:00 Zona Joven. Apertura. Amaya Arboniés. Atracciones: aplasta el topo, tragabolas y barredora. Taller «Customiza tu ropa sanferminera». Fiesta de la espuma.. 12 a 17 años. Lugar: Plaza de los Fueros.

20:00 Títeres y Marionetas. Gorgorito y Garrafito en la India. Marionetas de Maese Villarejo. Castellano. Lugar: Plaza de la Libertad.

20:00 Concierto: Jarel Babel. Plaza de la Compañía.

21:00 Bailables. Txistu y Gaita. Lugar: Plaza del Castillo.

21:00 Teatro en la calle: Candore, Compañía Bambolea (Madrid). Lugar: Avda. Carlos III.

21:45 Toro de fuego. Salida: Cuesta de Santo Domingo.

23:00 Fuegos artificiales. XX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor San Fermín. La danza del fuego. Diseñador: Aitor Valdecantos Martínez de Lecea, de la Pirotecnia Valecea Pir, S.L. (Berantevilla, Álava). Lugar: Ciudadela.

23:30 Concierto: Mafalda y Koma. Lugar: Plaza de los Fueros.

23:30 Verbena: Orquesta Super Hollywood. Lugar: Plaza del Castillo.

23:30 Verbena: Orquesta Isaura. Lugar: Plaza de la Cruz.

23:45 Concierto: Systema Solar. Lugar: Plaza de la Compañía.

00:00 Música en la calle. Salida: Plaza Consistorial.

Sanfermines lunes 8 de julio 2019

06:45 Dianas. Desde C/ San Saturnino.

08:00 Encierro. Segundo de las fiestas.

09:30 Gigantes y cabezudos. Salida: Palacio de Ezpeleta.

11:30 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 14:00.

11:30 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 14:00.

11:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañia PAI. Lugar: Taconera. Fin: 14:00.

12:00 Musica en la calle. Salidas desde Frontón Labrit, C/ Descalzos, C/ San Gregorio, C/ San Nicolás, Plaza Consistorial, Plaza de Toros y Navarrería.

12:00 Recital de jotas. Roberto Urrutia y Corrientes Navarras en el Paseo Sarasate.

12:00 Deporte rural. Campeonato navarro de tronza (1ª categoría), campeonato navarro de tronza (femenino), exhibición de tronza y hacha en altura (Patxi Larretxea) y prueba de tronza a velocidad. Lugar: Plaza de los Fueros.

13:00 Bandas de música. Harmonie Bayonnaise (Bayona, Francia). Lugar: Plaza de la Cruz.

17:30 Desfile de caballeros, mulillas y banda de música desde la Plaza Consistorial hasta la Plaza de Toros.

17:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañia PAI. Lugar: Taconera. Fin: 20:30.

18:00 ¡Menudas fiestas! Actividades infantiles en la Plaza de la Libertad. Fin: 20:30.

18:00 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 20:30.

18:00 Música en la calle. Lugar: Plaza Consistorial.

18:30 Segunda corrida de la Feria del Toro en la Plaza de Toros.

19:00 Verbena. Orquesta La Fania Perfect. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 20:50.

19:00 Festival de Bertsolaris. Maialen Lujanbio, Julio Soto, Xabat Ilarregi y Sustrai Colina. Presentadora: Ainhoa Larretxea. Hasta las 20 horas. Lugar: Paseo Sarasate. Fin: 20:00.

20:00 Concierto. Swing Fermin - Pamplona Swing con Dj Sugar Drew. Lugar: Plaza de la Compañía.

20:00 Títeres y marionetas. Esperantxi, itxaropenaren lorea. Teatro Bagabiga (euskera). Lugar: Plaza de la Libertad.

20:00 Zona joven. Atracciones: humor amarillo, barredora y lucha de gladiadores/as. Taller con materiales reciclados. Masterclass de danza urbana. (12-17 años). Lugar:Plaza de los Fueros.

20:00 Verbena. Grupo Impacto. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 22:00.

20:00 Música en la calle. Salida: C/ San Nicolás.

21:00 Teatro de calle. Psycodelia. Compañía Troula (Pontevedra). Lugar: Avda. Carlos III.

21:00 Bailables. Txistu y Gaita. Lugar: Plaza del Castillo.

21:45 Toro de fuego. Salida: Cuesta de Santo Domingo, sigue en la Plaza Consistorial y da la vuelta y vuelve en C/ Nueva.

23:15 Fuegos artificiales. XX Concurso de Fuegos Artificiales de Autor San Fermín. Etincelles de feu et de Fêtes - Chispas de fuego y fiestas. Diseñadora: Frédérique Favorin-Marmajou, de la pirotecnia Sarl H et R Pyrotechnie Marmajou (Dax, Francia). Lugar: Ciudadela.

23:30 Concierto. 23:30 Los Lucians y 00:30 Amaya Arboniés. Lugar: Plaza de los Fueros.

23:30 Verbena. Orquesta La Fania Perfect. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 2:30.

23:30 Verbena. Grupo Impacto. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 1:30.

23:45 Concierto. Paquito D'Rivera septet. Cariberian Tour. Lugar: Plaza de la Compañía.

Sanfermines martes 9 de julio 2019

6:45 Dianas. Salida C/ Chapitela.

8:00 Encierro. Tercero de las fiestas.

9:30 Gigantes y cabezudos. Salida de la Comparsa. Salida: Palacio de Ezpeleta.

11:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañia PAI. Lugar: Taconera. Fin: 14:00.

11:30 ¡Menudas Fiestas! Actividades Infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 14:00

11:30 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 14:00.

12:00 Música en la calle. Salida: Plaza Consistorial.

12:00 Recital de jotas. La Ribera Canta. Lugar: Paseo Sarasate.

12:00 Deporte rural. Campeonato navarro de levantamiento de yunque. XXI. Trofeo San Fermín de motosierras. Campeonato levantamiento de fardo. Lugar: Plaza de los Fueros.

13:00 Bandas de música. Banda de Aibar - Oibarko Banda. Lugar: Plaza de la Cruz.

13:00 Alarde de txistularis. 60º Concierto-Alarde de Txistularis. Reflejos del ayer, la fuerza del futuro. 3 agujeros 60 años. Lugar: Plaza San José.

17:30 Desfile de caballeros, mulillas y banda de música. Desde Plaza Consistorial hasta Plaza de Toros.

17:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañia PAI. Lugar: Taconera. Fin: 20:30.

18:00 ¡Menudas Fiestas! Actividades Infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 21:00.

18:00 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 20:30.

18:00 Música en la calle. Ronda jotera. Salida: Plaza Consistorial.

18:30 Feria del toro. Tercera corrida. Lugar: Plaza de Toros.

19:00 Verbena. DJ Txema. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 20:50.

19:00 Danza. Duguna - Iruñeko Dantzariak. Lugar: Paseo Sarasate. Fin: 20:00.

19:00 Música en la calle desde C/ San Saturnino y C/ Estafeta.

20:00 Concierto. Edurne Arizu presenta Fricciones. Lugar: Plaza de la Compañía.

20:00 Títeres y Marionetas. Etxe sorginduaren misterioa. Teatro Bagabiga (euskera). Lugar: Plaza de la Libertad.

20:00 Zona joven. Attractions: football de table humain, parcours obstacles et Wipeout. Soirée mousse. Karaoké. (12-17 años). Lugar: Plaza de los Fueros.

20:00 Verbena. Orquesta Paraíso. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 22:00.

21:00 Bailables. Txistu y Gaita. Lugar: Plaza del Castillo.

21:00 Teatro en la calle. El mundo del circo. Compañía Troula (Pontevedra). Lugar: Avda. Carlos III.

21:45 Toro de fuego. Salida: Cuesta de Santo Domingo, sigue en Plaza Consistorial y finaliza en C/ Nueva.

23:00 Fuegos artificiales. XX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor San Fermín. Noche mágica en la Ciudadela. Diseñador: Leopoldo Ferrández Peñalver, de la pirotecnia Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández S.L. (Beniel, Murcia). Lugar: Ciudadela.

23:30 Concierto. DJ Txurru. Lugar: Plaza de los Fueros.

23:30 Verbena. Dos pájaros y un trío cantan por Sabina y Serrat. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 2:30.

23:30 Verbena. Orquesta Paraíso. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 1:30.

23:45 Concierto. Ramón Valle Quartet featruring Perico Sambeat. Lugar: Plaza de la Compañía.

00:00 Música en la calle. Desde Plaza Consistorial y desde C/ Estafeta.

Sanfermines miércoles 10 de julio 2019

6:45 Dianas. Salida: C/ Mercado.

8:00 Encierro de toros. Cuarto de las Fiestas.

9:30 Gigantes y cabezudos. Salida de la Comparsa. Salida: Palacio de Ezpeleta.

11:00 Ofrenda infantil a San Fermín. Lugar: Rincón de la Aduana.

11:30 Birjolastu: Espacio de juego con elementos reciclados de la compañía PAI. Lugar: Taconera. Fin: 14:00.

11:30 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles en la Plaza de la Libertad. Fin: 14:00.

11:30 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 14:00.

12:00 Recital de jotas. Alegría Ribera en el Paseo Sarasate.

12:00 Deporte rural. Campeonato Navarro de Aizkora de 3ª categoría (eliminatoria). Campeonato navarro de tronza (cadetes). Exhibición de pruebas combinadas (alevines). Lugar: Plaza de los Fueros.

12:00 Música en la calle. Salidas desde Antigua Estación de autobuses, Avda. Carlos III y C/ Descalzos. Desde la Antigua Estación de autobuses y Navarrería.

13:00 Bandas de música. Banda de Zizur en la Plaza de la Cruz.

13:00 Festival infantil de danzas.

17:30 Desfile de caballeros, mulillas y banda de música desde la Plaza Consistorial hasta la Plaza de Toros.

17:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañía PAI. Lugar: Taconera. Fin: 21:00.

18:00 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 21:00.

18:00 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 20:00.

18:00 Música en la calle. Ronda de jotas. Lugar: Avenida Carlos III (Monumento al Encierro).

18:30 Cuarta corrida de la Feria del Toro. Lugar: Plaza de Toros.

19:00 Verbena. Orquesta Estrella Central. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 20:50.

19:00 Verbena infantil. Girotu plaza. Lugar: Paseo Sarasate. Fin: 20:00.

20:00 Concierto de Javier López Jaso & Marcelo Escrich Quartet: Aporía. Lugar: Plaza de la Compañía.

20:00 Títeres y Marionetas. Gorgorito contra los fantasmas. Marionetas de Maese Villarejo (castellano). Lugar: Plaza de la Libertad.

20:00 Zona joven. Atracciones: Gincana deportiva: tiro con arco, canastas y porterías. Taller de tatuajes. Zunbalain + Dj's. (12-17 años). Lugar: Plaza de los Fueros.

20:00 Verbena. Orquesta Dolche. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 22:00.

21:00 Bailables. Txistu y Gaita. Lugar: Plaza del Castillo.

21:00 Teatro de calle. Menuda Banda Parranda. Compañía Almozandia (Zaragoza). Lugar: Avda. Carlos III.

21:45 Toro de fuego. Salida en la Cuesta de Santo Domingo, sigue en la Plaza Consistorial y da la vuelta y vuelve en la C/ Nueva.

23:30 Concierto de DJ Josu Rodríguez. Lugar: Plaza de los Fueros.

23:00 Fuegos artificiales. XX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor San Fermín. Magia di fuochi - Magia de fuego. Diseñadora: Cinzia Parente, de la pirotecnia Parente Events (Melara, Rovigo, Italia). Lugar: Ciudadela.

23:30 Verbena. Orquesta Estrella Central. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 2:30.

23:30 Verbena. Orquesta Dolche. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 1:30.

23:45 Concierto. Albert Sanz y Javier Colina. Sampa. Lugar: Plaza de la Compañía.

Sanfermines jueves 11 de julio 2019

6:45 Dianas desde C/ San Saturnino y C/ Zapatería.

8:00 Encierro de toros. Quinto de las Fiestas.

9:30 Gigantes y cabezudos. Salida de la Comparsa. Salida: Palacio de Ezpeleta:

11:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañía PAI. Lugar: Taconera. Fin: 14:00.

11:30 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 14:00.

11:00 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Fin: 14:00.

12:00 Recital de jotas. Voces Riberas. Lugar: Paseo Sarasate.

12:00 Deporte rural. Campeonato navarro de txinga-erute masculino. Campeonato navarro de txinga-erute femenino. Exhibición de aizkora (tronco de «kana» y corte vertical). Exhibición de harrijasotze (Aimar Irigoyen). Lugar: Plaza de los Fueros.

12:00 Música en la calle. Salida: Plaza Consistorial.

13:00 Bandas de música. Banda del Valle de Aranguren. Lugar: Plaza de la Cruz.

17:30 Desfile de caballeros, mulillas y banda de música. Desde Plaza Consistorial hasta la Plaza de Toros.

17:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañía PAI. Lugar: Taconera. Fin: 20:30.

18:00 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 21:00.

18:00 Kirol Ari Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 20:30.

18:00 Música en la calle. Ronda de jotas. Lugar: Avda. Carlos III.

18:30 Quinta corrida de la Feria del Toro. Lugar: Plaza de Toros.

19:00 Verbena. Orquesta Jamaica Show. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 20:50.

19:00 Espectáculo infantil. ¡¡Que salte la plaza!! Compañía Xip Xap. Lugar: Paseo Sarasate Fin: 20:00.

19:00 Música en la calle. Desde C/ Estafeta hasta C/ Descalzos.

20:00 Concierto. Ysi Kalima. Lugar: Plaza de la Compañía.

20:00 Títeres y marionetas. Gorgorito contra los caníbales. Marionetas de Maese Villarejo (castellano). Lugar: Plaza de la Libertad.

20:00 Zona joven. Atracciones y actividades de circo. Taller de coctelería sin alcohol. Masterclass bailes latinos (12-17 años). Lugar: Plaza de los Fueros.

20:00 Verbena. Orquesta Azar. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 22:00.

21:00 Bailables. Txistu y Gaita. Lugar: Plaza del Castillo.

21:00 Teatro de calle. Burlesque. Compañía Kull de Sac (Valladolid). Lugar: Avda. Carlos III.

21:45 Toro de fuego. Salida: Cuesta de Santo Domingo. Sigue: Plaza Consistorial. Da la vuelta y vuelve: C/ Nueva.

23:00 Fuegos artificiales. XX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor San Fermín. Zoloriscos. Diseñador: Manuel Osuna Oliva, de la pirotecnia García (Lliça d'Amunt, Barcelona). Lugar: Ciudadela.

23:30 Conciertos. 23:30 Hagoan y 00:30 Huntza. Lugar: Plaza de los Fueros.

23:30 Verbena Orquesta Jamaica Show. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 2:30.

23:30 Verbena Orquesta Azar. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 1:30.

23:45 Concierto. Michele Hendricks Quintet. Lugar: Plaza de la Compañía.

00:00 Música en la calle desde C/ Mayor.

Sanfermines viernes 12 de julio 2019

6:45 Dianas. Salida desde C/ San Saturnino.

8:00 Encierro de toros. Sexto de las Fiestas. Lugar: Plaza de Toros.

9:30 Gigantes y cabezudos. Salida de la Comparsa. Salida: Palacio de Ezpeleta.

10:45 Misa de Mayores. Lugar: Capilla de San Fermín (Iglesia San Lorenzo).

11:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañía PAI. Lugar: Taconera. Fin: 14:00.

11:30 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 14:00.

11:00 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 14:00.

12:00 Recital de jotas. Día de las personas mayores: Rondallas Yoar y Jus la Rocha. Lugar: Paseo Sarasate.

12:00 Deporte rural. Torneo San Fermín de sokatira 4x4 mixto. Exhibición de aizkora (mixto). Exhibición de los hermanos Kañamares (elaboración de tablas y cortes de tronco con azada). Lugar: Plaza de los Fueros.

12:00 Música en la calle. Salidas desde Plaza San Francisco, C/ Descalzos, Navarreríay Plaza de Toros.

13:00 Bandas de música. Banda de música de Buñuel. Lugar: Plaza de la Cruz.

17:30 Desfile de caballeros, mulillas y banda de música. Desde Plaza Consistorial hasta la Plaza de Toros.

17:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañía PAI. Lugar: Taconera. Fin: 20:30.

18:00 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 21:00.

18:00 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 20:00.

18:00 Música en la calle. Salida: C/ Chapitela.

18:30 Feria del toro. Sexta corrida de la Fiestas. Lugar: Plaza de Toros.

19:00 Verbena. Orquesta Nueva Alaska. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 20:50.

19:00 Danza. Makaia Danza Taldea (Falces). Lugar: Paseo Sarasate. Fin: 20:00.

20:00 Concierto. Las Hijas de la Cumbia. Lugar: Plaza de la Compañía.

20:00 Títeres y marionetas. Ipuin magikoak. Bihar taldea (euskera). Lugar: Plaza de la Libertad.

20:00 Zona joven. Atracciones: megabarredora y herri kirolak. Fotorreto. #Andonimugitzennau. Lugar: Plaza de los Fueros.

20:30 Verbena Los Sirex. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 22:00.

21:00 Bailables. Txistu y Gaita. Lugar: Plaza del Castillo.

21:00 Teatro de calle. Rum tum trasto karts. Compañía Xip Xap Teatre (Lleida). Lugar: Avda. Carlos III.

21:45 Toro de fuego. Salida: Cuesta de Santo Domingo. Sigue: Plaza Consistorial. Finaliza: C/ Nueva.

23:00 Fuegos artificiales. XX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor San Fermín. Enigmatic vibes - Vibraciones enigmáticas. Diseñador: Peter Shiskov, de la pirotecnia Enigma Firework's Team. (Sofía Bulgaria). Lugar: Ciudadela.

23:30 Conciertos. 23:30 La Furia y 00:30 Ayax y Prok. Lugar: Plaza de los Fueros.

23:30 Verbena. Orquesta Nueva Alaska. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 2:30.

23:30 Verbena. Disco Músic. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 1:30.

23:45 Concierto. Miss Bolivia. Lugar: Plaza de la Compañía.

00:00 Música en la calle desde C/ Santo Domingo.

Sanfermines sábado 13 de julio 2019

6:45 Dianas. Salida: C/ Nueva

8:00 Encierro de toros. Séptimo de las Fiestas.

9:30 Gigantes y cabezudos. Salida de la Comparsa. Salida: Antigua Estación de autobuses.

11:00 Jauzien Jaia. Jauzis, originales de Valcarlos - Luzaide y la Baja Navarra. Lugar: Plaza del Castillo.

11:30 Birjolastu Espacio de juego con elementos reciclados de la compañía PAI. Lugar: Taconera. Fin: 14:00.

11:30 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 14:00.

11:00 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 14:00.

11:30 Música en la calle. Salida: Plaza Consistorial.

12:00 Recital de jotas Otero del Cid (Ateca, Zaragoza). Lugar: Paseo Sarasate.

12:00 Deporte rural. Campeonato navarro de levantamiento de piedra. Exhibición de levantamiento de fardo. Exhibición de motosierra (figuras de madera). Lugar: Plaza de los Fueros.

12:00 Música en la calle.

12:00 Música en la calle. Salidas: C/Descalzos y Plaza Consistorial.

13:00 Bandas de música. Banda Unión Puentesina (Puente la Reina, Gares). Lugar: Plaza de la Cruz.

17:30 Desfile de caballeros, mulillas y banda de música. Desde Plaza Consistorial hasta Plaza de Toros.

17:30 Birjolastu Espacio de juego con elementos reciclados de la compañía PAI. Lugar: Taconera. Fin: 21:00.

18:00 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 21:00.

18:00 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Fin: 20:00.

18:30 Feria del toro. Séptima corrida. Lugar: Plaza de Toros.

19:00 Verbena. Orquesta En EsenZia. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 20:50.

19:00 Bertsolaris Espectáculo de bertsos y música Ez da kasualitatea. Bertsolaris: Saioa Alkaiza, Sarai Robles, Uxue Alberdi y Miren Amuriza. Presentadora: Maialen Belarra. Músicos: Ixak Arruti eta Ane Otamendi. Lugar: Paseo Sarasate. Fin: 20:00.

20:00 Concierto. R de Rumba presenta world, jazz & funk session. Lugar: Plaza de la Compañía.

20:00 Títeres y Marionetas. Carolino en el rapto de la princesa. Bihar Taldea (castellano). Lugar: Plaza de la Libertad.

20:00 Zona joven. Atracciones: canastas, lucha de gladiadores/as, y pasarela de humor amarillo. Fiesta de la espuma. DJ Andu + ZumAndu (12-17 años). Lugar: Plaza de los Fueros.

20:00 Verbena Orquesta Meteoro 2.0. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 22:00.

21:00 Bailables. Txistu y Gaita. Lugar: Plaza del Castillo.

21:00 Teatro de calle. Pasacalles La Deli. Compañía La Societé de la Mouffette (Madrid) Lugar: Avda. Carlos III.

21:45 Toro de fuego. Sigue: Plaza Consistorial. Da la vuelta y vuelve: C/ Nueva.

23:00 Fuegos artificiales. XX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor San Fermín. Ziudadela sugarretan - Ciudadela en llamas. Diseñador: Miguel Ángel Beltrán Sevilla, de la pirotecnia Vulcano S.L (Villarejo de Salvanés, Madrid). Lugar: Ciudadela.

23:30 Conciertos. 23:30 La Ira y 00:30 Gatibu. Lugar: Plaza de los Fueros.

23:30 Verbena. Orquesta En EsenZia. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 2:30.

23:30 Verbena. Orquesta Meteoro 2.0. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 1:30.

23:45 Concierto. London Afrobeat Collective. Lugar: Plaza de la Compañía.

Sanfermines domingo 14 de julio 2019

6:45 Dianas. Salida: C/ Mercado.

8:00 Encierro de toros. Octavo y último de las Fiestas.

9:30 Gigantes y cabezudos. Salida de la Comparsa. Salida: Estación de autobuses.

10:45 Octava de San Fermín. La Corporación Municipal se dirige a la Parroquia de San Lorenzo para asistir a la Función, con intervención de la Capilla de Música de la Catedral y orquesta de cámara. Lugar: Plaza Consistorial.

11:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañía PAI. Lugar: Taconera. Fin: 14:00.

11:30 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 14:00.

11:30 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 14:00.

12:00 Música en la calle. Salidas desde Avda. Carlos III, C/Descalzos y Plaza Consistorial.

12:00 Recital de jotas. Voces Navarras. Lugar: Paseo Sarasate.

12:00 Deporte rural. Campeonato navarro de aizkora por parejas. Campeonato navarro de levantamiento de carro. Exhibición de harrijasotzaile (Aimar Irigoyen y Virgina Finol). Lugar: Plaza de los Fueros.

13:00 Bandas de música. Banda de Música de San Adrián. Lugar: Plaza de la Cruz.

13:00 Despedida a la comparsa de gigantes y cabezudos. Lugar: Plaza Consistorial.

17:30 Desfile de caballeros, mulillas y banda de música. Desde Plaza Consistorial hasta Plaza de Toros.

17:30 Birjolastu. Espacio de juego con elementos reciclados de la compañía PAI. Lugar: Taconera. Fin: 20:30.

18:00 ¡Menudas Fiestas! Actividades infantiles. Lugar: Plaza de la Libertad. Fin: 21:00.

18:00 Kirol Ari. Espacio deportivo y recreativo junto a las federaciones deportivas. Entre 8 y 14 años (orientativo). Lugar: Fosos Parque Media Luna. Fin: 20:30.

18:00 Música en la calle. Ronda de Jotas. Lugar: Plaza Consistorial.

18:30 Feria del toro. Octava y última corrida. Lugar: Plaza de Toros.

18:30 Kalejira de las Culturas. Una diversidad a todo color. Salida: C/ Mayor. Finaliza: Plaza del Castillo.

19:00 Verbena. Orquesta Magia Negra. Lugar: Plaza del Castillo. Fin: 20:50.

19:00 Danza Rocamador Dantza Taldea (Sangüesa - Zangotza). Lugar: Paseo Sarasate. Fin: 20:00.

20:00 Títeres y Marionetas El zapatero remendón. La Otra Compañía, Teatro de Muñecos (castellano). Lugar: Plaza de la Libertad.

20:00 Zona joven. Atracciones: Wipeout gigante y juegos de agua. SanFercomedy. Fiesta Holy. Javier Erro. (12-17 años). Lugar: Plaza de los Fueros.

20:00 Verbena Mariachi. Elegancia Mexicana. Lugar: Plaza de la Cruz. Fin: 22:00.

20:30 Música en la calle. Lugar: Avenida Carlos III (Monumento al Encierro).

21:00 Bailables. Txistu y Gaita. Lugar: Plaza del Castillo.

21:45 Toro de fuego. Salida: Cuesta de Santo Domingo. Sigue: Plaza Consistorial. Finaliza: C/ Nueva

22:00 Música en la calle. Salida: Plaza San Francisco. Finaliza: Plaza del Castillo.

23:00 Fuegos Artificiales XX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor San Fermín. Étoiles filantes - Estrellas fugaces. Diseñador: Francoise Philibert, de la Pirotecnia Kuma Fireworks Corp. (Montreal - Canadá). Lugar: Ciudadela.

00:00 Final de las Fiestas de San Fermín. ¡Pobre de mí! Lugar: Plaza Consistorial.