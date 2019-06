Programa de fiestas de Sopela 2019: San Pedro Jaiak Cartel de las fiestas de San Pedro 2019 en Sopela. EL CORREO Martes, 18 junio 2019, 12:20

Programa de fiestas de San Pedro 2019 en Sopela, con los horarios y actividades de cada día.

Miércoles 26 de junio 2019

18:30 KARATE ERAKUSTALDIA, udaletxe plazan Indarbide gimnasioaren eskutik. Euria egitekotan Jauregizar Plazan izango da. EXHIBICIÓN DE KARATE a cargo del gimnasio Indarbide en la plaza del ayuntamiento. En caso de lluvia se trasladará a la plaza Jauregizar.

20:30 XXXII. Futbito txapelketako finalak Zipiriñe eskolan. Finales del XXXII Torneo de futbito en la escuela Zipiriñe.

Jueves 27 de junio 2019

19:00 KUADRILLEN JAITSIERA, txosnagunetik udaletxeko plazaraino. Ondoren kuadrillen erakustaldia udaletxeko plazan. Bajada de cuadrillas desde las txosnas hasta la plaza del ayuntamiento. A continuación, exhibición de las cuadrillas.

20:30 PREGOIA SOPELAKO MUSIKARIEN eskutik (Karla Imbert, Xabi Aburruzaga, Roberto Moso, Iñaki Antón, Mikel Bizar, Libe Urrutia, Maitena Aurrekoetxea eta Oihane Aldasoro) eta TXUPINA Ekin Horri kuadrillaren eskutik, udaletxeko plazan. PREGÓN, a cargo de músicos de Sopela (Karla Imbert, Xabi Aburruzaga, Roberto Moso, Iñaki Antón, Mikel Bizar, Libe Urrutia, Maitena Aurrekoetxea y Oihane Aldasoro) y TXUPINAZO de la mano de la cuadrilla Ekin Horri, en la plaza del ayuntamiento.

21:00 «HONOLULU» umeentzako erromeria udaletxeko plazan Kantu kolore taldearen eskutik. Romería infantil «HONOLULU» a cargo del grupo Kantu Kolore en la plaza del ayuntamiento

21:00 Txosnen irekiera eta txosnen apainketa-lehiaketa. (Epaimahaia: Sopelako Ostalaritza zerbitzu eta salerosleen elkartea). Saria Joyería Lobonen eskutik. Apertura de txosnas y concurso de decoración. Jurado: Asociación de comerciantes y hosteleros de Sopela. Premio donado por Joyería Lobón.

21:00 DANTZALDIA «EKHI BERRI» taldearekin Jauregizar plazan. BAILABLES con el grupo «EKHI BERRRI» en la plaza Jauregizar.

21:30 Pala profesionaleko partidak udal pilotalekuan. Partidos de pala profesional en el frontón.

LANDETA-IBAI PEREZ // FUSTO-IBARGARAI

GARATE-GORDON // GAUBEKA-URRUTIA

22:30 SUZKO ZEZENA udaletxeko berdegunean. TORO DE FUEGO en la zona verde del ayuntamiento.

23:00 Kontzertuak txosnetan: THE COOL CLOWN CLAN eta LA FURIA. Kontzertuen ostean PEREZ TROIKA SOBIET SYSTEMA DJak. Conciertos en las txosnas: THE COOL CLOWN CLAN Y LA FURIA. Después de los conciertos actuación de los Djs PEREZ TROIKA SOBIET SYSTEMA.

23:00 Erromeria udaletxeko plazan ILARGI BELTZA taldearen eskutik Romería en la plaza del ayuntamiento de la mano del grupo ILARGI BELTZA.

Viernes 28 de junio 2019

11:00-14:00 eta 17:00-20:00 TXU-TXU trena / Tren TXU-TXU.

11:00-14:00 eta 17:00-20:00 UMEENTZAKO JOLAS PARKEA Zipiriñe eskolan: Ludoteka, puzgarriak, mini bumpers, dino choper, eco bumpers, futbolinak, airezko mahaiak… PARQUE INFANTIL en la escuela Zipiriñe: Ludoteca, hinchables, mini bumpers, dino choper, eco bumpers, futbolines, mesas de aire…

12:00-14:00 eta 17:00-20:00 TAILERRAK Zipiriñe eskolan. Umeentzako makillaje tailerra, orri-markatzaileak egiteko tailerra eta antifazak goma ebarekin. Arratsaldean Inguru-Minguru ingurugiro tailerra eta beldur-haizeak egiteko tailerra. TALLERES en la escuela Zipiriñe: Por la mañana pintacaras, taller de marcapáginas y antifaces de goma eva. Por la tarde taller de medioambiente Inguru-minguru y taller de atrapasueños.

12:30 TXOSNEN IREKIERA eta UMEENTZAKO TAILERRAK. APERTURA DE TXOSNAS Y TALLERES INFANTILES.

12:30 TORTILLA eta SANGRIA lehiaketa txosnetan (izen-ematea bertan, aurkezteko ordua 15:00). Sariak Goxo Break tabernaren eskutik. Concurso de TORTILLAS y SANGRÍA en las txosnas (inscripción en las txosnas, hora de entrega 15:00). Premios donados por la cafetería Goxo Break.

13:00 SOPELAKO LAGUN ARTEA ETA BARRIKAKO AITA GOTZON abesbatzen kontzertua udaletxeko plazan. Concierto de LAGUN ARTEA ABESBATZA (Sopela) y AITA GOTZON ABESBATZA (Barrika) en la plaza del ayuntamiento.

13:00 BITSAren jaia Zipiriñen. Fiesta de la ESPUMA en Zipiriñe.

17:00-18:00 Kuadrillen arteko ur jolasak, Balearen parkean. Juegos de agua entre cuadrillas en el parque de la Ballena.

17:00 BRISKA txapelketa udaletxean, Sopelako Itzartu Emakumeen Elkarteak antolatua. Campeonato de BRISCA en el ayuntamiento, organizado por la Asociación de Mujeres

Itzartu de Sopela.

18:00 - 21:00 GAZTEENTZAKO UR ELEMENTUAK (12 urtetik gorakoentzat): Uretako puzgarriak, jolasak, futbolinak, airezko mahaiak … Balearen parkean. Ekarri bainujantzia!!!. ELEMENTOS DE AGUA PARA JÓVENES (a partir de 12 años) en el parque de la Ballena: Hinchables de agua, juegos, futbolines, mesas de aire… Trae tu bañador!!!.

19:00 21:00 Dantza-plaza DANGILISKE taldearekin Jauregizar plazan. Dantza-plaza en la plaza Jauregizar con el grupo DANGILISKE.

20:00 Umeentzako ikuskizuna Zipiriñen: «Zirkoko Izarrak» POTXIN ETA PATXIN konpainiaren eskutik. Espectáculo infantil «Zirkoko Izarrak» de la compañia POTXIN ETA PATXIN en Zipiriñe.

20:00 ZELAI ERREA txapelketaren FINALAK, berdegunean. FINALES DEL CAMPEONATO DE CAMPO QUEMADO en la zona verde del ayuntamiento.

21:00 TAI-TXI eta KUNG FU erakustaldia udaletxeko plazan, Sopelako Tai-Txi Elkartearen eskutik. Exhibición de TAI-TXI y KUNG FU en la plaza del ayuntamiento, de la mano de la Asociación Tai-Txi de Sopela.

22:00 Eskupilota partida profesionalak udal pilotalekuan. Partidos profesionales de mano en el frontón municipal.

GAMINDE (Sopela)-ARAKISTAIN (Sopela) // Maddi Berrocal (Bergara) - MONJE (Sestao)

ELEZKANO II - P.ETXEBARRIA // JAKA - UNTORIA

GANADOR JAKA, IRRIBARRIA, EZKURDIA // GANADOR ALTUNA III, RETEGI BI, ELEZKANO II

22:30 SUZKO ZEZENA udaletxeko berdegunean. TORO DE FUEGO en la zona verde del ayuntamiento.

23:00 Kontzertuak txosnetan: ZETALAU & GORKA SUAIA ETA AMA REBEL. Kontzertuen ostean TIRRI&TERY DJak. Conciertos en txosnas de ZETALAU & GORKA SUAIA ETA AMA REBEL. Después de los conciertos actuación de los Djs TIRRI&TERY.

23:30 Kontzertuak udaletxeko plazan. JEAN PAOLO Y LA SIEMPREVIVA eta URTZ. Conciertos en la plaza del ayuntamiento JEAN PAOLO Y LA SIEMPREVIVA y URTZ.

Sábado 29 de junio

9:00etatik aurrera XV. KANPOKO PINTURA LEHIAKETA, ZIRRIMARRA Elkartearen eskutik Parte-hartzaileak: 18 urtetik gorakoak. Gaia: Sopela. Teknika: Norberak aukeratutakoa. Izen-ematea: 9:00etatik -11:00etara udaletxean. Lanen aurkezpena: 15:00etatik-16:00etara. XV CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE, organizado por la Asociación ZIRRIMARRA Participantes: Mayores de 18 años. Tema: Sopela. Técnica: Libre . Inscripciones: De 9:00-11:00 en el ayuntamiento Presentación de obras: De 15:00 a 16:00.

9:00etatik aurrera SAN PEDROKO JAIAK 1go. ARGAZKI RALLYA, URIBEKOSTA FOTOGRAFIA taldearen eskutik. Parte-hartzaileak: 18 urtetik gorakoak. Gaia: Sopelako jaiak. Teknika: Norberak aukeratutakoa. Izen-ematea: 9:00etatik -10:00etara udaletxean. Lanen aurkezpena: 13:00etatik-14:00etara. 1er RALLY FOTOGRÁFICO SOPELAKO JAIAK, organizado por el grupo URIBEKOSTA FOTOGRAFIA . Participantes: Mayores de 18 años. Tema: Fiestas de Sopela . Técnica: Libre. Inscripciones: De 9:00-10:00 en el ayuntamiento. Presentación de obras: De 13:00 a 14:00.

Sariak / Premios:

1 - 150 €

2 - 100 €

3 - 75 €

Sopeloztar onenari (irabazlea ez dena): 175 €

Premio local (Que no sea el/la ganador/a de la categoría principal): 175 €

10:30 KALEJIRA, udaletxetik Jauregizar plazara: Sopelako Barinatxe Txistu Taldea, Txantreako Erraldoiak, eta Sopelako panderojoleak. PASACALLES desde la plaza del ayuntamiento hasta la plaza Jauregizar con Barinatxe Txistu Taldea de Sopela, Gigantes de la Txantrea y Sopelako panderojoleak.

11:00-14:00 eta 17:00-20:00 TXU-TXU trena / Tren TXU-TXU.

11:00-14:00 eta 17:00-20:00 UMEENTZAKO JOLAS PARKEA Zipiriñe eskolan: Ludoteka, puzgarriak, arearekin jolasteko lekua, barredora, egurrezko jolasak... PARQUE INFANTIL en la escuela Zipiriñe: Ludoteca, hinchables, arenero, barredora, juegos de madera…

11:00 MEZA NAGUSIA, San Pedro Scola Cantorum Abesbatzak abestua. MISA MAYOR, cantada por el Coro Scola Cantorum San Pedro.

11:30 Eguzkilore dantza-taldeak dantzatutako aurreskua (agurra) Jauregizar plazan. Aurresku bailado por el grupo Eguzkilore dantza-taldea en la plaza Jauregizar.

11:30-20:30 Margolan-erakusketa, Sopelako ZIRRIMARRA Elkartearen eskutik, udaletxe inguruan. Exposición de pintura a cargo de la Asociación sopeloztarra ZIRRIMARRA en los alrededores del ayuntamiento.

11:30-14:00 XII. UMEENTZAKO PINTURA LEHIAKETA, ZIRRIMARRA Elkartearen eskutik. Parte-hartzaileak: 0 -17 urte bitartekoak. Gaia: Sopela. Teknika: Norberak aukeratukoa. Izen-ematea: 11:30etatik-14:00etara Zipiriñen. XII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL, organizado por la Asociación ZIRRIMARRA.

Participantes: De 0-17 años.

Tema: Sopela.

Técnica: Libre.

Inscripciones: De 11:30 a 14:00 en Zipiriñe.

12:00-14:00 eta 17:00-20:00 TAILERRAK Zipiriñe eskolan: Goizez: Dinosaurioak egiteko tailerra, eta 3D tailerra. Arratsaldez: Txapak, Animazio tailerrak eta joskintza kreatiboa. TALLERES en la escuela Zipiriñe. Por la mañana: Taller de creación de dinosaurios y taller de 3D. Por la tarde: Taller de chapas, taller de animación y costura creativa.

12:00 Kalejira, Jauregizar plazatik udaletxera: Sopelako Barinatxe Txistu Taldea, Sopelako panderojoleak, Txantreako erraldoiak, Meñakoz eta Eguzkilore dantza taldeak. Pasacalles desde la plaza Jauregizar hasta el ayuntamiento: con Barinatxe Txistu Taldea de Sopela, Sopelako panderojoleak, Gigantes de la Txantrea, Meñakoz y Eguzkilore dantza-taldea.

12:30 Txosnen irekiera eta umeentzako tailerrak. Apertura de txosnas y talleres infantiles.

12:30 DANTZA EMANALDIA udaletxeko plazan, Txantreako erraldoiak eta Sopelako Eguzkilore, eta Meñakoz dantza taldeekin. Alarde de danzas en la plaza del ayuntamiento, con los grupos Gigantes de la Txantrea, Eguzkilore y Meñakoz de Sopela.

13:00 BITSAren jaia Zipiriñen. Fiesta de la ESPUMA en Zipiriñe.

13:30 LOS CHARROS mariatxi taldea udaletxeko plazan. Antolatzailea: Sopelako ostalaritza zerbitzu eta salerosleen elkartea. Mariachi LOS CHARROS en la plaza del ayuntamiento. Organiza: Asociación de comerciantes y hosteleros de Sopela.

13:30 TXORIZO JANA DENONTZAT udaletxeko plazan. TXORIZADA en la plaza del ayuntamiento.

14:30 Adinekoentzako bazkaria Jubilatuen Etxean, Sopelan erroldatuta dauden 75 urtetik gorakoentzat. Bazkaldu ostean, erromeria. Bazkarira joan nahi zanez gero, Jubilatuen Etxean aurrez apuntatu beharra dago. Comida de homenaje a los mayores en el Hogar del Jubilado, para mayores de 75 años y empadronados/as en Sopela. A continuación habrá romería. Inscripciones para la comida en el Hogar del Jubilado.

14:30 JAI-BAZKARIA Jauregizar plazan (txartelak aurretik erosi behar dira: Sopelako turismo bulegoan eta Laiak tabernan ekainaren 25erarte). Egun berean ez dira salgai egongo. Bazkaldu baino lehen eta bitartean umeentzako ludoteka izango dugu. Ekarri edalontzia etxetik. Bazkalostean BINGO MUSIKATUA AISTAK ELKARTEAREN ESKUTIK. JAI-BAZKARIA en la plaza Jauregizar (los tickets hay que comprarlos con antelación en la oficina de turismo y en el bar Laiak hasta el 25 de junio). El mismo día no se venderán tickets. Antes y durante la comida se ofrecerá un servicio de ludoteca para los/as niños/as. Trae tu vaso de casa. Tras la comida sobremesa con BINGO MUSICAL a cargo de AISTAK.

17:00 - 21:00 GAZTEENTZAKO ELEMENTUAK: Gladiatorren borroka, puzgarriak, futbolinak, airezko mahaiak, simuladoreak...Balearen parkean. ELEMENTOS PARA JÓVENES en el parque de la Ballena: Lucha de gladiadores, hinchables, mesas de aire, futbolines, simuladores....

18:00 XV. KANPOKO PINTURA LEHIAKETA eta XII. UMEENTZAKO PINTURA LEHIAKETAREN sari banaketa udaletxeko plazan Entrega de premios del XIV CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE y del XII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL en la plaza del ayuntamiento.

18:30 Uribe Kostako III Zantzo Txapelketa Meñakoz eta Sopelako panderojole taldearen eskutik, udaletxeko plazan. Tercer campeonato de Irrintzis de Uribe Kosta organizado por Meñakoz y Sopelako panderojoleak en la plaza del ayuntamiento.

19:00 Txosnetatik abiatuta, POTEO – GINKANA musikatua. Partiendo desde las txosnas, POTEO GINKANA musical.

20:30 «El apartamento» kale-antzerkia Jauregizar plazan CIRC ABOUT IT konpainiaren eskutik . Espectáculo de teatro de calle «El apartamento» de la compañía CIRC ABOUT IT en la plaza Jauregizar.

21:30 XII. ESKU-PILOTA TXAPELKETA HERRIKOIAREN FINALAK, udal pilotalekuan. FINALES DEL XII CAMPEONATO POPULAR DE PELOTA , en el frontón municipal.

22:15 «PACHAMANA». Argia, sua eta erritmoa erakusgai dituen ikuskizun ibiltaria, TROULA taldearen eskutik. Txosnagunetik udaletxeko plazara. «PACHAMANA». Espectáculo itinerante basado en la luz, el fuego y el ritmo, de la compañia TROULA. Desde las txosnas hasta el ayuntamiento

23:30 Kontzertuak txosnetan: FUNKETREE eta KOKEIN. Conciertos en txosnas FUNKETREE y KOKEIN.

23:30 Beldur Barik gunea: matxismoaren kontrako espazio segurua eta droga kontsumoaren inguruko informazioa txosnagunean. Zona Beldur Barik: espacio seguro contra el machismo e información sobre consumo de droga en el recinto de txosnas.

23:45 THE HOT TUBES taldearen kontzertua udaletxeko plazan (80ko hamarkadako pop eta rock abestien bertsioak). Concierto de THE HOT TUBES en la plaza del ayuntamiento (versiones de canciones de pop y rock de los 80).

Domingo 30 de junio 2019

09:00etatik aurrera Arku tiroketako XXIII. San Pedro Saria, San Andreseko landetan. XXIII Trofeo San Pedro de tiro con arco en las campas de San Andrés.

11:00etatik aurrera IV. HARAGI PAELLA TXAPELKETA udaletxeko plazan MARMITON KOLEKTIBOAren eskutik. Izen-ematea: 11:00etatik 12:00etara. Kazolak aurkeztea: 13:00etatik 13:30era. IV CONCURSO DE PAELLA DE CARNE en la plaza del ayuntamiento organizado por MARMITON KOLEKTIBOA.

Inscripciones. De 11:00 a 12:00. Presentación de cazuelas: De 13:00 a 13:30.

Sariak / Premios:

1 - 125 € + TROFEOA

2 - 95 € + TROFEOA

3 - 60 € + TROFEOA

4 - 50 €

5 - 40 €

6-10 30 €

Sari berezia: Apainketarik onenari (trofeoa). Premio especial: Mejor decoración (trofeo).

11:00 – 14:00 Umeentzako 3x3 saskibaloi txapelketa Zipiriñe eskolan Ugesaski Taldearen eskutik. Premini (9-10 urte) eta Mini (11-12 urte) mailak. Partaide guztientzako sariak egongo dira. Gehienez 4 jokalari talde bakoitzeko. Campeonato infantil de basket 3x3 organizado por el club Ugesaski en la escuela Zipiriñe. Categorias: Premini (9-10 años) y Mini (11-12 años). Premio para todos los/as participantes. Máximo 4 jugadores/as por equipo.

11:00 Txistularien diana, herriko kaleetatik zehar. Diana de txistularis por las calles del pueblo.

11:00 ZUMBA ekitaldi parte-hartzailea. Ekarri zapatilak gozatzeko!!! Udaletxeko plazan. ¡Todos/as a bailar Zumba!!!! Trae tus zapatillas. En la plaza del ayuntamiento.

11:00-14:00 eta 17:00-20:00 TXU-TXU trena / Tren TXU-TXU.

11:00-14:00 eta 17:00-20:00 UMEENTZAKO JOLAS PARKEA Zipiriñe eskolan: Ludoteka, puzgarriak, arearekin jolasteko lekua, barredora, egurrezko jolasak … PARQUE INFANTIL en la escuela Zipiriñe: Ludoteca, hinchables, arenero, barredora, juegos de madera…

11:30-20:30 Margolan-erakusketa, Sopelako ZIRRIMARRA Elkartearen eskutik,udaletxe inguruan. Exposición de pintura a cargo de la Asociación sopeloztarra ZIRRIMARRA en los alrededores del ayuntamiento.

11:00-14:00 eta 17:00-20:00 TAILERRAK Zipiriñe eskolan. Goizez: Buztin tailerra, txori tropikalen txotxongiloak eta mozorroak goma ebarekin. Arratsaldez: Kartulinazko txotxongiloak, paperezko pertsonaia artikulatuak eta oihal kustomizazio tailerra TALLERES en la escuela Zipiriñe. Por la mañana : Taller de arcilla, marionetas de aves tropicales y disfraces de goma eva. Por la tarde: Marionetas de cartulina, personajes artículados de papel y taller de customización textil.

12:30 Txosnen irekiera. Apertura de txosnas.

12:30 LAPURMINAK kale-ikuskizuna Gernika plazan, TORNADO konpainiaren eskutik. Espectáculo de calle LAPURMINAK de la Compañia Tornado en la plaza Gernika.

13:00 KATAPULTEN kale-antzerki ibiltaria. Irteera Bentatxu kaletik. Espectáculo de calle itinerante KATAPULTEN. Salida de la calle Bentatxu.

13:15 BERTSO SAIOA txosnetan: ARRATE ILLARO, ANDONI EGAÑA, ENEKO LAZKOZ eta OIHANA BARTRA. Gai- jartzailea: HARITZ URRUTIKOETXEA. Bertsolaris en Txosnas: ARRATE ILLARO, ANDONI EGAÑA, ENEKO LAZKOZ y OIHANA BARTRA conducido por HARITZ URRUTIKOETXEA.

18:00 Kuadrillen arteko jolasak, txosnagunean. Juegos entre cuadrillas en las txosnas.

19:30 Kontzertua «ALIRON» taldearen eskutik, Jauregizar plazan. Concierto del grupo ALIRON en la plaza Jauregizar.

20:00 PICCOLA ORQUESTA kale-antzerki ibiltaria. Irteera Bentatxu kaletik. Espectáculo de calle itinerante PICCOLA ORQUESTA. Salida de la calle Bentatxu.

20:00 Kuadrillen arteko txapelketaren sari banaketa. Paule Loizaga, Mikel Arrate eta Peru Irastorza BERTSOLARIEN SAIOA txosnetan. Entrega de premios del concurso de cuadrillas y actuación de los BERTSOLARIS Paule

Loizaga, Mikel Arrate y Peru Irastorza en las txosnas. Ondoren MUGALARI taldearen kontzertua eta OXABI taldearen erromeria txosnetan. A continuación, concierto con el grupo MUGALARI y verbena con el grupo OXABI en txosnas.

20:15 UMEENTZAKO ikuskizuna Zipiriñen: «GARBIJAI» EIDABE antzerki taldearen eskutik. Espectáculo infantil «GARBIJAI » del grupo de teatro EIDABE en Zipiriñe.

20:30 KARTEL LEHIAKETA ETA ARGAZKI RALLYAREN sari banaketak, udaletxeko plazan. Entrega de premios del CONCURSO DE CARTELES y del RALLY FOTOGRÁFICO en la plaza del ayuntamiento. 21:00 Hanburgesa edo hanburgesa beganoa eta sagardoa 1,50 €-an udaletxeko plazan. Hamburguesa o hamburguesa vegana y sidra a 1,50 € en la plaza del ayuntamiento.

21:30 «ZIMBE» kontzertu korala. AFRIKAKO KANTAK Urepel eta Urepel Txiki abesbatzen eskutik, Emitemia Abesbatza, Schola Cantorum Txiki eta Arima Dantza Eskolaren laguntzarekin. Udaletxeko plazan. Concierto coral «ZIMBE». CANCIONES AFRICANAS de la mano de Urepel abesbatza y Urepel Txiki, con la colaboración de Emitemia Abesbatza, Schola Cantorum Txiki y Arima Dantza Eskola, en la plaza del ayuntamiento.