Programa de fiestas de Ortuella 2019: Aiegako Jaiak

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Programa de fiestas de Aiega 2019 en Ortuella, con los horarios y activdades de cada día.
19:00 TXUPINAZOA, JAITSIERA ETA PANKARTEN LEHIAKETA. ALDAI BATUKADAREKIN
TXUPINAZO, BAJADA Y CONCURSO DE PANCARTAS. CON LA BATUKADA ALDAI
19:30 DANTZA MODERNOAREN ERAKUSKETA BIOFUSSION AKADEMIAREKIN. PISTA BERDEAN EXHIBICION DE
DANZA MODERNA CON LA ACADEMIA BIOFUSSION. EN LA PISTA VERDE
21:00 SARDI-JANA
SARDINADA
22:00 MUSIKA PISTA BERDEAN
MUSICA EN LA PISTA VERDE
23:00 THE THREE STARS IKUSKIZUNA. PISTA BERDEAN
ACTUACION THE THREE STARS». EN LA PISTA VERDE
23:30 PINK FACTORY BAND KONTZERTUA. PISTA BERDEAN
CONCIERTO PINK FACTORY BAND. EN LA PISTA VERDE
02:00 MUSIKA PISTA BERDEAN
MUSICA EN LA PISTA VERDE
11:00 - 13:00 PINTURA ERAKUSKETA. ELOINAREN LOKALEAN
EXPOSICIÓN PINTURA. EN TALLER ARTÍSTICO ELOINA
11:30 - 13:00 HAUR TAILERRAK. PISTA BERDEAN
TALLERES INFANTILES. EN LA PISTA VERDE
13:00 BITSA FESTA. PARKE GORRIAN.
FIESTA DE LA ESPUMA. EN EL PARQUE ROJO
17:00-19:00 PINTURA ERAKUSKETA. ELOINAREN LOKALEAN
EXPOSICIÓN DE PINTURA. EN EL TALLER ARTÍSTICO ELOINA
18:00 DANTZA MODERNOAREN ERAKUSKETA PLAY DANCE STUDIO ESKOLAREKIN. PISTA BERDEAN
EXHIBICION DE DANZA MODERNA CON LA ESCUELA DE DANZAS URBANAS PLAY DANCE ESTUDIO. EN LA
PISTA VERDE
20:00 UMEENTZAKO DISKO FESTA. PISTA BERDEAN
DISKO FESTA INFANTIL. EN LA PISTA VERDE
21:00 TXORIZO ETA ODOLESTEAK. AIEGA ZAHARREAN
CHORIZOS Y MORCILLAS. AIEGA VIEJO
21:30 GRISU TALDEAREN KONTZERTUA AITOR IMAZ AKADEMIAREN PARTAIDEEKIN
CONCIERTO DEL GRUPO GRISU CON LA COLABORACIÓN DE LA ACADEMIA DE GUITARRA AITOR IMAZ
23:30 DJ PAKO. PISTA BERDEAN
DJ PAKO EN LA PISTA VERDE
11:00 PAELLA ETA TORTILLA TXAPELKETAREN HASIERA
COMIENZO CONCURSO TORTILLAS Y PAELLAS
12:00-14:00 GAZTELU PUZGARRIAK. UREZKO LANZADERA NOBEDADEAREKIN
CASTILLOS HINCHABLES. CON LA NOVEDAD LA LANZADERA DE AGUA
13:00 EUSKAL DANTZA ALARDEA URI-OSTE DANTZA TALDEAREKIN. PISTA BERDEAN
ALARDE DE DANZAS VASCAS CON EL GRUPO DE DANZAS URI-OSTE. EN LA PISTA VERDE
13:00 TORTILLEN AURKEZPENA
ENTREGA DE TORTILLAS
14:00 PAELLEN AURKEZPENA
ENTREGA PAELLAS
14:30 HERRI BAZKARIA
COMIDA POPULAR
16:00-18:00 GAZTELU PUZGARRIAK. UREZKO LANZADERA NOBEDADEAREKIN
CASTILLOS HINCHABLES. CON LA NOVEDAD LA LANZADERA DE AGUA
18:00 DANTZA PAZA POLUMPAK TALDEAREKIN PISTA BERDEAN
DANTZA PLAZA CON EL GRUPO POLUMPAK. EN LA PISTA VERDE
19:30 SARI BANAKETA. PISTA BERDEAN
ENTREGA DE PREMIOS. EN LA PISTA VERDE
20:00 KARAOKEA. PISTA BERDEAN
KARAOKE. EN LA PISTA VERDE
22:00 ARGI-ZUZIEN BANAKETA. AUZOKIDE ELKARTEAREN LOKALEAN
ENTREGA DE ANTORCHAS. EN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN
22:30 KALEJIRAREN HASIERA PARKE GORRIRANTZ
SALIDA PASACALLES HASTA EL PARQUE ROJO
23:00 SAN JUAN SUA. PARKE GORRIAN
SAN JUANADA. EN EL PARQUE ROJO
23:15 SU ARTIFIZIALAK. PARKE GORRIAN
FUEGOS ARTIFICIALES. EN EL PARQUE ROJO
23:30 TXOKOLATADA. AUZOKIDE ELKARTEAREN LOKALEAN
CHOCOLATADA. EN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN
NOVEDAD: CAMIÓN SCAPE ROOM DURANTE EL SÁBADO 22 Y EL DOMINGO 23. Y REALIDAD VIRTUAL CON HORARIO DE 12:00-14:00 Y DE 14:00-21:00HORAS.