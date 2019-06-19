Jaiak

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Programa de fiestas de Ortuella 2019: Aiegako Jaiak

Programa de fiestas de Ortuella 2019: Aiegako Jaiak

EL CORREO

Programa de fiestas de Aiega 2019 en Ortuella, con los horarios y activdades de cada día.

OSTIRALA 21 VIERNES

19:00 TXUPINAZOA, JAITSIERA ETA PANKARTEN LEHIAKETA. ALDAI BATUKADAREKIN

TXUPINAZO, BAJADA Y CONCURSO DE PANCARTAS. CON LA BATUKADA ALDAI

19:30 DANTZA MODERNOAREN ERAKUSKETA BIOFUSSION AKADEMIAREKIN. PISTA BERDEAN EXHIBICION DE

DANZA MODERNA CON LA ACADEMIA BIOFUSSION. EN LA PISTA VERDE

21:00 SARDI-JANA

SARDINADA

22:00 MUSIKA PISTA BERDEAN

MUSICA EN LA PISTA VERDE

23:00 THE THREE STARS IKUSKIZUNA. PISTA BERDEAN

ACTUACION THE THREE STARS». EN LA PISTA VERDE

23:30 PINK FACTORY BAND KONTZERTUA. PISTA BERDEAN

CONCIERTO PINK FACTORY BAND. EN LA PISTA VERDE

02:00 MUSIKA PISTA BERDEAN

MUSICA EN LA PISTA VERDE

LARUNBATA 22 SÁBADO

11:00 - 13:00 PINTURA ERAKUSKETA. ELOINAREN LOKALEAN

EXPOSICIÓN PINTURA. EN TALLER ARTÍSTICO ELOINA

11:30 - 13:00 HAUR TAILERRAK. PISTA BERDEAN

TALLERES INFANTILES. EN LA PISTA VERDE

13:00 BITSA FESTA. PARKE GORRIAN.

FIESTA DE LA ESPUMA. EN EL PARQUE ROJO

17:00-19:00 PINTURA ERAKUSKETA. ELOINAREN LOKALEAN

EXPOSICIÓN DE PINTURA. EN EL TALLER ARTÍSTICO ELOINA

18:00 DANTZA MODERNOAREN ERAKUSKETA PLAY DANCE STUDIO ESKOLAREKIN. PISTA BERDEAN

EXHIBICION DE DANZA MODERNA CON LA ESCUELA DE DANZAS URBANAS PLAY DANCE ESTUDIO. EN LA

PISTA VERDE

20:00 UMEENTZAKO DISKO FESTA. PISTA BERDEAN

DISKO FESTA INFANTIL. EN LA PISTA VERDE

21:00 TXORIZO ETA ODOLESTEAK. AIEGA ZAHARREAN

CHORIZOS Y MORCILLAS. AIEGA VIEJO

21:30 GRISU TALDEAREN KONTZERTUA AITOR IMAZ AKADEMIAREN PARTAIDEEKIN

CONCIERTO DEL GRUPO GRISU CON LA COLABORACIÓN DE LA ACADEMIA DE GUITARRA AITOR IMAZ

23:30 DJ PAKO. PISTA BERDEAN

DJ PAKO EN LA PISTA VERDE

IGANDEA 23 DOMINGO

11:00 PAELLA ETA TORTILLA TXAPELKETAREN HASIERA

COMIENZO CONCURSO TORTILLAS Y PAELLAS

12:00-14:00 GAZTELU PUZGARRIAK. UREZKO LANZADERA NOBEDADEAREKIN

CASTILLOS HINCHABLES. CON LA NOVEDAD LA LANZADERA DE AGUA

13:00 EUSKAL DANTZA ALARDEA URI-OSTE DANTZA TALDEAREKIN. PISTA BERDEAN

ALARDE DE DANZAS VASCAS CON EL GRUPO DE DANZAS URI-OSTE. EN LA PISTA VERDE

13:00 TORTILLEN AURKEZPENA

ENTREGA DE TORTILLAS

14:00 PAELLEN AURKEZPENA

ENTREGA PAELLAS

14:30 HERRI BAZKARIA

COMIDA POPULAR

16:00-18:00 GAZTELU PUZGARRIAK. UREZKO LANZADERA NOBEDADEAREKIN

CASTILLOS HINCHABLES. CON LA NOVEDAD LA LANZADERA DE AGUA

18:00 DANTZA PAZA POLUMPAK TALDEAREKIN PISTA BERDEAN

DANTZA PLAZA CON EL GRUPO POLUMPAK. EN LA PISTA VERDE

19:30 SARI BANAKETA. PISTA BERDEAN

ENTREGA DE PREMIOS. EN LA PISTA VERDE

20:00 KARAOKEA. PISTA BERDEAN

KARAOKE. EN LA PISTA VERDE

22:00 ARGI-ZUZIEN BANAKETA. AUZOKIDE ELKARTEAREN LOKALEAN

ENTREGA DE ANTORCHAS. EN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN

22:30 KALEJIRAREN HASIERA PARKE GORRIRANTZ

SALIDA PASACALLES HASTA EL PARQUE ROJO

23:00 SAN JUAN SUA. PARKE GORRIAN

SAN JUANADA. EN EL PARQUE ROJO

23:15 SU ARTIFIZIALAK. PARKE GORRIAN

FUEGOS ARTIFICIALES. EN EL PARQUE ROJO

23:30 TXOKOLATADA. AUZOKIDE ELKARTEAREN LOKALEAN

CHOCOLATADA. EN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN

NOVEDAD: CAMIÓN SCAPE ROOM DURANTE EL SÁBADO 22 Y EL DOMINGO 23. Y REALIDAD VIRTUAL CON HORARIO DE 12:00-14:00 Y DE 14:00-21:00HORAS.

Temas

Ortuella, Bizkaia, País Vasco, Fiestas Patronales

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