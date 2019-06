Programa de fiestas de Muskiz 2019: San Juán Jaiak Cartel de las fiestas de Muskiz 2019: San Juan Muskizko Jaiak. EL CORREO Viernes, 14 junio 2019, 13:27

Programa de fiestas de San Juán 2019 en Muskiz, con los horarios y actividades de cada día.

VIERNES 21

11:30 FIESTA SOLSTICIO DE VERANO y AKELARRE en el Centro de Día. Exhibición a cargo del Trompalari Gelo.

19:30 TXUPINAZO. ¡Gora Muskizko Jaiak! Recibimos nuestras fiestas patronales en la Plaza Meatzari con el grupo de txistularis Jarraitzen Dugu de Muskiz y la Fanfare Kuklux de Portugalete. Este año leerán el pregón el Grupo JARRAITZEN DUGU TXISTU TALDEA de Muskiz, que celebra sus 20 años y lanzará el txupín la KUADRILLA DE BEGOÑA que tantos años lleva asando las sardinas el día de San Juan. A continuación PRESENTACIÓN de las KUADRILLAS de Muskiz en la balconada. Al finalizar el txupinazo CHOCOLATADA, también para personas Celiacas.

20:15 KALEJIRA desde la Plaza Meatzari hasta la Plaza de San Juan animada por el grupo de Txistularis de Muskiz y la Fanfare Kuklux de Portugalete.

20:30 APERTURA DE TXOZNAS Y PINTXO POTE.

20:30 TEATRO en el Meatzari Aretoa con el grupo JUEGO DE DAMAS, de Muskiz, que

representará la obra «Área de servicio».

23:00 CONCIERTO con HUECCO. A continuación VERBENA con LEHIAN. Entre las dos actuaciones se hará el JUEGO DE LAS SILLAS organizado por las Kuadrillas de Muskiz, puntuable para el desafío. Un año más, a partir de las 22:00 h, desde el Área de Igualdad y en el marco de la Campaña de Prevención Contra las Agresiones Sexistas, se repartirán kits por la Igualdad, para gente joven, en el Kiosko Municipal.

SÁBADO 22

En diferentes momentos del día, animación a cargo de los CABEZUDOS DE MUSKIZ por la plaza.

10:30 PRÉSTAMO DE MESAS Y SILLAS en el frontón Berria (hasta fin de existencias). EN EL PARQUE DE EL CRUCERO:

11:30 TALLER DE TALO hasta las 14:00h.

11:30 PARTIDOS DE PELOTA ESCOLAR

11:30 PARQUE INFANTIL con hinchables hasta las 14:00h.

11:30 PASACALLES con JARRAITZEN DUGU.

11:30 PASACALLES de FANFARRIAS por diferentes zonas del pueblo. Participan: Fanfare Kuklux de Portugalete, Irulitxa Txaranga de Ermua, Fanfarria El Despiste de Sestao y Sama Siku Fanfare de Bilbao.

12:00 PARQUE INFANTIL hasta las 18:00h (hinchables, ludoteca infantil, camas elásticas y toro mecánico) en la Plaza de San Juan.

12:30 Fin de las inscripciones en el Kiosko para el CONCURSO DE PAELLAS y el CONCURSO DE TORTILLAS. Las bases se pueden recoger en el GAZTEGUNE de la Plaza Meatzari. Este año las Kuadrillas participan en el Concurso de Paellas, puntuable para el Desafío. Animación con la TRIKITIXA JARRAITZEN DUGU de Muskiz.

Premios Paellas

1º - Trofeo y 90 €

2º - Trofeo y 70 €

3º - Trofeo y 50 €

4º - Trofeo y 40 €

5º - Trofeo y 30 €

Premios Tortillas

1º - Trofeo y 75 €

2º - Trofeo y 60 €

3º - Trofeo y 50 €

4º - Trofeo y 40 €

5º - Trofeo y 30 €

12:45 Cierre del CONCURSO DE PESCA en el kiosko. Las bases se colgarán en el blog de Arraintxori. Se darán premios por un valor de 400€ (trofeos y lotes de productos). Inscripción: se deberá aportar 1kg de alimentos no perecederos para al Banco de Alimentos de Muskiz.

13:00 CONCURSO DE FANFARRIAS

Premios

1º - Trofeo y 300€

2º - 200€

3º - 100€

Al finalizar se hará la ENTREGA DE PREMIOS de los Concursos de Paellas y Tortillas.

16:30 Final 1ª categoría de PASABOLO.

17:00 TORNEO DE MUS en el frontón Berria. Las inscripciones se harán a partir de las 16:30h en el frontón, partidas a 4 juegos (sistema de juegos: eliminatorias). Premios: Txapelas para los y las campeonas y 440€ en lotes de productos del país para las 4 primeras parejas.

17:00 1as ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BRISCA en el frontón Berria. Inscripciones a las

16:30h en el frontón.

Premios: Trofeo para 1º y 2º más 500 € (lotes de productos del país para 1º, 2º y 3º)

17:00 TALLERES INFANTILES SOLIDARIOS hasta

17:00 PARQUE JUVENIL hasta las 21:00h (futbolín humano, gladiadores, la cámara acorazada y quads).

17:00 Partidos PROFESIONALES de PELOTA MANO en el frontón. Se anunciará a través de carteles.

17:45 BAJADA DE DANZAS desde la Escuela Profesional hasta la plaza con la participación de grupos de danzas de la zona.

18:30 CONCURSO DE IRRINTZIS. En el Kiosko Municipal. Este año con la participación de las Kuadrillas, puntuable para el Desafío. Inscripciones a las 18:00h en el kiosko.

Premios: lotes de productos del país para 1º, 2º y 3º.

19:00 Carpa con Exposición de fotos y Proyectos realizados por la ONG ARREGIALDE (Haití). Y venta de productos de COMERCIO JUSTO.

19:30 CONCIERTO CORAL en el Meatzari Aretoa, actuación de la Coral Polifónica Bembibrense de León y la Coral Oihartzuna de Muskiz.

19:30 CONCURSO DE TXINGAS MASCULINO Y FEMENINO en el frontón Berria. Inscripciones en el mismo frontón a partir de las 19:00h.

Premios en ambas categorías

1º trofeo y 100€

2º medalla y 80€

3º medalla y 60€

Txingas donadas por Manneken Pis.

19:30 Gran VERBENA INFANTIL «Bidai Ezezaguna» con el grupo Xilipurdi, en la plaza.

22:30 PLAY BACK organizado por las Kuadrillas de Muskiz, puntuable para el Desafío.

23:30 Espectacular VERBENA con la Orquesta MIAMI SHOW.

DOMINGO 23

En diferentes momentos del día, animación a cargo de los CABEZUDOS DE MUSKIZ por la plaza.

10:30 PRÉSTAMO DE MESAS Y SILLAS en el frontón Berria (hasta fin de existencias).

11:00 PARQUE TEMÁTICO INFANTIL «Deportes de la Industria», hasta las 14:00h en la Plaza San Juan.

11:30 TALLER de CERÁMICA y JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES. Ven y disfruta haciendo tus piezas de cerámica y ¡participando en los juegos infantiles típicos! En la plaza de San Juan, hasta las 13:30h.

12:00 Exhibición de BAILEACTIVO. Todas las personas que quieran podrán participar.

12:45 DANZAS VASCAS con el grupo INTZARRI DANTZA TALDEA. Animación por la plaza a cargo de la TRIKITIXA MARÍA e IÑAKI de Muskiz.

13:00 XIV CONCIERTO DE TXISTU con la participación del Coro Abanto Musika Eskola, el Grupo de Txikiteros de Muskiz y el tenor Martín Barcelona, en el Meatzari Aretoa.

13:30 EUSKAL KANTAK y BERTSOLARIS. Imanol Arrutia, Ander Ucelay, Txema Perez, Ander Ezeiza y Denbora Kolpeka

16:30 Final 2ª categoría de PASABOLO.

17:00 FINALES DEL TORNEO DE BRISCA y FINALES DEL TORNEO DE MUS en el frontón Berria.

17:00 GYNKANA organizada por las Kuadrillas de Muskiz, puntuable para el Desafío.

17:00 MASTER CLASS DE AUTODEFENSA a cargo del Club Karate Full Contact Muskiz, en el frontón Donibane.

18:00 CAMPEONATO DE LIGA DE BIZKAIA DE BARRENADORES Y BARRENADORAS. Al finalizar se hará la entrega de PREMIOS DEL TORNEO DE BRISCA (Trofeos y lotes de productos del país) y la entrega de PREMIOS DEL TORNEO DE MUS (Txapelas y lotes de productos del país).

19:30 Actuación musical del Grupo de Boleros «ROMANCE LATINO».

22:30 BAJADA DE ANTORCHAS hasta la Sanjuanada con animación de Jarraitzen Dugu, Denbora Kolpeka y Centro de Día de Muskiz y el grupo de gaitas A Casa Da Troula de Rekalde.

23:30 Exhibición de FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de PIROTECNIA ZARAGOZANA.

24:00 VERBENA con KRESALA

24:00 CONTROL VOLUNTARIO DE ALCOHOLEMIA en el Kiosko Municipal, organizado desde el Servicio de Prevención de Adicciones de Muskiz.

La Sanjuanada es el acto más relevante de nuestras fiestas atrayendo a multitud de personas y siendo un orgullo para todas y todos los muskiztarras, pero es una actividad que entraña riesgos debido a la gran cantidad de antorchas que se reparten (4.000 unidades) y para evitar estos posiblesriesgos os hacemos las siguientes recomendaciones:

· LA BAJADA EMPIEZA A LAS 22:30h desde la Estación. Concentración a partir de las 22:15h.

· Enciende tu antorcha al comenzar la bajada para que dure todo el recorrido.

· Tras el lanzamiento del txupín se inicia la bajada.

· Si no comienzas el recorrido en la estación, NO ENCIENDAS TU ANTORCHA HASTA EL PASO DE LA BAJADA

· La bajada está encabezada por los municipales y el Grupo de Txistularis, Trikitixas y

Gaitas seguidos de la bajada de antorchas.

· En todo momento se debe respetar este orden.

El recorrido es por la carretera N-634, DARÁ LA VUELTA A LA ROTONDA BOULEVARD y continuará hacia el Polideportivo para llegar al almacén de Petronor, en el que estará la Sanjuanada.

· A lo largo de todo el recorrido se colocan bidones con agua donde se debe tirar las antorchas que se consuman antes de llegar a la hoguera.

· Al llegar a la Sanjuanada no se arrojan las antorchas hasta que se dé el aviso. Después de tirar las antorchas con mucho cuidado, retirarse para que otras personas puedan tirar la suya y no se produzca un tapón en la entrada. Desde la Comisión de Fiestas pedimos vuestra colaboración para que un año más la bajada de antorchas sea todo un éxito.

LUNES 24

10:30 PRÉSTAMO DE MESAS Y SILLAS en el frontón Berria (hasta fin de existencias).

11:30 XIII CAMPEONATO DE TIRAGOMAS abierto a todas las personas que quieran participar. 3 categorías. Tirada general, locales e infantiles. Buenos premios y mucha diversión. Anímate y participa. Este año participan las Kuadrillas en las tiradas, puntuable para el desafío.

11:30 Exhibición de BAILE con el Grupo «ESTUDIO 87» de Muskiz, en la Plaza de San Juan.

12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 HINCHABLES DE AGUA en la Plaza Meatzari.

12:00 MISA MAYOR con la actuación de la Coral Oihartzuna de Muskiz y Aurresku de Honor. Desde la Parroquia, se llevará a cabo un reconocimiento especial a personas y asociaciones del pueblo.

12:30 Actuación del Grupo HERRIKO ABESTIAK de Portugalete por la zona de San Juan.

12:30 Actuación del Grupo de TXIKITEROS de Muskiz por la zona de Antonio Trueba.

14:30 COMIDA DE LA 3ª EDAD en el frontón Berria.

14:30 COMIDA DE KUADRILLAS en la Plaza, puntuable para el Desafio.

16:00 PRUEBA DE KUADRILLAS EN EL RÍO, puntuable para el Desafio.

16:30 TXITXARRILLO en el frontón Berria.

17:00 FINALES del TORNEO de PELOTA MANO SAN JUAN y FINAL del CAMPEONATO EUSKERA.

18:00 Exhibición de BAILE con el Grupo «BAILARTE» de Muskiz, en el Teatro Meatzari.

18:30 Animación musical con DENBORA KOLPEKA por la plaza.

18:30 Exhibición de HERRI KIROLAK.

Emakume Aizkolariak: Irati Astondoa eta Karmele Gisasola

Harrijasotzaileak:

Aimar Irigoien - Izeta IV

Goenatxo III - Inhar Urruzuno

Iparralde: Tubi - Loiola

Yunque, Lanzamiento de fardo, Levantamiento de fardo Presentador: Sarasola

19:00 Gran SARDINADA.

22:00 CONCIERTO CIERRE DE FIESTAS con el Grupo «PLAY THE GAME» con su Tributo a Queen.

PRUEBAS DEL DESAFÍO DE KUADRILLAS

VIERNES 21

19:30 TXUPINAZO. Presentación de las Kuadrillas de Muskiz.

SÁBADO 22

12:30 CONCURSO DE PAELLAS.

18:30 CONCURSO DE IRRINTZIS.

22:30 PLAY BACK.

DOMINGO 23

17:00 GYNKANA.

LUNES 24

11:30 XIII CAMPEONATO DE TIRAGOMAS.

14:30 COMIDA en la Plaza.

16:00 RUEBAS EN EL RÍO.

19:30 ENTREGA DE PREMIOS DEL DESAFÍO.

Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos en las campas de San Juan.

SE PRESTARÁN LAS MESAS Y SILLAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE VAYAN A COMER A LA PLAZA

· El número de mesas o sillas máximo a prestar será de 2 mesas y 10 sillas por persona.

· Cada persona que solicite mesas o sillas deberá aportar sus datos y depositar una fianza de 20€ por mesa y 2€ por cada silla solicitada. Para facilitar la labor se ruega traer el importe exacto.

· Las mesas y sillas se podrán recoger en el frontón berria a partir de las 10:30h y se entregarán antes de las 20:00h.

· SE RUEGA A LAS CUADRILLAS QUE UNICAMENTE COJAN LAS SILLAS Y MESAS QUE VAYAN A NECESITAR PARA COMER.

· La Policía Municipal vigilara el correcto uso del material prestado y lo requisara si el uso no es el correcto.

· En caso de no entrega de este material la Comisión de Fiestas tomará las medidas que considere oportunas. No se permite colocar fuentes de calor (cocinas, fuegos, planchas, etc…), sobre las mesas plegables de PVC, en caso de no entregarse en buenas condiciones o no entregarse, no se devolverá la fianza.

19:30 ENTREGA DE PREMIOS DEL DESAFÍO DE KUADRILLAS.