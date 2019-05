Programa de fiestas de Etxebarri 2019: San Antonioko Jaiak

Programa de fiestas de San Antonio 2019 en Etxebarri, con los horarios y actividades de cada día.

Viernes 7 de junio 2019

17:00 - 20:30 MAHAI-JOKOEN TXAPELKETA / TORNEO JUEGOS DE MESAJubilatuen etxean. En el Hogar de Jubilados/as. Laguntzailea / Colabora: Jubilados Goikoa.

20:00 2019ko JAIEN HASIERAKO TXUPINAZOA ETA OMENALDI SORPRESA / TXUPINAZO COMIENZO DE FIESTAS SAN ANTONIO 2019 Y HOMENAJE SORPRESA Zintururi Plazan. Jaiak indartsu hasten ditugu!En la plaza Zintuzuri. ¡Comenzamos la fiestas con fuerza!

20:30 KOADRILEN JAITSIERA / BAJADA DE CUADRILLAS Irteera Zintururi Plazatik, Rober DJak girotua, kamioiaren ezusteko apainketarekin. Jaitsiera Marivi Iturbe kaleko saskibaloi kantxan bukatuko da. Photocall-a kantxan bertan. Atera zure argazkia eta Facebook-ean zintzilikatuko dugu!!! JAR DIEZAIOGUN KOLOREA GURE JAIARI!(*) Euria eginez gero jaitsieraren bukaera Kukullaga ikastetxera pasatuko da. Salida de la plaza Zintuzuri, amenizada para el Dj Rober, que participa en la bajada junto al camión con decoración sorpresa. Fin de bajada en cancha de baloncesto de la calle Marivi Iturbe. Photocall en la propia cancha. Sacate tu foto y luego la colgaremos en Facebook e Instagram! PONGAMOSLE COLOR A NUESTRAS FIESTAS! (*) En caso de lluvia se trasladará el fin de bajada al colegio Kukulluaga.Laguntzailea / Colabora : Asociación de comerciantes.

23:00 horas BERBENA HANDIA CLAN ZERO TALDEAREN ESKUTIK / GRAN VERBENA CON EL GRUPO CLAN ZERO Ez dago aitzakiarik musikaz ez gozatzeko!¡No hay excusas para no dejarte llevar por el ritmo!

00:30 horas ZEZENSUZKOA / TORO DE FUEGO Etor zaitez batzordearen karpara zure oroimen-argazkia ateratzera suzko zezenarekin. Herritar guztientzat. Piroteknia erabiltzen denez arretaz ibili beharko da. Suzko zezenean parte-hartzeko arropa egokia erabili beharko da (arropa zaharra edo bakeroa, galtza luzeak, izerditakoa edo kapera eta zapia).Ven a la carpa de la comisión a sacarte tu foto de recuerdo con el toro de fuego. Actuación dirigida para todos los públicos. Se utiliza pirotecnia por lo que se deberán de extremar las precauciones. Para participar en el toro de fuego se recomienda utilizar ropa adecuada (ropa vieja o vaquera, pantalón largo, sudadera o gorra y pañuelo).

Sábado 8 de junio 2019

10:00 - 14:00 horas VII. LAPIKO-LEHIAKETA / VII. CONCURSO DE PUCHERAS Kategoria bakarra. Ikusi lehiaketaren oinarriak karteletan. Parte-hartu zure lapikoarekin!! Koadrilen ligarako puntuagarria! Eskerrik asko merkatari lankideei lapikoaren zozketako txartelen salmentan emaniko laguntzagatik. Demuestra tus dotes culinarias y participa con tu puchera!!!!Categoría única. Bases del Concurso en carteles a parte. ¡Puntuable para la Liga de Cuadrillas! Agradecimiento especial a los comercios colaboradores por su apoyo en la venta de tickets para el sorteo de una puchera. Laguntzaileak / Colaboran : Carnicería Pernila, Gráficas Vizcaya, Ramírez de la Piscina.

10:30 - 13:00 horas MUNDUAZ BLAIREN AZOKA / MERCADILLO MUNDUAZ BLAI (elkartasun-hennak, marrazkiak, margoak) eta ARGAZKI ERAKUSKETA. Bide batez, burruntzi-pintxo gozoak eskura izango dituzu Zintururi plazan. Donde este año también podrás disfrutar de sus TALLERES DE HENNA SOLIDARIA, DIBUJO Y PINTURA, además de su EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS. A su vez, podrás degustar sus estupendos pintxos morunos en la Plaza Zintururi.

11:30 - 13:00 horas VIII. HELDUEN TIRAGOMA TXAPELKETA / VIII CAMPEONATO TIRACHINAS PARA ADULTOSBatzordearen karpan. Etor zaitez era erakutsi zure punteria. Afizionatu mailakoak soilik. En la carpa de la Comisión. Ven, afina y demuestra tu puntería. Solo aficionados

12:30 -14:30 horas EUSKAL DANTZEN IKUSKIZUNA / ESPECTACULO DE DANZAS VASCAS Euskal kultura guztiontzat eskuragarri. Goza ezazu!!En la Plaza Zintururi. Disfruta de los bailes de nuestra tierra!!!Laguntzailea / Colabora: Bekosolo Beti Dantza Taldea.

12:30 horas BERMUT ETA HAMAIKETAKOA / SESION VERMUT Y APERTIVO Batzordearen txosnan. Etxeko limoi-ura doan txikienentzat.En la Txozna de la Comisión. Limonada casera gratis para los más pequeños.

16:30 horas BIKOTEKAKO IGEL-TXAPELKETA / CAMPEONATO DE RANA POR PAREJAS Etxezuri tabernan. En el Bar Etxezuri.Laguntzailea / Colabora : Bar Etxezuri.

18:00-20:00 horas VI. KOADRILEN GINKANA / VI GINKANA DE CUADRILLASHelduentzat Zintururi Plazan. Koadrilen arteko Ginkana lehiaketa, proba puntuagarriekin. Animatu eta parte hartu! Harrituko zaitugu! Probak eta oinarriak kartelen bidez iragarriko dira. Koadrilen ligarako puntuagarria!Para adultos en la Plaza Zintururi. Competición por cuadrillas en una Ginkana de pruebas puntuables. Anímate a participar con tu cuadrilla!! Conseguiremos sorprenderte. Se publicará en carteles las bases de competición. ¡Puntuable para la Liga de Cuadrillas!

19:30 horas HIRUGIHAR-JANA / PANCETADA Etzezuri tabernan.En el bar Etzezuri. Laguntzaileak / Colaboran: Bar Etzezuri.

20:00 horas HIRUGIHAR-JANA / PANCETADA Chill Out Tabernan.En el bar Chill Out. Laguntzaileak / Colaboran: Bar Chill Out.

20:00 horas HIRUGIHAR-JANA / PANCETADAGalizia kalean.En la Calle Galicia.Laguntzaileak / Colaboran: La Cabaña, D´Zero y bar LasCadenas.

23:00 horas BERBENA HANDIA GARIBALDI ORKESTRAren eskutik / GRAN VERBENA a cargo de la ORQUESTA GARIBALDI Zintururi Plazan. Berriz itzultzen da ikuskizuna, magia eta aho bete hortz utziko gaituen eszenaratzea. En la plaza Zintururi. Vuelve el espectáculo, la magia, y una puesta en escena espectacular que nos dejará cautivados!!

Domingo 9 de junio 2019

PUZGARRIAK TXIKIENTZAT / GRAN MATINAL DE HINCHABLES INFANTIL Ludoteka puzgarriekin txikienentzat eta beste gauza batzuk goiz eder bat igarotzeko. TXAPAK – ZIZAREAK - AURPEGI-MARGOKETA – TATOO - GLOBOFLEXIA Etor zaitez tailerretara eta aprobetxa ezazu argazkia ateratzeko Bob Esponjarekin eta bere lagun Patriciorekin. Beti Erdian eta Alaitsuak koadrilek kolorea eta fantasia jartzen diote goizari txikienek beraien jaietaz goza dezaten. Ludoteka con hinchables para los mas txikis y otros elementos para pasar una mañana genial.

TALLERES: CHAPAS – GUSANOS – PINTACARAS – TATTOO – GLOBO-FLEXIA Ven a participar de los talleres y aprovecha para sacarte una foto junto a Bob Esponja y a su amigo Patricio!!! Las cuadrillas Beti Erdian y Alaitsuak pondrán color y fantasía para que los mas pequeñ@s disfruten en sus fiestas. En la plaza Zintururi, en caso de lluvia se trasladará al Instituto (IES).

PROBA PARTE-HARTZAILEEN IBILBIDEA / CIRCUITO DE PRUEBAS PARTICIPATIVAS Diana, Zezen mekanikoa, Iturriak, Trebetasun-etxea. 2007 - 2011 bitartean (biak barne) jaiotako umeentzat. Etor zaitez gozatzera, ondo pasatzera eta eraman ezazu oparitxo bat parte-hartzeagatik (opariak bukatu arte). Irabazleek dominak jasoko dituzte. Erakutsi txapeldun handi bat zarela.Zintururi plazan, euria egingo balu Institututan egingo litzateke.Dianas, Toro mecánico, Iturris, Casa de Puntería. Para los niños nacidos entre 2007 y 2011 (ambos inclusive). Ven a disfrutar, pasártelo bien y llévate un detalle por participar (hasta fin de existencias). Los ganadores se llevarán una medalla, demuestra que eres un gran campeón!!! En la plaza Zintururi, en caso de lluvia se trasladará al Instituto (IES).Laguntzaileak / Colaboran: Beti Erdian, Alaitsuak, Ye Olde Tavern Irish Pub, Gonvador.

14:30 horas TXISTOR BROTXETAK, ODOLKIAK ETA HIRUGIHARRA / BROCHETAS DE TXORIZO, MORCILLA Y PANCETAEtxezuri tabernan. En el Bar Etxezuri.

14:30 horas PAELLA JANA / PAELLADA 5€ kontsumizioarekin. 5 € con consumición. Laguntzailea / Colabora: Bar La Cabaña.

14:30 horas MASAILAK / CARRILLERAS 5€ kontsumizioarekin. 5 € con consumición.Laguntzailea / Colabora: Bar Las Cadenas.

14:30 horas PAELLA JANA / PAELLADAZure kontsumizioarekin. Con tu consumición.Laguntzailea / Colabora: Bar D'Zero.

16:30-19:00 horas EMAKUMEZKOEN ARETO FUTBOLA / TRIANGULAR FUTBOL SALA FEMENINOIII. PENALTI BIKOITZEN TXAPELKETA Zintururi Plazan.III. CAMPEONATO DOBLE PENALTY En la plaza Zintuzuri.Laguntzailea / Colabora: Kukuyaga Futbol Sala.

17:30-19:30 horas ANTZERKI EMANALDIA / REPRESENTACION TEATRAL Goikoa Jubilatuen taldearen eskutik. Kultur Etxean.A cargo de Jubilados Goikoa en la Casa de Cultura. Laguntzailea / Colabora: Jubilados Goikoa.

18:30 - 20:00 horas GIZONEZKOEN ETA EMAKUMEZKOEN PALA LEHIAKETAKO FINALAK / TORNEO PALA MASCULINO Y FEMENINO: FINALESKepa Nieto, Eskerrik Asko!!!Agradecimiento especial a Kepa Nieto

19:30-21:00 horas III. PLAY BACK LEHIAKETA / III. CONCURSO DE PLAYBACK Zintururi Plazan. Urtez urte gailendu egiten dituzue zuen emanaldiak, ez etsi eta jarraitu ikuskizuna ematen!!! Koadrilen ligarako puntuagarria!! Lehiaketako oinarriak kartelean jasoko dira. Año tras año os superáis con vuestras actuaciones, que no decaiga y animaros a seguir dando espectáculo!!! ¡Puntuable para la liga de Cuadrillas!! Bases del concurso en carteles a parte. Laguntzailea / Colabora: Eguzkiak.

19:30-21:30 horas TXORIZO JANA / CHORIZADA Txartelak aurreketik salduko dira. Batzordea txosnan agortu arte. Prezioa euro 1. Venta anticipada de tickets en Txozna de la Comision hasta fin de existencias. Precio: 1€. Laguntzailea / Colabora: Gazte-jo.

Miércoles 12 de junio 2019

17:00-19:00 horas HAUR ETA GAZTEENTZAKO JOLAS PARTE-HARTZAILEAK / JUEGOS PARTICIPATIVOS INFANTILES

Zintururi Plazan.

- HAMBURGESA lehiaketa (10-12 urte, LH 5. eta 6.)

- PATATA-TORTILLA lehiaketa (13-14 urte, DBH 1. eta 2. )Jarduera eta bere oinarriak kartelen bidez jakinaraziko dira. Aldez aurretik izen-ematea taldeka (gehienez 4 pertsona)

- LUDOTEKA-TXOKOAK jarduera desberdinekin txikienentzat. En la Plaza Zintururi.

- CONCURSO DE HAMBURGUESA 10-12 años, 5° y 6° LH.

- CONCURSO DE TORTILLA DE PATATA 13- 14 años, 1° y 2° DBH. La actividad y sus bases se publicarán a través de carteles. Inscripción previa por grupos (máximo 4 personas).

- TXOKOS DE LUDOTEKA con diferentes actividades para los más peques. Laguntzaileak / Colaboran: Comunidades, Frutería del Mercado, Hamburguesería Fredy, Carnicería Pernila, Pastelería Iparralde.

19:00 - 19:45 horas ELEDER MAGOA Etor zaitez zure lagunekin eta/edo familiarekin artista gazte honen trukoez gozatzera. Magiaz beteriko giro ezin hobea. Zintururi plazan. En la Plaza Zintururi. Magia por los cuatros costados, disfruta con tu familia y deja volar tu imaginación.

19:30 horas TXOKOLATADA / CHOCOLATADA POPULAR Etorri dastatzera. Ven a degustarlo. Laguntzaileak / Colaboran: Bost Axola, Desubik2, Eroski Avenida.

19:45-21:00 horas ZUMBA-JAIA / FIESTA ZUMBA Anima zaitez musika ona eta ariketa fisikoa nahasten Ireneren eta bere lagunen eskutik. Ven a pasar un rato divertido moviéndote a ritmo de zumba con Irene.

Jueves 13 de junio 2019

17:30 horas GINKANA TXIKIA PROBA DESBERDINEKIN / GINKANA TXIKI CON DISTINTAS PRUEBAS Zintururi Plazan. Hainbat jolas egongo dira eta parte-hartzeagatik bakarrik oparia izango duzu, opariak agortu arte. 2005etik aurrera jaiotakoentzat. En la Plaza Zintururi. Ven a disfrutar con nuestros juegos y llevate un regalo por participar (hasta agotar existencias). Para niños nacidos a partir de 2005 inclusive. Laguntzailea / Colabora: Gonvador.

PINTXO-POTEA SAKATU ELEKTROTXARANGAK GIROTUA / PINTXO-POTE A RITMO DE SAKATU ELEKTROTXARANGATxosnetan. Ez ahaztu zure jaietako edalontzia ekartzen!!! Probatu txosnetako pintxo desberdinak.En la zona de txoznas. No te olvides de tu vaso de fiestas para degustar los diferentes pintxos de las Txoznas. Laguntzailea / Colabora: San Antonioko Jaietako Txosnak.

SAN ANTONIO ZAINDARIAREN MEZA / MISA EN HONOR A NUESTRO PATRON SAN ANTONIO Doneztebe Abesbatzaren emanaldia.Actuación del Coro Doneztebe Abesbatza.

Viernes 14 de junio 2019

MAHAI-JOKOEN FINALAK / TORNEO JUEGOS DE MESA : FINALES Goikoa Jubilatuen Egoitzan. En el Hogar de Jubilado/as. Laguntzailea / Colabora: Jubilados Goikoa.

BORDILLO APLASTAO + TXOKOBIDE Zintuzuri plazan. Anima zaitez etortzera eta parte-hartzera. Apur ditzagun oztopo guztiak Gynkana dibertigarri batekin. En Zintuzuri. Acércate y participa, rompamos barreras con una divertida ginkana.

BERRIA: JUBILATUEN OLINPIADA / NOVEDAD : OLIMPIADA DE JUBILADOS Zintuzurin. Nagusienek beraien trebetasunak eta zorroztasuna probatu ahal izango dute proba desberdinak gailentzekoa. Ez zaitez kanpoan gelditu!!! En Zintururi. Nunca es tarde para participar en una Olimpiada. Los más mayores podrán poner a prueba su ingenio y habilidad para superar las diferentes pruebas. No te quedes fuera!!! Laguntzailea / Colabora: Etxebarriko Udala.

EZUSTEKO JAIA NAGUSIENENTZAT / FIESTA SORPRESA PARA LOS MAS MAYORES Olinpiada lehiatu baten ostean anima zaitez indarrak berreskuratzera eta dantzaldi saio bikain batean parte-hartzera!!! Tras una Olimpiada competida anímate a recuperar fuerzas y a echar unos bailables!!! Laguntzailea / Colabora: San Antonioko Jai Batzordea.

20:00 horas SAIHESKI JANA / COSTILLADA Etxezuri tabernan. En el Bar Etxezuri. Laguntzailea / Colabora: Bar Etxezuri.

20:00 horas SAIHESKI JANA / COSTILLADA Chill Out tabernan. En el bar Chill Out. Laguntzailea / Colabora: Bar Chill Out.

GURDIEN IGOERA / SUBIDA DE CARROS Galizia kalean. Sari berezia koadrila irabazlearentzat! Koadrilen ligarako puntuagarria! Igo gurdira eta hegan egin!!! En la calle Galicia. Premio especial para la cuadrilla ganadora. ¡Puntuable para la Liga de Cuadrillas! Súbete al carro y a volar!!! Laguntzailea / Colabora: Izartxoak.

ERROMERIA AKERBELTZ taldearen eskutik / ROMERIA a cargo de AKERBELTZ Goza ezazu euskal talde handi honekin!!! ¡Pásalo en grande con este gran grupo euskaldun!!! Laguntzailea / Colabora: Etxebarriko udal zerbitzua.

ZEZENSUZKOA / TORO DE FUEGO Etor zaitez batzordearen karpara zezensuzkoarekin zure oroimen argazkia ateratzera. Herritar guztientzat. Piroteknia erabiltzen denez arretaz ibili beharko da. Suzko zezenean parte-hartzeko arropa egokia erabili beharko da (arropa zaharra edo bakeroa, galtza luzeak, izerditakoa edo kapera eta zapia). Ven a la carpa de la comisión a sacarte tu foto de recuerdo con el toro de fuego. Actuación dirigida para todos los públicos. Se utiliza pirotecnia por lo que se deberán de extremar las precauciones. Para participar en el toro de fuego se recomienda utilizar ropa adecuada (ropa vieja o vaquera, pantalón largo, sudadera o gorra y pañuelo).

Sábado 15 de junio 2019

PETANKA TXAPELKETA / CAMPEONATO PETANCA Kukullaga parkean. Egoeraren menderatze eta estrategia nahasketa bolitxearen inguruan. En el Parque Kukullaga. Mezcla de estrategia y dominio de la situación alrededor del bolitxe. Laguntzailea / Colabora: Club de Petanca Kukullaga

URAREN EGUNA / DIA DEL AGUA Ur txirristak guztientzat, txalupak, karts-ak Andaluzia kalean eta Zintururi plazan. Goiz eder bat igarotzeko aukera, grabitateari aurre eginez; ur txirristan, irristadan txikienak eta txalupetan edo karts-etan! Toboganes para todos, barcas, karts en la calle Andalucía y Plaza Zintururi. Pasa una mañana estupenda desafiando a la gravedad en el tobogán, en la resbaladera para los mas pequeños o disfruta de las barcas y los karts!!

EUSKAL PILOTA ERAKUSTALDIA BESAGAIN KLUBaren eskutik / EXHIBICION DE PELOTA VASCA a cargo del Club Besagain Zintururin. En la Plaza Zintururi. Laguntzailea / Colabora: Club Besagain.

PINTXO-POTEA / PINTXO-POTE Txosnetan. Animatu eta etor zaitez.. ez ahaztu zure jaietako edalontzia ekartzea!! En zona de Txoznas. Acuerdate siempre de tu vaso de fiestas!! Laguntzailea / Colabora: Txosnas de fiestas de San Antonio

14:30 horas HERRI BAZKARIA / COMIDA POPULAR Etxebarri BHI-n. Patatak errioxarrera, solomoa patatekin eta etxeko hojaldre tarta mantekatuarekin. Aurretiazko salmentarako txartelak. Prezioa: 8 € (5 txartelak helduentzat) Aurten ere mahai handi baten inguruan bil gaitezen. En el IES Etxebarri Menu: Patatas a la riojana, Lomo con pimientos y tarta casera de hojaldre con mantecado. Tickets de venta anticipada. Precio: 8 € (5 tickets por adulto) Reunámonos un año mas alrededor de una gran mesa! Edaria Resbaloso tabernaren eskutik / Bebida donada por: Bar Resbaloso. Laguntzaileak / Colaboran: Gautxori, Gaubeltz, Moratu Karratu, Área de Medio Ambiente Ayto. de Etxebarri, Asociacion de comerciantes.

17:00-19:00 horas JAURTIKETA ARKOAREKIN STAND PARTE-HARTZAILEA / STAND PARTICIPATIVO DE TIRO CON ARCO La Presan. Parte-hartu eta hasi zaitez kirol honetan une batez arkulari bihurtuz. En la zona de la Presa. Participa e iníciate en este deporte, vuélvete un arquero por un rato. Antolatzailea / Colabora: Arkulariak Elkartea.

17:30 -19:30GOITIBERAK, LEHIAKETA ETA ERAKUSTALDIA / GOITIBERAS, COMPETICION Y EXHIBICION Arrisku-kirol hau gure auzoko aldapetan erakustera etorriko zaizkigu 30 profesional. Euskal Ligaren txapelketarako baliagarria. San Antonioko grabitatea frogatzen ausartzen zara? Atera zure bizitza-asegurua, Egin zure goitibera eta erakutsi zure trebetasuna! Kartela informazioarekin. 18 urtetik gorakoentzat. Un grupo de profesionales vendrán a mostrarnos este deporte de riesgo por las cuestas de nuestro barrio y a competir por el primer puesto valedero para el campeonato de la Liga Vasca. ¿Te atreves a desafiar a la gravedad de San Antonio? Sácate tu seguro de día, crea tu goitibera y demuéstranos tu habilidad! Carteles con información a parte. Mayores de 18 años.

20:00 horas HAUR-ANIMAZIOA «aeiou» taldearen eskutik / ANIMACION INFANTIL a cargo de «aeiou» Etxezuri tabernan.En el Bar Etxezuri. Laguntzailea / Colabora: Bar Etxezuri.

20:00 horas TXURRASKOA / CHURRASCO Chill Out Tabernan.En Bar Chill Out. Laguntzailea / Colabora: Bar Chill Out.

20:30 – 22:30 horas KONTZERTU PARTE-HARTZAILEA / CONCIERTO PARTICIPATIVO Aukeratu zure abestia eta abestu Oier Aslaren laguntzarekin txosnen gunean. Elige tu canción favorita y a cantar de la mano de Oier Asla. En el recinto de txoznas. Laguntzailea / Colabora: Ehuneko Bat, Comunidades.

23:00 BERBENA ERRALDOIA SUPER HOLLYWOOD ORKESTRAREN eskutik / GRAN VERBENA a cargo de la ORQUESTA SUPER HOLLYWOOD Denok gozatzera bere #SUPERSHOW2019 birarekin. Ezin izango zara geldirik egon. Todos a vibrar con su gira #SUPERSHOW2019!!! No podrás

Domingo 16 de junio

HAUR - ANIMAZIOA: KIKI, KOKO, MOKO / ANIMACION INFANTIL: KIKI, KOKO, MOKO Tururututu Pailazo Bihurtu. Dantzak, abestiak, parte-hartzea, jokoak eta dibertsio ugari!!! Bailes, canciones, participación, juegos y mucha, mucha, diversión!!!

ERAKUSKETAK JOSKINTZA eta BRODATUA / EXPOSICIONES DE COSTURA Y BORDADO Ikaskuntzaren eskutik eta ESKU-LANAK Zintururin. En Zintururi, a cargo de Ikaskuntza. Laguntzailea / Colabora: Ikaskuntza.

KARAOKE IBILTARIA Ahots apur bat gordeko zenutela jaietan azken egunerako espero dugu. Ez lotsatu eta abestu zauden bitartean!!! Esperamos que hayáis dejado algo de voz para darlo todo este último día de fiestas. ¡No te cortes y canta mientras cocinas! DANTZA ERAKUSTALDIA / EXHIBICION DE BAILE ETXEBAILAKO ikasleen eskutik. Erritmoa beraien mugimendu dotoreen bitartez ikusita gure eskenatokirik onenean, Zintururi. Atsedenaldian Ikaskuntzak mantoien desfile-erakusketa egingo du. A cargo de Etxebaila. El ritmo visto a través de sus elegantes movimientos en nuestro mejor escenario, Zintururi. Durante el espectáculo disfrutaremos de un desfile de mantones de la mano de Ikaskuntza.

SALTXITXA-JANA / SALCHICHADA POPULAR Txartelak aurretik salduko dira Batzordearen txosnan agortu arte. Euro 1. Venta anticipada de tickets 1 € en la Txozna de la Comisión (hasta fin de existencias). Laguntzaileak / Colaboran: La Cuadri y Eztanda.