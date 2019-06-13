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Programa de fiestas de Erandio 2019: San Bernabe Jaiak

Cartel de fiestas de San Bernabé 2019 en Fano-Erandio./
Cartel de fiestas de San Bernabé 2019 en Fano-Erandio.

EL CORREO

Programa de fiestas de San Bernabé 2019 en Erandio, con los horarios y actividades de cada día.

Martes 11 de junio 2019

12:30 TXUPINAZO

13:0.0 MEZA / MISA

15:00 HERRI BAZKARIA (BABARRUN-JANA) / COMIDA POPULAR (ALUBIADA)

17:30 XXXVII1. BRISKA TXAPELKETA / XXXVIII CAMPEONATO DE BRISCA

Viernes 14 de junio 2019

18:00 TIRAGOMA TXAPELKETA / CONCURSO DE TIRAGOMAS

20:00 «TXUMA OLAGUE ABESBATZA» ETA «AGRUPACIÓN CORAL OLAGUE», 5)

21:30 KARAOKE

Sábado 15 de junio 2019

12:00 PUZGARRIAK ETA HAUR JOLASAK 7 HINCHABLES Y JUEGOS INFANTILES

13:00 ERANDIOKO BANDA MUNIZIPALA / BANDA MUNICIPAL DE ERANDIO

14:30 OKELEZKO PAELLA TXAPELKETA 7 CONCURSO DE PAELLA DE CARNE

17:00 BINGO

18:30 FAMILIARTEKO JOLASAK / JUEGOS EN FAMILIA

21:00 TALO-TXIKI

21:30 KONTZERTUA CRUCE DE MIRADAS

23:00 ERROMERIA AKERBELTZ

02:00 DJ MARKELIN

Domingo 16 de junio 2019

12:00 KALEJIRA TXISTULARI ETA DANTZARIEKIN 7 PASACALLES

12:30 EUSKAL DANTZAK / DANZAS VASCAS

15:00 ZERBEZERA MENUA (16€) / MENU CERVECERA (16€),TIKETAK TXOSNAN SALGAI / TICKETS EN TXOSNA

18:00 UMEENTZAKO DISKOFESTA DISCOTECA INFANTIL

Temas

Erandio, País Vasco, Bizkaia, Fiestas Patronales

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