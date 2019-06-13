Programa de fiestas de Erandio 2019: San Bernabe Jaiak

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Programa de fiestas de San Bernabé 2019 en Erandio, con los horarios y actividades de cada día.
12:30 TXUPINAZO
13:0.0 MEZA / MISA
15:00 HERRI BAZKARIA (BABARRUN-JANA) / COMIDA POPULAR (ALUBIADA)
17:30 XXXVII1. BRISKA TXAPELKETA / XXXVIII CAMPEONATO DE BRISCA
18:00 TIRAGOMA TXAPELKETA / CONCURSO DE TIRAGOMAS
20:00 «TXUMA OLAGUE ABESBATZA» ETA «AGRUPACIÓN CORAL OLAGUE», 5)
21:30 KARAOKE
12:00 PUZGARRIAK ETA HAUR JOLASAK 7 HINCHABLES Y JUEGOS INFANTILES
13:00 ERANDIOKO BANDA MUNIZIPALA / BANDA MUNICIPAL DE ERANDIO
14:30 OKELEZKO PAELLA TXAPELKETA 7 CONCURSO DE PAELLA DE CARNE
17:00 BINGO
18:30 FAMILIARTEKO JOLASAK / JUEGOS EN FAMILIA
21:00 TALO-TXIKI
21:30 KONTZERTUA CRUCE DE MIRADAS
23:00 ERROMERIA AKERBELTZ
02:00 DJ MARKELIN
12:00 KALEJIRA TXISTULARI ETA DANTZARIEKIN 7 PASACALLES
12:30 EUSKAL DANTZAK / DANZAS VASCAS
15:00 ZERBEZERA MENUA (16€) / MENU CERVECERA (16€),TIKETAK TXOSNAN SALGAI / TICKETS EN TXOSNA
18:00 UMEENTZAKO DISKOFESTA DISCOTECA INFANTIL