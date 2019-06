Programa de fiestas de Sopela 2019: Karmenak Cartel de Karmenak 2019 Sopelako Jaiak. EL CORREO Lunes, 24 junio 2019, 14:47

Programa de fiestas del Carmen 2019 en Sopela, con los horarios y actividades de cada día.

12 de julio de 2019

18:30 PARRILADA Jubilatuen Etxean. PARRILLADA en el Hogar del Jubilado.

19:00 Jaien hasiera ARRAINAK kalejira. Erdu mozorrotuta!! Loiola Ander Deuna kaletik hasita (Surflariaren eskulturan). Inicio de las fiestas: kalejira de PECES. Ven disfrazado!!! Salida de la calle Loiola Ander Deuna (Escultura del surfista).

20:00 PREGOIA eta TXUPINA SOPELAKO OSTALARITZA ZERBITZU ETA SALEROSLE elkartearen eskutik. PREGÓN Y TXUPINAZO de la mano de la Asociación de Comerciantes y hosteleros de Sopela.

20:30 EPA TXIKI, ikuskizun musikala publiko guztientzako Urgitxieta plazan. Espectáculo musical para todos los públicos EPA TXIKI en la plaza Urgitxieta.

22:00 SUZKO ZEZENA. TORO DE FUEGO.

23:00 Kontzertua Urgitxieta plazan URRATS taldearekin. Concierto en la plaza Urgitxieta de URRATS.

Sábado 13 de julio 2019

11:00-14:00 eta 17:00-20:00 UMEENTZAKO JOLAS PARKEA Urgitxieta plazan: puzgarriak, ludoteka, tren txikia... PARQUE INFANTIL en la plaza Urgitxieta: hinchables, ludoteca, tren pequeño…

11:00-14:00 eta 17:00-20:30 GAZTEENTZAKO JOLASAK Urgitxieta plazan: puzgarri erraldoiak. ELEMENTOS PARA JÓVENES en la plaza Urgitxieta: hinchables gigantes.

11:00 -14:00 TXIKI TXEF EKINTZAK Urgitxieta plazan, bizkotxoak eta fruta-zukuak egiteko tailerra. ACTIVIDADES TXIKI TXEF: taller para elaboración de gofres y zumos de fruta en la plaza Urgitxieta.

12:00 Kalejira SOPELA KANTARIren eskutik. Kalejira de SOPELA KANTARI.

18:00 TIRAGOMAS TXAPELKETA, Peña Bizkaia de tiragomas elkartearen eskutik Iberrota plazan. CAMPEONATO DE TIRAGOMAS, organizado por la Peña Bizkaia de tiragomas en la plaza Iberrota.

18:00 1go EMAKUMEZKO FUTBOL 7 TXAPELKETA, futbol zelaian. Antolatzailea: UGERAGA FUTBOL TALDEA. 1er CAMPEONATO FEMENINO DE FUTBOL 7, en el campo de fútbol. Organizador: UGERAGA FUTBOL TALDEA.

19:00-21:00 Dantza-plaza SALTOKA taldearekin Urgitxieta plazan. Dantza-plaza con el grupo SALTOKA en la plaza Urgitxieta.

23:00 Kontzertuak Urgitxieta plazan: DOWN THE LADDER eta MODUS OPERANDI. Conciertos en la plaza Urgitxieta: DOWN DE LADDER y MODUS OPERANDI.

Domingo 14 de julio 2019

10:00etatik aurrera MARMITAKO LEHIAKETA Urkon (14:00etan kazolen aurkezpena eta 15:00etan sari-banaketa). A partir de las 10:00 horas, concurso de MARMITAKO en Urko (presentación de cazuelas a las 14:00 horas y entrega de premios a las 15:00 horas).

11:00-14:00 eta 16:30-20:00 UMEENTZAKO eta GAZTEENTZAKO JOLAS PARKEA Urkon: Ludoteka, puzgarri erraldoiak, ur-puzgarriak, pedalezko–itsasontziak... Ekarri bainujantzia!!! PARQUE INFANTIL Y JUVENIL en Urko: Ludoteca, hinchlables gigantes, hinchables de agua, barcas de pedales…Trae tu bañador!!!

16:30 BITSAREN JAIA Urkon. / Fiesta de la espuma en URKO.

17:00-20:00 Guztiontzako diskofesta (familiak, umeak, gazteak...) Urkon. Diskofesta para todos los públicos en Urko.

18:30 BOXEO, KICK BOXING eta TXIKIBOX erakustaldia, Iberrota plazan, Basakick klubaren eskutik eta Zipiriñeko Txikibox taldeko umeekin. Exhibición de BOXEO, KICK BOXING y TXIKIBOX en la plaza Iberrota, de la mano del Club Basakick y del Grupo Txikibox de Zipiriñe.

20:00 Kale-antzerkia «KALE GORRIAN» CIA. BARSANTI konpainiaren eskutik, Urgitxieta Plazan. Teatro de calle: «EL DESHAUCIO» de la compañía CIA. BARSANTI en la plaza Urgitxieta.

21:15 JOTAK «Corrientes Navarras» taldearekin Iberrota plazan. JOTAS con el grupo Corrientes Navarras en la plaza Iberrota.

23:00 Urgitxieta plazan, Queen taldearen musika PLAY THE GAME banda tributuaren

eskutik . Concierto en la plaza Urgitxieta con PLAY THE GAME (Tributo a Queen).

Lunes 15 de julio 2019

11:00-14:00 UMEENTZAKO JOLAS PARKEA Urgitxieta plazan: puzgarriak, ludoteka, tren txikia... PARQUE INFANTIL en la plaza Urgitxieta: Hinchables, Ludoteca, tren pequeño…

11:00-14:00 GAZTEENTZAKO JOLASAK Urgitxieta plazan: Puzgarri erraldoiak ELEMENTOS PARA JÓVENES en la plaza Urgitxieta: Hinchables gigantes.

11:00-13:00 TXIKI TXEF EKINTZAK Urgitxieta plazan: txokolatezko piruletak, gofreak, ponpoizko giltzari tailerrak eta jokuak. ACTIVIDADES TXIKI TXEF: Taller de piruletas de chocolate, gofres, llaveros de pompones y juegos en la plaza Urgitxieta.

13:00 BILBAINADAK «Los Txikis» taldearekin Iberrota plazan. BILBAINADAS con el grupo Los Txikis en la plaza Iberrota.

17:00-20:00 UMEENTZAKO JOLAS PARKEA Urgitxieta plazan: puzgarriak, ludoteka, tren txikia... PARQUE INFANTIL en la plaza Urgitxieta: Hinchables, Ludoteca, tren pequeño.

17:00-20:30 GAZTEENTZAKO JOLASAK Urgitxieta plazan: Puzgarri erraldoiak, jumping... ELEMENTOS PARA JÓVENES en la plaza Urgitxieta: jumping, hinchables gigantes...

18:00 – 20:00 TXIKI TXEF EKINTZAK Urgitxieta plazan: Txokolatezko piruletak, gofreak, ponpoizko giltzari tailerrak eta jokuak. ACTIVIDADES TXIKI TXEF: Taller de piruletas de chocolate, gofres, llaveros de pompones y juegos en la plaza Urgitxieta.

20:30 Kale-antzerkia: «TURISTEANDO» TRAPU ZAHARRA konpainiaren eskutik, Iberrota plazan. Teatro de calle: «TURISTEANDO» de la compañía Trapu Zaharra en la plaza Iberrota.

22:30 SUZKO ZEZENA. TORO DE FUEGO.

23:00 Kontzertua Urgitxieta plazan PURO RELAJO taldearekin. Concierto en la plaza Urgitxeta de PURO RELAJO.

16 de julio 2019

Goizean zehar, Barinatxe Txistu Taldea KALEJIRAn. Durante toda la mañana, PASACALLES con Barinatxe Txistu Taldea.

11:00-14:00 eta 16:30-20:00 UMEENTZAKO eta GAZTEENTZAKO JOLAS PARKEA Urgitxieta plazan: puzgarriak, ludoteka, tren txikia, jumping… PARQUE INFANTIL Y JUVENIL en la plaza Urgitxieta: Hinchables gigantes, ludoteca, tren pequeño, jumping…

12:00 Meza nagusia Karmengo elizan. Ondoren Sopelako Lagun Artea abesbatzaren kontzertua eta ohorezko aurreskua. Misa Mayor en la capilla del Carmen. A continuación, concierto del coro Lagun Artea de Sopela y aurresku de honor.

13:00 Barinatxe txistu taldearen KALEJIRA Karmengo elizatik Urgitxieta plazara. Ondoren, Sopelako Eguzkilore eta Meñakoz dantza taldeen dantza emanaldia Urgitxieta plazan. KALEJIRA con Barinatxe txistu taldea desde la iglesia del Carmen hasta la plaza Urgitxieta. Despúes danzas de la mano de los grupos Meñakoz y Eguzkilore dantza-taldea.

17:00-20:00 TXIKI TXEF EKINTZAK Urgitxieta plazan: Krispeta eta gailetak egiten ikasteko umeentzako tailerrak eta retro jolasak. ACTIVIDADES TXIKI TXEF en la plaza Urgitxieta: Taller infantil para la elaboración de galletas y palomitas, y juegos retro.

18:00 SOKATIRA ERAKUSTALDIA Gaztedi sokatira taldearen eskutik. Ondoren, Karmen Jaietako II Sokatira Txapelketa Herrikoia, Iberrota plazan. Exhibición mixta de SOKATIRA, a cargo de GAZTEDI SOKATIRA TALDEA. Y después II Campeonato popular de Sokatira fiestas del Carmen en la plaza Iberrota.

21:00 Kontzertua Urgitxieta plazan KORRONTZIrekin. Gonbidatuak: Oinkari dantzataldea (Villabona), Itxas Eder dantza-taldea (Plentzia) eta Eguzkilore danza-taldea (Sopela). Concierto en la plaza Urgitxieta con KORRONTZI. Invitados: Oinkari dantza-taldea (Villabona), Itxas Eder dantza-taldea (Plentzia) y Eguzkilore dantza-taldea (Sopela).