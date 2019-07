Programa de fiestas de Etxebarri 2019 , con los horarios y actividades de cada día.

Viernes 19 julio 2019

18:30POTEOA Elektrotxufla Elektrotxarangarekin Etxebarrin zehar. POTEO con la Elektrotxaranga Elektrotxufla por todo Etxebarri. Jaitsiera ganoraz egiteko aurretik motorrak berotu behar dira. Horretarako nola ez egokiena musika onaren erritmoa da. Jantzi lisatu berri duzun arropa, zapi solidarioa eta kalera!! Ondo hasi beharra dago, ondo bukatzeko!! Para toda bajada que se precie es necesario calentar motores antes, y que mejor forma que al ritmo de buena musica. Enfundate el traje de fiestas recien planchado, el pañuelo solidario y a la calle!! Porque quien bien empieza, bien acaba!!

20:00JAIETAKO KALEJIRAREN IRTEERA Doneztebe elizatik. BAJADA DE LAS CUADRILLAS DE FIESTAS Y VECIN@S desde la Iglesia San Esteban. Guztiok batera eta aurre-txupinazoa tarteko gure jaien jaitsierari hasiera emango diogu, behingoz!! Umeak, handiak, koadrilak, bizilagunak... Denak, elizaren aurrean!! Zerrenda pasatuko da!! Tod@s junt@s, y con el pistoletazo de salida de un pretxupin, daremos comienzo a la bajada de nuestras fiestas, por fin!! Ninos, mayores, cuadrillas, vecinos ... Tod@s, frente a la iglesia!! Pasamos lista!! OLINPIADAK: 30 puntua parte-hartzeagatik / OLIMPIADA: 30 puntos por participar

20:30 PREGOIA eta TXUPINAZOA Udaletxeko plazan. PREGÓN y CHUPINAZO en la Plaza del Ayuntamiento. • JAIEN AURKEZPENA gure herriko rap abeslariaren eskutik, La Basu. PREGON a cargo de nuestra cantante de rap La Basu. • OMENALDI SORPRESA / HOMENAJE SORPRESA Pregoia bukatzean PHOTOCALL bat prestatuko da koadrila guztiak eder, garbi eta dotore bertatik pasatzeko eta argazkiak ateratzeko. Argazkia guztiak Etxebarriko jaien Facebook orrian zintzilikatuko dira. Tras el pregón se habilitará un PHOTOCALL para dejar retratadas a todas las cuadrillas guapos, limpios y elegantes este primer día. Las fotos se publicarán en la página de Facebook de Etxebarriko jaiak.

23:00 BERBENA Kresala taldearen eskutik Udaletxeko plazan. VERBENA a cargo de Kresala en la Plaza del Ayuntamiento.

24:00 SUZKO ZEZENA. / TORO DE FUEGO. Oharra: Antolakuntzak ez du ardurarik izango suzko zezenaren jardueran erredurak gertatzen badira.Ibilbidea Udaletxe ondoko errepidetik egingo da. Nota: la organización no se hace responsable de las quemaduras que se puedan producir en el toro de fuego. El recorrido se desarrollará en la carretera que esta junto al Ayuntamiento. Laguntzailea / Colabora: Gu ta Gutarrak

Sábado 20 julio 2019

10:00 SPINNING MARATHOIA: 45 minutuko 2 saio, Udaletxeko plazan. MARATHON DE SPINNING: 2 turnos de 45 minutos, en la Plaza del Ayuntamiento. Oharra: Jarduera hau doakoa bada ere, aldez aurretik izena eman behar da, uztailaren 15etik aurrera Etxebarriko Udal Arlo Soziokulturalean (CIMEko 2. Solairuan), 10:00etatik 14:00etara, tiketak amaitu arte. Nota: Aunque la actividad es gratuita para participar hay que inscribirse previamente a partir del 15 de julio en el Área Sociocultural del Ayuntamiento de Etxebarri (CIME 2° piso) de 10:00 a 14:00 h., hasta acabar los tickets. Laguntzailea / Colabora: Emtesport.

11:00 HERRIKO PAELLA TXAPELKETA. / CONCURSO LOCAL DE PAELLA. Izen-emateak: 9:30etik aurrera Udaletxeko plazan. Paella parte-hartzaile bakoitzak nahi duen lekuan egin daiteke, betiere kalean. 14:00ak baino lehen eman behar zaio epaimahaiari. Inscripciones: desde las 9:30 h en la Plaza del Ayuntamiento. La paella se podrá hacer donde cada participante quiera, siempre en la calle. Hora limite de entrega 14.00 h. Behar beste osagai gehitu ahal izango dira, emaitza on baten mesedetan. Apainketak ez du puntuaziorik jasoko. Paella 1 aurkeztu ahal izango da koadrila bakoitzetik. Batzordeak 11.00ak arte mahaiak utziko dizkie parte-hartzaileei, agortu arte. Mahaiak hartu diren leku berean entregatu beharko dira 19:00etan. Se podrán añadir los ingredientes que se crean convenientes para un mejor resultado. La decoración no puntúa. Se podrá presentar una paella por cuadrilla. Hasta las 11:00 h., la Comisión cederá mesas a las personas participantes hasta agotar. Las mesas se tendrán que entregar en el mismo lugar que se han cogido a las 19:00 h. Irabazleak 20:00etan iragarriko dira Udaletxeko plazan. Sariak jaietako azken egunean banatuko dira 20:00etan Udaletxeko plazako eskenatokian. El anuncio de los ganadores será hoy a las 20:00 h. en la Plaza del Ayuntamiento. Los premios se entregarán el último día de fiestas a las 20:00 h. en el escenario de la Plaza del Ayuntamiento. OLINPIADAK: 20 puntu parte-hartzeagatik / OLIMPIADA: 20 puntos por participar 1° 25 p + Trofeo + 100 € 2° 15 p + 70 € 30 10 p + 50 € *3 koadrilarik onenek puntuatuko dute, edozein postutan sailkatu arren. * Puntuarán las 3 mejores cuadrillas, indiferentemente del puesto en el que queden. Laguntzailea / Colabora: Eutsuna

12:00 ORIENTING FAMILIARRA. «ETXEBARRI EZAGUTUZ» Udaletxeko plazatik hasita. ORIENTING FAMILIAR. «ETXEBARRI EZAGUTUZ» desde la Plaza del Ayuntamiento. Adimena zorroztu familia edo lagunen artean. Agudiza el ingenio en familia o entre amigos.

13:00 HAUR 3x3 FUTBOL TXAPELKETA Udaletxeko plazan. CAMPEONATO INFANTIL DE FUTBOL 3x3. Plaza del Ayuntamiento. Hiru kideen artean ezin dute guztira 30 urte baino gehiago izan. Entre los tres componentes no se puede rebasar los 30 años. Laguntzailea / Colabora: S.D. Etxebarri

17:00 HELDUEN GYNKANA. 16 urtetik gorakoentzat. GYNKANA DE ADULTOS. A partir de 16 años. Barreak bermatuta koadrilen probekin. Gorputza eta adimena prest erronkarako. Risas aseguradas con las pruebas. Cuerpo y mente preparados para el desafio. Baldintzak KOADRILEN OLINPIADAK atalean, programaren 8. orrian. Izen-emateak etxebarrikojaibatzordea@gmail.com helbidean edo hasi baino ordu 1 lehenago. Aurrez eginiko izen-emateak eskertzen ditugu gure antolaketa egokirako. Sariak jaietako azken egunean banatuko dira 20:00etan. Requisitos reflejados en la OLIMPIADA DE CUADRILLAS, página 8 del programa. Inscripciones en etxebarrikojaibatzordea@gmail.com o 1 hora antes del comienzo. Agradecemos inscripcion temprana para correcta planificacion. Los premios se entregarán el ultimo día de fiestas a las 20:00 h. OLINPIADAK: 20 puntu parte-hartzeagatik / OLIMPIADA: 20 puntos por participar 1° 25 p + 100 € 2° 15 p + 70 € 30 10 p + 50 € Laguntzailea / Colabora: Larogeitarrak

19:30 HIRUGIHAR-JANA Doneztebe etorbidea 5. PANCETADA en la avenida San Esteban 5. Laguntzailea / Colabora: Bar Lanbroa

20:00 PAELLA LEHIAKETAKO IRABAZLEAK IRAGARTZEA Udaletxeko plazan. ANUNCIO DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE PAELLAS en la Plaza del Ayuntamiento.

20:00 HOLI FESTIBALA gazteentzat Aita Eusebio Arzelaiko belardian. HOLI FESTIBALA para los jovenes en la campa de Aita Eusebio Arzelai. Margoen eztanda aire librean. Hartu etxean kamiseta zuri bat eta etor zaitez zure lagunekin musikaz eta giro onaz gozatzera. Explosión de colores al aire libre. Coge de casa una camiseta blanca y vente con tus amigos a disfrutar de la música y el buen ambiente.

23:00 MUGI ETXEBARRI FESTIBALA!!! (III. edizioa). Udaletxeko plazan. MUGI ETXEBARRI FESTIBALA!!! (III edición). Plaza del Ayuntamiento.

23:00 La Familia Iskariote, ska confusión.

01:00 Modus operandi, de las cenizas de Vendetta y Betagarri llega ...

02:00 Balkan Bomba, ska rock.

21 de julio 20129 Domingo

11:00 UMEEN (NESKAK-MUTILAK) PILOTA ERAKUSTALDIA udal frontoian. EXHIBICIÓN DE PELOTA DE NIÑOS Y NIÑAS en el frontón municipal. Laguntzailea / Colabora: Besagain

12:30 EUSKAL ERROMERIA parte-hartzailea Kittu musika taldearekin Udaletxeko plazan. EUSKAL ROMERIA participativa con el grupo musical Kittu en la Plaza del Ayuntamiento. Hurbildu zaitez udaletxeko plazara betiko abestiak dantzatzera. Dakitenentzat eta ez dakitenentzat, edozeinek parte hartu dezake!! Acércate a la plaza del a bailar los bailes más típicos de las romerías. Quien sepa y quien no, cualquiera se puede unir!!

13:30 VERMOUTH ROCK Patxi Bengoa plaza 6. VERMOUTH ROCK en la plaza Patxi Bengoa 6. Laguntzailea / Colabora: Bar Joan

15:00MARMITAKO-JANA Udaletxeko plazan. MARMITAKO POPULAR en la Plaza del Ayuntamiento. 5 € kontsumizioarekin Jai Batzordearen txoznan. 5 € con consumición en la txozna de la Jai Batzorde.

16:30DARDO TXAPELKETA Patxi Bengoa plaza 6. TORNEO DE DARDOS en la plaza Patxi Bengoa 6. Laguntzailea / Colabora. Bar Joan

17:30 PILOTA PARTIDA PROFESIONALAK: BIZKAIA ALDUNDIA TORNEOKO FINALERDIAK udal frontoian. PARTIDOS DE PELOTA PROFESIONALES: SEMIFINAL TORNEO DIPUTACIÓN BIZKAIA en el frontón municipal. Prezioa: 10 eta 15 €. Leku mugatua. Sarrerak salgai uztailaren 9tik aurrera Frontoiko tabernan eta on line (https://proticketing.com/pelotavasca/es_ES/tickets). Precio: 10 y 15 €. Aforo limitado. Venta de entradas a partir del 9 de julio en el bar del Frontón y On line (https://proticketing.com/pelotavasca/es_ES/tickets). Kartel ezin hobea igande arratsalderako./ Cartel inmejorable para una tarde de domingo. • Frontoi luzea / Fronton largo: Agirrre vs Urretabizkaia II • Bikoteak / Parejas:

Urrutikoetxea - Mariezkurrena vs Artola - Albisu

Victor vs Bakailoa

18:00 Xaibor Diskofesta Udaletxeko plazan / en la Plaza del Ayuntamiento. Mundu guztia gorputza mugitzera asteburuari bukaera emateko!! Todo el mundo a mover el esqueleto para terminar el fin de semana!!

20:00 KONTZERTUA Sheriff Band eta Wanted taldeen eskutik Egetiaga Uribarri kalea 10. CONCIERTO a cargo de los grupos Sheriff Band y Wanted en la calle Egetiaga Uribarri 10. Laguntzailea / Colabora: Bar Big Friend

20:15 HIRUGIHAR-JANA Antonio Epalza kalea 1. PANCETADA en la calle Antonio Epalza 1. Laguntzailea / Colabora: Irudi kafe

Lunes 22 de julio 2019

17:30 HAUR GYNKANA Udaletxeko plazan 4-8 URTE bitarteko umeentzat. GYNKANA INFANTIL para niños/as de 4-8 ANOS en la Plaza del Ayuntamiento. Gure txikiek beraien gaitasunik onenak erakusteko aukera izango dute. Ziur aho zabalik uzten gaituztela, egunez egun azkarragoak eta trebeagoak dira. Los más txikis podrán demostrar jugando sus mejores capacidades. Seguro que nos dejan con la boca abierta, cada dia son más listos y mas hábiles. Laguntzaileak / Colaboran: Beti Pozik, Beti Erdian

18:00 GAZTE GYNKANA Patxi Bengoa plazan 9-12 URTE bitartekoentzat. GYNKANA JUVENIL para jovenes de 9-12 ANOS en la plaza Patxi Bengoa. Eta gure gaztetxuak ez dira atzean gelditu behar. Y nuestros gaztetxus no van a ser menos. Laguntzailea / Colabora: Zaratatsuak

19:00 MAGIA IKUSKIZUNA Udaletxeko plazan. ACTUACION DE MAGIA en la Plaza del Ayuntamiento. Laguntzailea / Colabora: Bar Frontón

20:30 ODOLKI eta TXORIZO JANA Udaletxeko plazan. MORCILLADA y CHORIZADA POPULAR en la Plaza del Ayuntamiento Afari bikaina euro baten truke. Tiketak jaien hasieratik jarriko dira salgai Jai Batzordearen txosnan. Cena a lo grande por 1 € hasta fin de existencias. Venta de tickets desde el inicio de fiestas en la txozna de la Jai Batzorde Laguntzaileak / Colaboran: Quop Basic, Happy Friends

Martes 23 de julio 2019

17:00 BIKOTEKAKO FRONTENIS TXAPELKETA: Finalaurrekoak. Udal frontoian. CAMPEONATO DE FRONTENIS PAREJAS: Semifinal. Frontón municipal.

18:00 IPUIN KONTALARIAK ETA TAILERRAK INGELESEZ Udaletxeko plazan 3-11 urte bitartekoentzat. CUENTACUENTOS Y TALLERES EN INGLES para niños/as de 3-11 años en la Plaza del Ayuntamiento. Laguntzailea / Colabora: Kids&Us Basauri

18:00 TUTE ETA BRISCA TXAPELKETA Etxebarri Behekoa Jubilatuen egoitzan. CAMPEONATO DE TUTE Y BRISCA en el Hogar de Jubilad@s Etxebarri Behekoa. Laguntzailea / Colabora: Etxebarri Behekoa Jubilatuen Elkartea

18:30 MAGIA IKUSKIZUNA Forua kalea 10. ACTUACIÓN DE MAGIA en la calle Forua 10. Laguntzailea/Colabora: Mack Café

19:30 ZUMBA JAIALDIA: Irenerekin dantzatzera!! Patxi Bengoa plazan. FIESTA ZUMBA: jja bailar con Irene!! en la plaza Patxi Bengoa. Mugi zaitez, irri egineta dantzatu gelditu gabe astearte dibertigarri bat izan dadin!! Muévete, sonrie, baila sin parar, haz del martes un día divertido!! Laguntzailea / Colabora: Irene Soto

20:00 ELKARTASUN PONPEN TAILERRA Tobyrekin Antonio Epalza kalea 1. TALLER DE POMPAS SOLIDARIAS con Toby en la calle Antonio Epalza, 1. Zatoz ponpak egitera eta irribarreak partekatzera!! Ven a hacer pompas y a compartir sonrisas!! Laguntzailea / Colabora: Irudi kafe

Miércoles 24 de julio 2019

18:00BI PEDALETAKO KARTS - IBILBIDEA eta LEHIAKETAKO - KARTS ERAKUSKETA + DJa Amezola kalean. CIRCUITO DE KARTS DOS PEDALES y EXPOSICIÓN DE KARTS DE COMPETICIÓN + ACTUACIÓN DE DJ en la calle Amezola. Laguntzailea / Colabora: Bar Jubis

18:00 BETI BATERAREN MUS TXAPELKETAKO FINALA Beti Batera elkartearen egoitzan. FINAL DEL CAMPEONATO DE MUS DEL BETI BATERA en la sede de la Asociación Beti Batera. Laguntzailea / Colabora: Beti Batera elkartea

18:00 STREET DANCE (Break Dance, Hip Hop, Locking, Shuffle, Dancehall) & BEATBOX TAILERRAK Patxi Bengoa plazan. Baile Moderno y Cultura Urbana Dena Bilbao akademiaren eskutik. TALLER DE STREET DANCE (Break Dance, HipHop, Locking, Shuffle, Dancehall) & BEATBOX a cargo de la Academia de Baile Moderno y Cultura Urbana Dena Bilbao en la plaza Patxi Bengoa.

19:30 HERRIKO PATATA TORTILLA TXAPELKETA. CONCURSO LOCAL DE TORTILLA DE PATATAS Novedad!! Izen-emateak: 19:00etatik aurrera Udaletxeko plazan. Patata tortilla parte-hartzaile bakoitzak nahi duen lekuan egin daiteke, betiere kalean. 21:30ak baino lehen eman behar zaio epaimahaiari. Batzordeak 20:30ak arte mahaiak utziko dizkie parte-hartzaileei, agortu arte. Mahaiak hartu diren leku berean entregatu beharko dira 22:30ean. Koadrila bakoitzetik tortilla 1 aurkeztu ahal izango da. Behar beste osagai gehitu ahal izango dira, emaitza on baten mesedetan. Apainketak ez du puntuaziorik jasoko. Inscripciones: a partir de las 19:00 h en la Plaza del Ayuntamiento. La tortilla se deberá de realizar en la calle Amezola. Hora limite de entrega 21.30 h. Hasta las 20:30 h. la Comisión cederá mesas a las personas participantes hasta agotar. Las mesas se tendrán que entregar en el mismo lugar que se han cogido a las 22:30 h. Se podrá presentar una tortilla por cuadrilla. Se podrán añadir los ingredientes que se crean convenientes para un mejor resultado. La decoración no puntua. Irabazleak egun berean jakinaraziko dira eskenatokitik, musika saioa hasi aurretik. Sariak jaietako azken egunean banatuko dira 20:00etan. El anuncio de los ganadores será hoy en el escenario, antes del comienzo de la verbena. Los premios se entregarán el ultimo día de fiestas a las 20:00 h. OLINPIADAK: 20 puntu parte-hartzeagatik / OLIMPIADA: 20 puntos por participar 1° 25 p + Trofeo + 50 € 2° 15 p + 30 € 3o 10 p + 20 € * 3 koadrilarik onenek puntuatuko dute, edozein postutan sailkatu arren. * Puntuarán las 3 mejores cuadrillas, indiferentemente del puesto en el que queden. Laguntzailea / Colabora: Eutsuna

20:30 KONTZERTU MARIACHIA Gavilan taldearen eskutik Egetiaga Uribarri kalea 10. CONCIERTO MARIACHI a cargo del grupo Gavilan en la calle Egetiaga Uribarri 10. Laguntzailea / Colabora: Bar Big Friend

23:00 EKITALDIA: DJ Galo eta DJ Iker Udaletxeko plazan. ACTUACIÓN: DJ Galo y DJ Iker en la Plaza del Ayuntamiento.

Jueves 25 de julio 2019

11:30-14:00 PUZGARRIAK udal frontoian. / HINCHABLES en el frontón municipal.

12:00 KUTXA-DORREA Udaletxeko plazan. TORRE DE CAJAS en la Plaza del Ayuntamiento. Bikotekako jokoa, koordinazioa ezinbestean zorroztu, kutxak bana-bana jarriz ahalik eta goragoen igotzeko. Juego en pareja, agudizad vuestra coordinación para poner una caja tras otra y subir lo mas alto posible. Baldintzak KOADRILEN OLINPIADAK atalean, programaren 8 orrriak. Izen-emateak etxebarrikojaibatzordea@gmail.com helbidean edo hasi baino ordu 1 lehenago. Aurrez eginiko izen-emateak eskertzen ditugu gure antolak eta egokirako. Sariak jaietako azken egunean banatuko dira 20:00etan. Requisitos en OLIMPIADA DE CUADRILLAS, página 8 del programa. Inscripciones en etxebarrikojaibatzordea@gmail.com o 1 hora antes del comienzo. Agradecemos inscripcion temprana para correcta planificacion. Los premios se entregarán el ultimo día de fiestas a las 20:00 h. OLINPIADAK: 20 puntu parte-hartzeagatik / OLIMPIADA: 20 puntos por participar 1° 25 p + 60 € + 50 € 2° 15 p + 40 € 3° 10 p + 20 € * 3 koadrilarik onenek puntuatuko dute, edozein postutan sailkatu arren. * Puntuarán las 3 mejores cuadrillas, indiferentemente del puesto en el que queden. Laguntzaileak / Colaboran: Larogeitarrak, Muvi, Translider

15:00 MAKARROI-JANA Patxi Bengoa plaza 6.MACARRONADA POPULAR en la plaza Patxi Bengoa 6. 2 € eta bukatu arte. / Por 2 € hasta fin de existencias. Laguntzailea / Colabora. Bar Joan

17:00-19:30 PUZGARRIAK udal frontoian. / HINCHABLES en el frontón municipal.

18:00 21:00 HAUR-TAILERRAK: ILE APAINKETA, MAKILLAJEA eta ESKU LANAK Udaletxeko plazan. TALLERES INFANTILES: PELUQUERIA, MAQUILLAJE Y MANUALIDADES en la Plaza del Ayuntamiento. Laguntzaileak / Colaboran: La Pelu de Eva, Krealagun elkartea Berrizaratatsuak

18:30 MINI-MOLTO MOTOR TXAPELKETA. CARRERA DE MOTOS MINI-MOLTO. Izen-emateak eszenatokian, ordubete lehenago. Kaskoa ezinbestekoa da. Inscripciones 1 hora antes en el escenario. Obligatorio llevar casco. Laguntzailea / Colabora: Beti Batera elkartea

19:00 TXOKOLATE-JANA Udaletxeko plaza. CHOCOLATADA en la Plaza del Ayuntamiento. Ekarri zure jaietako edalontzia. Ingurumena zaindu dezagun. Trae tu vaso de las fiestas. Contribuyamos a cuidar el medio ambiente. Laguntzailea / Colabora: Auzokoak

19:30 SALTXITXA-OGITARTEKO ESTROPADA Patxi Bengoa plaza 6. REGATA DE PERRITO CALIENTE en la plaza Patxi Bengoa 6. aguntzailea / Colabora: Bar Joan

20:00 ROCK KONTZERTUA Slow Train taldearen eskutik Patxi Bengoa plazan. CONCIERTO CLÁSICOS DEL ROCK a cargo de Slow Train en la plaza Patxi Bengoa Laguntzailea / Colabora: Bar Ortzi

Viernes 26 de julio 2019

11:00 TXITXARRILLOA Iñaki Basaberen eskutik Bizipoz eguneko zentroan, Amamen eta Aititen plaza. TXITXARRILLO de la mano de Iñaki Iñaki Basabe en el Centro de día Bizipoz, Basebe Amamen eta Aititen plaza. Laguntzailea / Colabora: Naguspea

14:30 PAELLA-JANA / PAELLADA 5 € kontsumizioarekin. 5 € con consumición. Laguntzailea / Colabora: Bar Jubis

17:30 II. ETXEBARRIKO JAIAK XC. ELKARTASUN TXIRRINDULARI MARTXA 3-14 urte bitartekoentzat Udaletxeko plazan, Amezola kalean eta Aita Eusebio Arzelai plazan. II MARCHA CICLISTA XC SOLIDARIA ETXEBARRIKO JAIAK para niños/as de 3 a 14 años en la Plaza del Ayuntamiento, calle Amezola y plaza Aita Eusebio Arzelai. Izen-ematea/baimena on-line izatea lehenesten da. Horretarako adin gabekoaren gurasoak/ tutoreak formulario bat bete beharko du klubaren orrian. https://www.basahuntzaketxebarri.com/basahuntzak-eskola/ La inscripcion/autorización sera preferentemente on line, para lo que será necesario rellenar un formulario por el/la progenitor-tutor/a della menor, mediante un formulario disponible en la página del club: Laguntzailea / Colabora: Basahuntzak Eskola Etxebarri

18:00 21:00 DANTZALDIA Orquesta Andoniren eskutik Etxebarri Behekoa 3. Adinekoen lokalean. Atsedenaldian LUNTXA. BAILABLES a cargo de la Orquesta Andoni en el Centro de la 3° Edad Etxebarri Behekoa. En el descanso LUNCH. Laguntzailea / Colabora: Etxebarri Behekoa Jubilatuen Elkartea

19:30 Los Primos a Compás de Flamenkito taldearen KONTZERTUA Patxi Bengoa plazan. CONCIERTO de Los Primos a Compás de Alaia Flamenkito en la plaza Patxi Bengoa. Laguntzailea / Colabora: Bar Joan

20:00 BERTSO-POTEOA: Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi. Irteera Udaletxeko plazatik. BERTSO-POTEO con l@s bertsolaris Alaia Martin y Beñat Gaztelumendi. Salida desde la Plaza del Ayuntamiento. Laguntzailea / Colabora: Euskara Zerbitzua

23:00 ERROMERIA ERRALDOIA Trikizio taldearen eskutik Udaletxeko plazan. GRAN ROMERIA a cargo de Trikizio en la Plaza del Ayuntamiento.

24:00 SUZKO ZEZENA. / TORO DE FUEGO. Laguntzailea / Colabora: Gutarrak

Sábado 27 de julio 2019

ETORRI ETA IKUSI!! Goizetik hasita Etxebarri zirkuan murgilduko da, eta horretarako herritarrak bertan parte hartzera eta gai horren inguruan mozorrotzera animatzen ditugu, giroaren alde. Aurkezleak, ekilibristak, pailazoak, funanbulistak, titiriteroak, akrobatak, fakirrak, asmatzaileak, indartsuak, emakume bizardunak, gizon-balak, magoak, su-irensleak... irudimenari kasu egin!! PASEN Y VEAN!! Desde primera hora de la mañana Etxebarri se convertirá en un pueblo circense, animamos a sus gentes a participar y a salir disfrazados durante todo el día para darle mas ambiente. Presentadores, equilibristas, payasos, funanbulistas, titiriteros, acróbatas, faquires, adivinos, forzudos, mujeres barbudas, hombre bala, magos, tragafuegos... dale rienda suelta a la imaginación!! OLINPIADAK: 30 puntu parte-hartzeagatik / OLIMPIADA: 30 puntos por participar

11:00 14:00 HERRIKO SUKALKI TXAPELKETA. CONCURSO LOCAL DE SUKALKI. Izen-emateak: 9:30etik aurrera Udaletxeko plazan.Sukalkia parte-hartzaile bakoitzak nahi duen lekuan egin daiteke, betiere kalean. 14:00ak baino lehen eman behar zaio epaimahaiari. Inscripciones: a partir de las 9:30 h en la Plaza del Ayuntamiento. El Sukalki se podrá hacer donde cada participante quiera, siempre en la calle. Hora limite de entrega 14.00 h. Behar beste osagai gehitu ahal izango dira, emaitza on baten mesedetan. Apainketak ez du puntuaziorik jasoko. Koadrila bakoitzetik sukalki 1 aurkeztu ahal izango da.

ordeak 11:00ak arte mahaiak utziko dizkie parte-hartzaileei, agortu arte. Mahaiak hartu diren leku berean entregatu beharko dira 19:00etan. Se podrán añadir los ingredientes que se crean convenientes para un mejor resultado. La decoración no puntúa. Se podrá presentar 1 sukalki por cuadrilla. Hasta las 11:00 h, la Comisión cedera mesas a las personas participantes hasta agotar. Las mesas se tendrán que entregar en el mismo lugar que se han cogido a las 19:00 h. Irabazleak egun berean jakinaraziko dira eskenatokitik, musika saioa hasi aurretik. Sariak jaietako azken egunean banatuko dira 20:00etan. El anuncio de los ganadores será hoy a las 20:00 h en el escenario. Los premios se entregarán el ultimo día de fiestas a las 20:00 h. OLINPIADAK: 20 puntu parte-hartzeagatik / OLIMPIADA: 20 puntos por participar 1° 25 p + Trofeo + 100 € 2° 15 p + 70 € 3o 10 p + 50 € *3 koadrilarik onenek puntuatuko dute, edozein postutan sailkatu arren. * Puntuarán las 3 mejores cuadrillas, indiferentemente del puesto en el que queden. Laguntzailea / Colabora: Eutsuna

12:00 SOKATIRA TXIKIA Udaletxeko plazan. Bi maila: 4-8 urte eta 9-12 urte. SOKATIRA TXIKI en la Plaza del Ayuntamiento. Dos categorías: 4-8 y 9-12 años.

13:00 14:00 PHOTOCALL Udaletxeko plazan. / en la Plaza del Ayuntamiento. Etor zaitez argazki dibertigarri bat ateratzera zure koadrilarekin. Argazkia guztiak Etxebarriko jaien Facebook orrian zintzilikatuko dira. Ven a sacarte una foto divertida con tu cuadrilla. Las fotos se publicarán en la página de Facebook de Etxebarriko Jaiak.

17:30 V. SOKATIRA TXAPELKETA KOADRILENTZAT ETA HERRITARRENTZAT Ametzola kalean. V CAMPEONATO DE SOKATIRA PARA CUADRILLAS Y VECIN@S en la calle Ametzola. Trebezia, Indarra ... Indarra, trebezia ... zer da benetan nagusi. Ikus dezagun!! Maña, fuerza ... Fuerza, maña... que prima realmente. Ven a comprobarlo!! Baldintzak KOADRILEN OLINPIADAK atalean, programaren 8 orriak. Requisitos en OLIMPIADA DE CUADRILLAS, página 8 del programa. Izen-emateak etxebarrikojaibatzordea@gmail.com helbidean edo hasi baino ordu 1 lehenago. Aurrez eginiko izen-emateak eskertzen ditugu gure antolaketa egokirako. Sariak jaietako azken egunean banatuko dira 20:00etan. Inscripciones en etxebarrikojaibatzordea@gmail.com o 1 hora antes del comienzo. Agracemos inscripción temprana para correcta planificación. Los premios se entregarán el ultimo día de fiestas a las 20:00 h. OLINPIADAK: 20 puntu parte-hartzeagatik / OLIMPIADA: 20 puntos por participar 1° 25 p 100 € 2° 15 p + 70 € 30 10 p + 50 € Laguntzailea / Colabora: Larogeitarrak

20:15 GARAGARDO TRAINERA LEHIAKETA Patxi Bengoa plazan. CONCURSO TRAINERA DE CERVEZA en la plaza Patxi Bengoa. Laguntzailea / Colabora: Bar Joan

20:15 Standby&Friends bertako taldearen KONTZERTUA betiko bertsioekin Antonio Epalza kalea 1. CONCIERTO grupo local Standby&Friends con versiones de siempre en la calle Antonio Epalza. Laguntzailea / Colabora: Irudi kafe

23:00 BERBENA izugarria Remix taldearen eskutik Udaletxeko plazan. Gran VERBENA a cargo del grupo Remix en la Plaza del Ayuntamiento.

24:00 SUZKO ZEZENA. / TORO DE FUEGO. Laguntzailea / Colabora: Gutarrak

Domingo 28 de julio 2019

10:30 13:30 UR-PUZGARRIAK ETA APAR JAIA Taberna Zaharra plazan. HINCHABLES ACUATICOS Y FIESTA DE LA ESPUMA en la plaza de Taberna Zaharra. Jaiak ureztatzeko aukera paregabea. Aparraren ondoren ur-guda izango dugu. Etor zaitez zure armekin: pistolak, ur-puxikak ...!! Y después... terminamos pasados por agua, esperemos no referirnos al tiempo. Bajad armamento de casa, Pistolas Globos, Cubos ... todo vale!! Laguntzailea / Colabora: HorDago

12:00 MARIATXIA Amezola kalean./ MARIACHI en la calle Amezola. Laguntzaileak /Colaboran: Batzoki, Bar Atutxa

15:00 HERRI-BAZKARIA udal frontoian. 10 €. COMIDA POPULAR en el frontón municipal. 10 €. Eta jaiei amaiera ematen hasteko, guztiok batera bazkalduko dugu. Y para culminar la semana festiva porque no comer todos juntos. MENUA: Patatak errioxarrera, oilasko erdia errea entsaladarekin eta etxeko hostopil tarta. MENU: Patatas a la riojana, medio pollo asado con ensalada y tarta casera de hojaldre. Antolakuntza dela-eta, lekua mugatua izango da. Joan ahal izateko txartelak aurrez erosi beharko dira (kartelen bidez iragarriko da). Informazioa: 94.426.70.05. Ezinbestekoa da bazkari egunean txartela aurkeztea. Plazas limitadas por motivos de organización. La venta de tickets se anunciará en carteles. Información: 94.426.70.05. Indispensable presentar el ticket el día de la comida. Oharrak: Batzordeak aholkatzen du tiketak azken momentuan EZ erostea, (beharrezkoa da bazkarira joango diren lagun kopurua astebete lehenago aurreikustea). Seguruenik EZ da tiketik salgai egongo bazkari egunean bertan. Notas: La Comisión solicita que la compra de tickets NO se deje para el último día. Es indispensable hacer una previsión de comensales una semana antes de la comida. Eskerrik asko. Probablemente NO se pondrán a la venta tickets el propio día de la comida.