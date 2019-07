Programa de fiestas de Ermua 2019: Ermuko Santixau Jaiak Cartel de fiestas de Santiagos 2019 en Ermua. EL CORREO Lunes, 8 julio 2019, 11:51

Programa de fiestas de Santiagos 2019 en Ermua, con los horarios y actividades de cada día.

UZTAILAREN 14a, IGANDEA

Goizeko 9:30ean, MENDIBIZIKLETAKO XXIII. HERRI MARTXARI emango zaio irteera Orbe Kardinalaren plazatik, Urko Mendiko Txirrindulari taldeak antolatuta.

Arratsaldeko 6:00etatik 8:00etara, hilaren 23ra arte, Patxi Jato, Ermuko artistaren «Paisai poetikoak» ARGAZKI ERAKUSKETA, Lobiano Kulturgunean.

Arratsaldeko 8:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, Phil Otajolek «Mr. Pichichi» KALE IKUSKIZUNA eskainiko du.

UZTAILAREN 15a, ASTELEHENA

Arratsaldeko 6:30etatik aurrera, SANTIXAUETAKO III. PADEL TXAPELKETAREN partidak San Pelaiokoko kantxetan, El Sartenazo taldeak antolatuta.

Arratsaldeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, TXARANGEN ARTEKO JOLASen hasiera Harra eta Jatorrizko Bekatuak jokoekin, Txarangen Batzordeak antolatuta.

Gaueko 10:30ean, Martxoaren 8a plazan, KONTZERTUA Kubako D. Capricho bikotearen eskutik, Komite Internazionalistak antolatuta.

UZTAILAREN 16a, ASTEARTEA

Arratsaldeko 5:30ean, Martxoaren 8a plazan, «Mugi zaitez!» HAURRENTZAKO DISKO FESTA, Euskal Birusak antolatuta.

Arratsaldeko 6:30etatik aurrera, SANTIXAUETAKO III. PADEL TXAPELKETAREN partidak San Pelaiokoko kantxetan, El Sartenazo taldeak antolatuta.

Arratsaldeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, TXARANGEN ARTEKO JOLAS gehiago. Oraingo honetan Soka-tira Lehiaketa eta Triatloi proba izango dira.

Gaueko 10:30ean BERTSO JAIALDIA Martxoaren 8a plazan, Deba Beheko Bertso Eskolak antolatuta. Bertan izango dira Joanes Illarregi, Josune Aramendi, Ane Zuazuabiskar, Aratz Igarzabal, Xabat Galletebeitia eta Amaia Iturriotz bertsolariak. Gai jartzailea: Unai Rodriguez.

UZTAILAREN 17a, ASTEAZKENA

Arratsaldeko 6:30etatik aurrera, SANTIXAUETAKO III. PADEL TXAPELKETAREN partidak San Pelaiokoko kantxetan, El Sartenazo taldeak antolatuta.

Arrasatsaldeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan TXARANGEN ARTEKO JOLASAK: Artaburu Proba eta Pepino Jokoa.

Gaueko 9:00etan, Orbe Kardenalaren plazan HERRI OGITARTEKADA. Ogitartekoak eta edariak banatuko dira oso salneurri berezian, Txarangen Batzordeak antolatuta.

Gaueko 10:30ean, Orbe Kardinalaren plazan, TXARANGEN ABESTILEHIAKETA. Lehiaketatik kanpo, Irulitxa txaranga arituko da giroa alaitzen.

UZTAILAREN 18a, OSTEGUNA

Arratsaldeko 4:00etan, M.A. Blanco eta Betiondoko kiroldegietan, ARETO-FUTBOL TXAPELKETAren hasiera, Skorpio F. T.k antolatuta.

Arratsaldeko 6:30etatik aurrera, SANTIXAUETAKO III. PADEL TXAPELKETAREN partidak San Pelaiokoko kantxetan, El Sartenazo taldeak antolatuta.

Arrasatsaldeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, TXARANGEN ARTEKO JOLASAK: Soka-tiraren finala eta Kuboen Proba.

Gaueko 10:30ean, elizako aterpeetan, «Zergatik praktikatzen dugu sexua gazteleraz?» UMORE BAKARRIZKETA, Oihan Vegaren eskutik, Euskal Birusak antolatuta.

UZTAILAREN 19a, OSTIRALA

Arratsaldeko 4:00etan, M.A. Blanco eta Betiondoko kiroldegietan, ARETO-FUTBOL TXAPELKETA.

Arratsaldeko 6:00etan, Orbe Kardinalaren plazako pilotalekuan, PALETA TXAPELKETAREN FINALAK, Paleta taldeak antolatuta. Euria arituz gero, partidak Aritzmendi pilotalekuan egingo dira.

Arratsaldeko 6:30etatik aurrera SANTIXAUETAKO III. PADEL TXAPELKETAREN partidak San Pelaiokoko kantxetan, El Sartenazo taldeak antolatuta.

Gaueko 10:30ean, Orbe Kardinalaren plazan, PLAYBACK LEHIAKETA, Txarangen Batzordeak antolatuta.

UZTAILAREN 20a, LARUNBATA

Goizeko 8:00etan, M.A Blanco eta Betiondoko kiroldegietan, ARETO-FUTBOL TXAPELKETA.

Goizeko 9:00etan, Mallabiko Pedro Deunaren zelaian, TXAKURREN ERAKUSTALDILEHIAKETA, La Verdad ehiza eta arrantza elkarteak antolatuta.

Goizeko 10:00etan, Orbe Kardinalaren pilotalekuan, ARKU-TIRO PROBA, Beti-Ondo arku-tiro taldeak antolatuta. Nahi duen guztiak parte hartu ahal izango du.

Goizeko 10:00etan, Orbe Kardinalaren plazatik, URKO 69etan ezetz! XI. IGOERA KONTROLATUAri emango dio hasiera Artarrai mendizale taldeak.

Goizeko 10:30ean, Lobiano Kultur Gunean MAHAI eta ESTRATEGIA JOLASAK, Draconia taldeak antolatuta.

Goizeko 11:00etatik aurrera, SANTIXAUKO III. PADEL TXAPELKETAREN finalak San Pelaioko kantxetan.

Goizeko 11:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, ALDIBEREKO ETA AZKA XAKE PARTIDEN ERAKUSTALDIA, Ermutarrak Xake Taldeak antolatuta.

Arratsaldeko 4:00etan, M.A Blanco kiroldegian, ARETO-FUTBOL TXAPELKETAren finala.

Arratsaldeko 4:30ean, Orbe Kardinalaren plazan, MUSA TXAPELKETA, Afaltzaindiak antolatuta.

Arratsaldeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, DANTZA EMANALDIA, Txindurri taldeak antolatuta.

Gaueko 11:30ean, San Pelaio plazan, Medina Azahara taldearen KONTZERTUA.

UZTAILAREN 21a, IGANDEA

Goizeko 10:00etan, San Martin plazan, BLOOD BOWL TXAPELKETA, Draconia taldeak antolatuta.

Goizeko 10:30ean, San Pelaio plazan, IRRATIZ KONTROLATURIKO AUTOEN 'ERMUA HIRIA' XXII. TXAPELKETA, Eztanda taldeak antolatuta.

Goizeko 10:30ean, Orbe kardinalaren plazan HERRI ARTEKO XXIV. XAKE TXAPELKETA, Ermuko Xake taldeak antolatuta.

Goizeko 11:00etan, Anbreko industrialdean nazio mailako 2019ko SANTIXAUAK TXIRRINDULARITZA PROBA umeentzat (neskak eta mutilak), Ermuko Txirrindulari Elkarteak antolatuta.

Goizeko 11:00etan, San Pelaioko Bolatokian, BOLO-PALMA TXAPELKETAREN hasiera Campoo de Yuso (Kantabria) emakume-taldearekin. FINALAK arratsaldeko 4:00etan izango dira. Antolatzailea: Peña Bolística Montañesa.

Arratsaldeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, Ermuko Kultur Etxeek MUSIKA ETA DANTZA JAIALDIA eskainiko dute, Sri Lankako Sama Balleta eta Armeniako Bert taldeekin.

UZTAILAREN 22a, ASTELEHENA

Arratsaldeko 5:30ean, Orbe Kardinalaren plazan, HAURRENTZAKO JOLASAK INGELESEZ, Kids & Us-ek antolatuta.

Arratsaldeko 6:00etan, Orbe kardenalaren plazan, Eibar Rugby Taldeak RUGBY PROBATZERA ETOR ZAITEZ ekitaldia eskainiko du.

Arratsaldeko 7:30ean, Orbe Kardinalaren plazan, Rock & Roll KONTZERTUA Madrileko Cherry and The Ladies emakumebandaren eskutik.

Gaueko 10:30ean, Orbe Kardinalaren plazan, Shakti Olaizolak «Baldin bada» ZIRKU IKUSKIZUNA eskainiko du.

UZTAILAREN 23a, ASTEARTEA (Umeen eguna)

Goizeko 11:00etan, BURUHANDIAK Orbe Kardinalaren plazan.

Goizeko 11:30etatik ordu 1:30era eta arratsaldeko 4:00etatik 7etara, Orbe Kardinalaren plazan, HAURRENTZAKO PARKEA eta TAILERRAK, Txarangen Batzordeak antolatuta (euria eginez gero ekitaldiak Aritzmendi pilotalekuan izango dira).

Arratsaldeko 4:00etan, BURUHANDIAK Orbe Kardinalaren plazan.

Arratsaldeko 5:30ean, HAURRENTZAKO TXOKOLATE-JANA Orbe Kardinalaren plazan, Txaranga Batzordeak antolatuta.

Arratsaldeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan «Kili Kili Punk» HAURRENTZAKO MUSIKA-IKUSKIZUNA, Sukar taldearen eskutik.

Arratsaldeko 8:30ean, Orbe Kardinalaren plazan, APAR JAIA.

Gaueko 10:00etatik goizaldeko ordu 1etara, Martxoaren 8a plazan aurtengo Santixauetan ere FESTAN BLAI gazteentzako gunea: jolasak, opariak eta zuzeneko musika DJ Txurrurekin.

UZTAILAREN 24a, ASTEAZKENA

Arratsaldeko 5:00etan, Patxi plazan, JAI OPARI BANAKETA Drogamenpekotasun Prebentzioko Udal Zerbitzuen eskutik.

Arratsaldeko 7:00etan,

Orbe Kardinalaren plazan, TXARANGEN AURKEZPENA eta ohiko KALEJIRA Irulitxa eta New Tocados musika bandek eta Brincadeira batukada taldeak alaituta.

Gaueko 11:00etatik goizeko 4:00etara, DANTZALDIA Orbe Kardinalaren plazan Nueva Alaska orkestrarekin.

Gaueko 11:00etatik goizeko 3:00etara, Martxoaren 8a ¡plazan ROCK JAIALDIA Ermuko Orihen eta We Are Apes, Hello!, eta Kalaluniako Cronopios taldeekin. Antolatzaile: Beti Txarto

UZTAILAREN 25a, OSTEGUNA

Goizeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, TXOKOLATE-JANA, GaztelaLeon Kultur Etxeak eskainita.

Goizeko 7:30ean, Orbe Kardinalaren plazako pilotalekuan, Txarangen Batzordeak antolatutako BARRUS partidak. Laguntzailea: Goxo-Goxo dastategia.

Goizeko 8:00etan, SOKAMUTURRA Ongaraiko Eskolako patioan.

Eguerdiko 12:00etan, San Pelaioko Bolatokian BOLOPALMAko SANTIXAUAK 2019 SARIA Ermuko eta Eibarko Bolo-Palma elkarteen artean, Peña Bolística Montañesak antolatuta.

Eguerdiko 12:00etatik ordu 2etara eta arratsaldeko 5:00etatik 8:00etara, HAURRENTZAKO PARKEA San Martin plazan.

Eguerdiko 12:30ean, Santiago Apostoluaren elizan MEZA NAGUSIA patroiaren omenez.

Eguerdiko 12:30ean, HERRIKIROL ikuskizuna Orbe Kardinalaren plazan. Probak eta partehartzaileak: - HARRIJASOTZAILEAK: Inaxio Perurena, Haritz Ureta eta Karmele Gisasola. - AIZKOLARIAK: Hodei Ezpeleta, Ioritz Gisasola, Julen Larrea eta Alex Txikon.

Eguerdiko 12:30ean, KALEJIRA The Joselontxo,s txarangaren eskutik.

Arratsaldeko 5:00etan, Aritzmendi pilotalekuan, PROFESIONALEN ARTEKO ESKUPILOTA PARTIDAK: Bizkaiko Foru Aldundiaren taldetxapelketako final erdia, Ermuko Pilota Taldeak antolatuta.

Arratsaldeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazatik irtenda, ERRALDOI ETA BURUHANDIEN KALEJIRA Ondalan konpartsaren eskutik.

Arratsaldeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazatik irtenda, KALEJIRA The Joselontxo,s txarangarekin.

Arratsaldeko 8:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, LARRAINDANTZA nahi duen guztiak parte hartzeko.

Arratsaledeko 8:30ean, Orbe Kardinalaren plazan, EUSKARAREN ALDEKO TOPAKONPROMISOA, Afaltazaindia taldeak antolatuta.

Gaueko 10:30ean, San Pelaioko plazan, HELDUENTZAKO KLOWN IKUSKIZUNA Francis J. Quirosen eskutik.

Gaueko 11:00etatik goizeko 4:00etara, Orbe Kardinalaren plazan, Vulkano show orkestrak DANTZALDIA girotuko du.

UZTAILAREN 26a, OSTIRALA

Goizeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, TXOKOLATE-JANA, GaztelaLeon Kultur Etxeak eskainita.

Goizeko 7:30ean, Orbe Kardinalaren plazako pilotalekuan BARRUS partidak.

Goizeko 8:00etan, Ongarai Eskolako patioan, SOKAMUTURRA.

Eguerdiko 12:00etatik ordu 2etara eta arratsaldeko 5:00etatik 8:00etara, San Martin plazan HAURRENTZAKO PARKEA.

Eguerdiko 12etan, Orbe Kardinalaren plazan, NAGUSIEI OMENALDIA eta Nagusien Etxeak antolatutako lehiaketa ezberdinetako irabazleei SARIAK BANATZEA.

Eguerdiko 12:00etan, KALEJIRA Mexico lindo Mariachi bandaren eskutik. Ostean, Orbe kardenalaren plazan KONTZERTUA eskainiko dute.

Arratsaldeko ordu 2:00etan, Merkatu Plazan, Nagusien Etxeak HERRI BAZKARIA eskainiko die aitona-amona bazkideei.

Arratsaldeko 6:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, ESKUPILOTA partidak, Pilota Taldeak antolatuta: lehengo afizionatu kategoriako nesken binakako partida Nagore Aramendi-Leire Etxaniz bikotea Olatz Arrizabalaga-Gentzane Aldairen aurka, eta ondoren afizionatu kategoriako mutilen binakako partida Iñaki Elola-Iker Elizegi bikotea Gorka OtaduyAitor Etxeberriaren kontra.

Arratsaldeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, Gari, Montxo eta Joselontxok «Txirinbolo» PAILAZO IKUSKIZUNA eskainiko dute.

Arratsaldeko 7:00etan, KALEJIRA Ustekabe musika-bandak alaituta.

Arratsaldeko 7:00etan KALEJIRA Ermuko txarangen eskutik.

Arratsaldeko 8:00etan Orbe Kardinalaren plazan LARRAINDANTZA.

Gaueko 10:30ean San Pelaio plazan Granadako Vol, E Temps taldeak «Distans» KALE IKUSKIZUNA eskainiko du.

Gaueko 11:00etatik goizeko 4:00etara Orbe Kardinalaren plazan Montecristo Orkestrak, DANTZALDIA alaituko du.

Gaueko 11:00etatik goizeko 3etara Martxoaren 8a plazan, TECHNO JAIALDIA Lisboako DU ART eta Ermuko Alexander M. DJekin. Antolatzaile: Beti Txarto.

UZTAILAK 27, LARUNBATA

Goizeko 7:00etan, Orbe Kardinalaren plazan, TXOKOLATE-JANA, GaztelaLeoneko Kultur Etxeak eskainita.

Goizeko 7:30ean, Orbe Kardinalaren plazako pilotalekuan, BARRUS partidak.

Goizeko 8:00etan, Ongarai Eskolako patioan, SOKAMUTURRA.

Goizeko 11:00etatik 12:30era, arroz-banaketa Orbe Kardenalaren plazan eta, ondoren, PAELLA LEHIAKETA herrikoiari ekingo zaio haur eta helduen kategorietan. Antolatzailea: Lobiano Gastronomi elkartea, laguntzailea: Ermuko dendari eta ostalarien elkartea.

Goizeko 11:00etan, Martxoaren 8a plazan, SARDINA BANAKETA nahi duen guztiarentzat, Nagusien Etxeak antolatuta.

Eguerdiko 12:00etatik ordu 2etara eta arratsaldeko 5:00etatik 8etara, San Martin plazan, HAURRENTZAKO PARKEA.

Eguerdiko 12:30ean, KALEJIRA Irulitxa txarangaren eskutik.

Arratsaleko ordu 1etan KALEJIRA, Macjeara,s Jazz bandaren eskutik.

Arratsaldeko ordu 2etan, paella lehiaketara aurkeztutako platerak DASTATUKO DIRA eta ondoren ohiko HERRI BAZKARIA.

Arratsaldeko 6:00etan Orbe Kardinalaren plazan, ERROMERIA, Lotxo taldeak alaituta.

Arratsaldeko 7:00etan, KALEJIRA Irulitxa txarangaren eskutik.

Arratsaldeko 7:00etan, KALEJIRA Macjeara,s Jazz bandaren eskutik.

Arratsaldeko 7etan, Orbe Kardinalaren plazan paella lehiaketako epaimahaikideek IRABAZLEAK ezagutaraziko dituzte eta SARI-BANAKETA egingo da.

Arratsaldeko 7:15ean, Orbe Kardinalaren plazan AURRESKUA ETA LARRAINDANTZA nahi duten guztientzat.

Arratsaldeko 8:00etan, ERROMERIA BERRIZ ERE Lotxo taldeak alaituta.

Arratsaldeko 20:30ean, KALEJIRA Frantziako Rock Box bandarekin.

Gaueko 10:00etan, Orbe Kardinalaren plazan McOnak taldearen KONTZERTUA.

Gaueko 11:30ean, Irulitxa musikabandaren ONGIETORRIA Orbe Kardinalaren plazan. Gaueko 12etan, Ongaraiko parkean SUZIRIAK Astondoa pirotekniaren eskutik. Ondoren, KALEJIRA Orbe Kardinalaren plazaraino eta bertan AGUR JAUNAK abestea, aurtengo jaiei agurra emateko.

Gaueko 12:30ean, Orbe Kardenalaren plazan, JAIEN AMAIERA Mocedades taldearen kontzertuarekin.