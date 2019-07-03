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Programa de fiestas de Areta 2019 en Llodio, con los horarios y actividades de cada día.
11:00 – CONCURSO DE PAELLAS
12:00 – POTEO JOTEO
14:00 – ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE PAELLAS
17:30 – CONCURSO DE TORTILLAS EN EL C.S.C
18:00 – SOKA DESDE LAUDIO HASTA ARETA
19:00 – LECTURA DEL PREGÓN Y CHUPINAZO
19:15 – CABEZUDOS DE ARETA
19:30 – KALEJIRA CON ARETAKO TXISTULARIAK
19:30 – CONCURSO PERRO PASTOR EN LAS CAMPAS DE SANTA ANA
19:45 – ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE TORTILLAS Y
DEGUSTACIÓN DE LAS MISMAS EN EL C.S.C
20:00 – ROMERÍA CON GAUARGI
21:30 – BAILABLES CON GANEKO EN EL C.S.C
22:30 – AIARALDEKO DJ TOPAKETA
9:45 – VIII SUBIDA AL MONTE ALPITXU
10:00 – VISITA A LOS MOJONES
12:00 – MISA EN HONOR A SANTA ANA
12:30 – TALLER GASTRONÓMICO INFANTIL
14:30 – COMIDA Y HOMENAJE A LOS MAYORES DE 80 AÑOS EN ONIEVA Y BAILABLES
14:30 – COMIDA GAZTE ORGANIZADA POR A.G.A
16:30 – PAYASOS CON PEPA Y KUTXO EN EL C.S.C
18:00 – FINALES DE PELOTA MANO II MEMORIAL RAFA OLABARRIA
18:00 – ELEKTROTXARA.G.A
18:00 – CABEZUDOS A CARGO DE GALTZAGORRI K.T
19:00 – ZUMBA
19:30 – EXHIBICIÓN DE BAISALA EN EL C.S.C
20:30 – DANTZA POTEO CON UNTZUETA DANTZA TALDEA
22:00 – BAILABLES CON GANEKO EN EL C.S.C
23:00 – CONCIERTOS Y VERBENA
IZATE FALTSUAK
TRIBUTO A RIP ( Z.E.N )
IRATZAR ERROMERIA
10:00 – CONCURSO DE MARMITAKO
11:00 – CASTILLOS HINCHABLES EN EL C.S.C
12:00 – JUEGO DE LA RANA FRENTE AL BAR ARATZ
12:00 – CONCURSO DE TORRIJAS EN EL C.S.C
13:00 – III HOMENAJE A LOS TXISTULARIS DE ARETA
13:00 – VISITA DE LOS ARLOTES DE LAUDIO
14:00 – ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE MARMITAKO
16:30 – TALLERES Y JUEGOS INFANTILES ORGANIZADOS POR PINPILI AISIALDI TALDEA
18:00 – III ARETA TRAIL LASTERKETA
18:00 – CAMPEONATO DE BOLO ALAVES
18:00 – FIESTA DE LA ESPUMA EN EL C.S.C
19:00 – KALEJIRA CON ARETAKO TRIKITILARIAK
20:00 – HERRI KIROLAK
20:30 – BAILABLES CON GANEKO Y CHOCOLATADA EN EL C.S.C
21:00 – PARRILLADA POPULAR
23:00 – CONCIERTOS Y VERBENA
SUA
HERDOIL
OZEN ERROMERIA
12:30 – PRESENTACIÓN DE LA CARRERA DE BURROS
13:00 – CARRERA DE BURROS
15:00 – COMIDA POPULAR
18:00 – JUEGOS POPULARES
20:00 – DANTZA PLAZA KULUNKAN
21:30 – GAUBELA CON IGOR ARZUAGA
23:00 – TRAKA FINAL DE FIESTAS