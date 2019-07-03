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Programa de fiestas de Areta 2019

Programa de fiestas de Areta 2019

EL CORREO

Programa de fiestas de Areta 2019 en Llodio, con los horarios y actividades de cada día.

JUEVES 25 JULIO SANTIAGO:

11:00 – CONCURSO DE PAELLAS

12:00 – POTEO JOTEO

14:00 – ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE PAELLAS

17:30 – CONCURSO DE TORTILLAS EN EL C.S.C

18:00 – SOKA DESDE LAUDIO HASTA ARETA

19:00 – LECTURA DEL PREGÓN Y CHUPINAZO

19:15 – CABEZUDOS DE ARETA

19:30 – KALEJIRA CON ARETAKO TXISTULARIAK

19:30 – CONCURSO PERRO PASTOR EN LAS CAMPAS DE SANTA ANA

19:45 – ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE TORTILLAS Y

DEGUSTACIÓN DE LAS MISMAS EN EL C.S.C

20:00 – ROMERÍA CON GAUARGI

21:30 – BAILABLES CON GANEKO EN EL C.S.C

22:30 – AIARALDEKO DJ TOPAKETA

VIERNES 26 JULIO SANTA ANA:

9:45 – VIII SUBIDA AL MONTE ALPITXU

10:00 – VISITA A LOS MOJONES

12:00 – MISA EN HONOR A SANTA ANA

12:30 – TALLER GASTRONÓMICO INFANTIL

14:30 – COMIDA Y HOMENAJE A LOS MAYORES DE 80 AÑOS EN ONIEVA Y BAILABLES

14:30 – COMIDA GAZTE ORGANIZADA POR A.G.A

16:30 – PAYASOS CON PEPA Y KUTXO EN EL C.S.C

18:00 – FINALES DE PELOTA MANO II MEMORIAL RAFA OLABARRIA

18:00 – ELEKTROTXARA.G.A

18:00 – CABEZUDOS A CARGO DE GALTZAGORRI K.T

19:00 – ZUMBA

19:30 – EXHIBICIÓN DE BAISALA EN EL C.S.C

20:30 – DANTZA POTEO CON UNTZUETA DANTZA TALDEA

22:00 – BAILABLES CON GANEKO EN EL C.S.C

23:00 – CONCIERTOS Y VERBENA

IZATE FALTSUAK

TRIBUTO A RIP ( Z.E.N )

IRATZAR ERROMERIA

SÁBADO 27 SANTA ANATXU:

10:00 – CONCURSO DE MARMITAKO

11:00 – CASTILLOS HINCHABLES EN EL C.S.C

12:00 – JUEGO DE LA RANA FRENTE AL BAR ARATZ

12:00 – CONCURSO DE TORRIJAS EN EL C.S.C

13:00 – III HOMENAJE A LOS TXISTULARIS DE ARETA

13:00 – VISITA DE LOS ARLOTES DE LAUDIO

14:00 – ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE MARMITAKO

16:30 – TALLERES Y JUEGOS INFANTILES ORGANIZADOS POR PINPILI AISIALDI TALDEA

18:00 – III ARETA TRAIL LASTERKETA

18:00 – CAMPEONATO DE BOLO ALAVES

18:00 – FIESTA DE LA ESPUMA EN EL C.S.C

19:00 – KALEJIRA CON ARETAKO TRIKITILARIAK

20:00 – HERRI KIROLAK

20:30 – BAILABLES CON GANEKO Y CHOCOLATADA EN EL C.S.C

21:00 – PARRILLADA POPULAR

23:00 – CONCIERTOS Y VERBENA

SUA

HERDOIL

OZEN ERROMERIA

DOMINGO 28 JULIO:

12:30 – PRESENTACIÓN DE LA CARRERA DE BURROS

13:00 – CARRERA DE BURROS

15:00 – COMIDA POPULAR

18:00 – JUEGOS POPULARES

20:00 – DANTZA PLAZA KULUNKAN

21:30 – GAUBELA CON IGOR ARZUAGA

23:00 – TRAKA FINAL DE FIESTAS

Temas

Areta, Llodio, Álava, País Vasco, Fiestas Patronales

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