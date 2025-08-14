Los ultras del Gobierno de Israel desafían a Occidente con nuevos asentamientos

A la creciente presión internacional para reconocer a Palestina como Estado, el Gobierno de Israel responde con la inminente aprobación de un proyecto para construir ... nuevos asentamientos, unas 3.400 viviendas, en la Cisjordania ocupada. Eso supondrá la partición en dos de esta región que junto a Gaza conformaría el Estado palestino. El ministro de Finanzas hebreo, el ultra Bezalel Smotrich, hizo el anuncio de esta expansión, «que enterrará la idea de un Estado palestino», y que, según desveló, cuenta con el apoyo total del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

De hecho, el máximo mandatario hebreo se ha referido en una reciente entrevista al 'Gran Israel', reivindicando las fronteras bíblicas de la época del rey Salomón que incluirían Cisjordania y también territorios de Jordania, Líbano y Siria. Es el viejo sueño de la extrema derecha israelí.

Así reacciona el Gobierno de Tel Aviv a los anuncios hechos por Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Keir Starmer, primer ministro británico, de reconocer a Palestina durante la cumbre de Naciones Unidas de septiembre. «Nos aseguraremos de que para esa fecha los líderes hipócritas de Europa no tengan nada que reconocer», avisó Smotrich. Pese a que el apoyo al Estado palestino es abrumador entre los miembros de la ONU, Israel siempre lo ha considerado «una recompensa al terrorismo».

Por eso, el Ejecutivo hebreo desempolva justo ahora el viejo 'proyecto E1', que llevaba décadas en el cajón por la presión internacional. Este plan prevé, en menos de un año, nuevas edificaciones entre Jerusalén y el asentamiento judío de Maale Adumim. Esta ciudad, rodeada por el desierto de Judea, está unida a Jerusalén y el área metropolitana de Tel Aviv a través de una carretera. Su ubicación es estratégica. Levantar allí otras tres mil casas dividiría Cisjordania y haría imposible la creación de un Estado palestino. El plan pretende crear un sucesión de colonias desde el centro de Cisjordania hasta Jerusalén. De esta forma, el millón de palestinos que viven en Ramala, Belén y Jerusalén quedarán aún más aislados. «Esto es sionismo al más alto nivel : construir, asentar y reforzar nuestra soberanía en la Tierra de Israel», zanjó Smotrich.

700.000 colonos

Ahora hay casi 700.000 colonos hebreos repartidos en cerca de 160 asentamientos entre Cisjordania y Jerusalén Oriental, según informó a la BBCel grupo israelí antiasentamientos Paz Ahora. «El Gobierno de Netanyahu aprovecha cada minuto para acelerar la anexión de Cisjordania e impedir la posibilidad de una solución de dos Estados», declaró un portavoz de este grupo. «Nos está condenando a un continuo derramamiento de sangre, en lugar de trabajar para ponerle fin», lamentó.

La gran mayoría de la comunidad internacional considera que los asentamientos de los colonos judíos son ilegales. Esta postura fue respaldada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el año pasado. La mayor parte de los miembros de Naciones Unidas, incluida España, ven como solución a este conflicto la creación de dos Estados: uno que ya existe, Israel, y Palestina.