Trump promete «manejar con dureza» los ataques de «elementos rebeldes» en Gaza

Estados Unidos manejará «con dureza» los brotes de violencia en Gaza. El presidente, Donald Trump, se ha reafirmado esta pasada noche en la validez del ... alto el fuego en la región después de que este domingo milicianos de Hamás atacarán al ejército hebreo y éste respondiera con una oleada de bombardeos sobre la Franja. El enfrentamiento costó la vida a dos soldados de un batallón de ingeniería, cuya excavadora fue destruida por un misil antitanque, y a una treintena de palestinos entre civiles y combatientes islamistas.

Trump atribuyó estos ataques al ejército a iniciativas de «elementos rebeldes, no al liderazgo de Hamás», que ha prometido a Washington y los mediadores cataríes, egipcios y turcos que carece de responsabilidad sobre los enfrentamientos y de control sobre algunos de sus milicianos. «Lo manejaremos con firmeza, pero con justicia. El alto el fuego se mantendrá», aseveró .

El inquilino de la Casa Blanca reconoció que la primera semana de tregua ha sido agitada, no solo por el choque armado de este domingo sino por las ejecuciones sumarias y enfrentamientos registrados entre los islamistas y otros clanes de la Franja, que se han resuelto con al menos 32 víctimas mortales en ejecuciones sumarias. «Han estado bastante alborotados. Han estado disparando, y creemos que quizá los líderes no tengan nada que ver con eso», reiteró. Estados Unidos quiere garantizar «que las cosas sean muy pacíficas con Hamás».

En una línea muy parecida, el vicepresidente JD Vance reconoció que el alto el fuego en Gaza es susceptible de sufrir «altibajos», lo que obliga a «monitorear» la situación y crear una «infraestructura de seguridad», que en el plaz de paz de Trump queda depositada en una fuerza multilateral de vigilancia. Los mediadores han avanzado en este punto y creen que el contingente estará liderado por Egipto y compuesto por agentes palestinos entrenados por expertos egipcios y jordanos. La fuerza de paz desplazaría el control que Hamás mantiene ahora sobre la población gazatí.

«Hamás va a disparar contra Israel. Israel tendrá que responder», dijo JD Vance, en referencia a los islamistas desconectados del brazo armado que, como ha admitido la organización, «actúan por cuenta propia». Sin embargo, el 'número dos' de la Casa Blanca confió en que este tipo de choques no arruine la tregua porque «ahora mismo se han implantado las mejores posibilidades de lograr una paz sostenible.

Por su parte, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner llegan este lunes a Jerusalén para supervisar los siguientes pasos del proceso de paz. Antes de partir hacia Oriente Medio, Kushner, yerno y asesor del presidente, destacó en una entrevista en la CBS que uno de sus objetivos será convencer al primer ministro israelí de la necesidad de mejorar la calidad de vida de los palestinos. «Ahora que la guerra ha terminado, si quieren integrar a Israel con el Medio Oriente más amplio, sus líderes tienen que encontrar una manera de ayudar al pueblo palestino a prosperar y hacerlo mejor».

El enviado explicó que EEUU está «enfocado en crear una situación de seguridad conjunta y oportunidad económica para israelíes y palestinos para que puedan vivir uno al lado del otro de manera duradera». Sobre la posibilidad de que en el futuro esta situación se convierta en la posibilidad de implementar un Estado palestino. Kushner dijo: «Lo que terminemos llamando con el tiempo, dejaremos que los palestinos lo determinen por sí mismos».