Tel Aviv presiona a Trump para que ataque porque se agota su defensa antimisiles

Israel apremia a Estados Unidos para entrar en la guerra contra Irán, destruir su infraestructura nuclear y, de paso, provocar el cambio de régimen. Benjamín ... Netanyahu, primer ministro hebreo, mete presión a Donald Trump, presidente de EE UU. Según publicaciones como 'The Washington Post' y 'The Walt Sreet Journal', hay un motivo añadido para esa prisa: el Estado judío se está quedando sin interceptores defensivos Arrow para hacer frente a la lluvia de misiles que le lanza Teherán. Al parecer, tiene escudo para «diez o doce días». Y Washington, su principal abastecedor de este costoso y sofisticado material, tampoco dispone de muchas reservas. De ahí la urgencia de Tel Aviv por zanjar cuanto antes este conflicto.

La escalada se acelera. El ministro hebreo de Defensa, Israel Katz, ordenó este jueves al ejército que intensifique sus movimientos. «El primer ministro y yo hemos dado instrucciones para que incrementen la intensidad de los ataques contra objetivos estratégicos en Irán y contra objetivos gubernamentales en Teherán para eliminar las amenazas sobre el Estado de Israel y socavar el régimen de los ayatolás», difundió en un mensaje en la red X.

La ofensiva hebrea comenzó hace una semana. Irán replicó con sus misiles. La red defensiva israelí está compuesta por tres capas: la Cúpula de Hierro, diseñada para interceptar proyectiles de corto alcance; la honda de David, destinada a neutralizar misiles de larga distancia; y el sistema Arrow, cuyo objetivo son aquellos de corto y medio alcance. Según un funcionario estadounidense citado por 'The Walt Sreet Journal', Israel ha comenzado a racionar sus defensas aéreas porque «el sistema comienza a estar saturado». La república islámica ha disparado 400 misiles y cientos de drones. Tampoco se sabe de cuántos más dispone, aunque ha reducido la intensidad de los lanzamientos.

Acciones seleccionadas

Otro funcionario del servicio de Inteligencia norteamericano, esta vez a través de 'The Washington Post', pronostica que en unos días Israel tendrá que «seleccionar lo que quiere interceptar». De hecho, los responsables militares de Tel Aviv ya han optado por dejar que algunos misiles iraníes caigan cuando, por su trayectoria, van a impactar sobre zonas abiertas y sin población. La misma fuente asegura que, sin embargo, no han podido acabar con todos los proyectiles en los momentos de 'lluvia' masiva. Las Fuerzas de Defensa hebreas evitan comentar este asunto y se limitan a decir que están «preparadas para cualquier escenario».

La cifra 400 misiles ha lanzado Irán dirigidos contra Israel, además de cientos de drones. Por su parte, el ejército hebreo ha destruido el 40% de las bases de lanzamiento de proyectiles del régimen de Teherán.

Estados Unidos conoce desde hace meses las grietas defensivas del dispositivo hebreo. Washington ha colaborado en el refuerzo de sistemas terrestres, marítimos y aéreos. Desde el inicio de esta guerra, el Pentágono ha enviado más recursos a la región. Pero el grifo no es inagotable. También el arsenal norteamericano tiene sus límites. «Ni Estados Unidos ni Israel pueden quedarse de brazos cruzados interceptando misiles todo el día», apunta Tom Karako, director del Proyecto de Defensa Antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Por eso, dice, están obligados a actuar con celeridad. Un conflicto de larga duración vaciaría sus almacenes.

La mayor parte de los proyectiles iraníes han sido neutralizados. No es una situación nueva para Israel. Ya vivió bombardeos en abril y octubre de 2024. Entonces no hubo víctimas; ahora, hay al menos 24 muertos y 500 heridos. Hace un año, los ataques de Irán se centraron en zonas apenas pobladas; en esta ocasión, el objetivo, entre otros, ha sido la ciudad de Tel Aviv. Las fuerzas armadas hebreas aseguran tener información precisa sobre la ubicación de las lanzaderas de misiles de la república islámica y afirman que ya han destruido el 40%. Pero no han evitado que los proyectiles sigan rasgando el cielo israelí. El sistema defensivo Arrow tapa mucho, aunque tiene agujeros.

Arsenal EE UU es el suministrador principal de este costoso material, pero no dispone de grandes reservas

Incertidumbre No se sabe cuántos misiles le quedan a Irán aunque ha reducido la intensidad de sus lanzamientos

Estados Unidos, según 'The Times of Israel', echa una mano. Dispone de sistemas de defensa antimisiles Patriot y también de dispositivos THAAD, capaces de destruir los balísticos. Además, los destructores de la Armada norteamericana desplazados en la zona han derribado proyectiles dirigidos contra Israel. Según varios medios de EE UU, Trump tiene aprobado un plan para atacar Irán, pero aún no ha decidido si llevarlo a cabo. Tel Aviv presiona para que sea cuanto antes. Y parece que uno de los motivos es que se está quedando sin blindaje antimisiles.