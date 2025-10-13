El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Trump es recibido en Israel por el primer ministro, Benjamín Netanyahu. AFP

El parlamento israelí a Trump: «Nadie merece el Nobel de la Paz más que usted»

El presidente de Estados Unidos podría saludar a los rehenes liberados antes de dirigirse a Egipto

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:29

«Este es mi mayor honor. Un gran y bello día. Un nuevo comienzo». Esas son las palabras que Donald Trump ha plasmado este lunes ... en el libro de honor de Israel flanqueado por el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, y sus enviados especiales a Israel, un país en el que ha aterrizado como el héroe que siempre ha querido ser.

