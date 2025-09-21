El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. AFP

Netanyahu responde con el anuncio de nuevos asentamientos ilegales de colonos

M. P.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:59

Las reacciones en el espectro del Gobierno de Israel no pudieron resultar este domingo más furibundas tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del ... Reino Unido. Portugal, Canadá y Australia. «No sucederá», exclamó taxativamente el primer ministro hebreo. Benjamín Netanyahu llamó a la «lucha» contra una posible soberanía de Palestina porque «pondría en peligro la existencia» de Israel, un argumento que repitieron los miembros de su gabinete y buena parte de la oposición.

