Netanyahu responde con el anuncio de nuevos asentamientos ilegales de colonos

Las reacciones en el espectro del Gobierno de Israel no pudieron resultar este domingo más furibundas tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del ... Reino Unido. Portugal, Canadá y Australia. «No sucederá», exclamó taxativamente el primer ministro hebreo. Benjamín Netanyahu llamó a la «lucha» contra una posible soberanía de Palestina porque «pondría en peligro la existencia» de Israel, un argumento que repitieron los miembros de su gabinete y buena parte de la oposición.

Los mensajes en contra de los anuncios se intensificaron más tarde, cuando Hamás agradeció a los cuatro países su compromiso con un futuro Estado palestino. «Es un tributo a la lucha, la resistencia y los sacrificios. Es un paso importante para reafirmar el derecho de nuestro pueblo palestino a su tierra y a sus lugares sagrados y al establecimiento de su Estado independiente con capital en Jerusalén», resaltó la organización islamista en un comunicado.

«Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre: están dando una enorme recompensa al terrorismo», declaró Benjamín Netanyahu en una declaración grabada. «Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del Jordán».

El Ejecutivo busca cómo responder a estos anuncios y mantener una postura de fortaleza sobre los palestinos. Los ministros más a la derecha del gabinete no dudaron en apostar por la «anexión de Cisjordania» con carácter inmediato. En julio, el Parlamento aprobó con 71 votos a favor y 13 en contra una moción favorable a instaurar la soberanía israelí en este territorio.

«No sucederá. Nunca se establecerá un Estado palestino al oeste del Jordán», exclama el primer ministro

No se ha llevado a cabo aunque tampoco es descartable que el gabinete esté ahora pensando en una aplicación parcial. De hecho, el primer ministro anunció que en los próximos meses se verá una expansión de la actividad de los colonos. Desde que él se convirtió en el jefe del Gobierno, los asentamientos judíos se «han duplicado en Judea y Samaria (Cisjordania) y vamos a seguir por este camino», anunció.

Sin embargo, antes de adoptar medidas de especial contundencia, Netanyahu esperará a tomar el pulso a la Asamblea General de la ONU y sentarse a consultar con «mi amigo» Donald Trump. Quizá por ese motivo, avisó de que «la respuesta a este reciente intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará cuando vuelva de Estados Unidos. Esperen», instó a su gabinete y a la sociedad israelí.

Periplo por Estados Unidos

El mandatario tiene previsto desplazarse el miércoles a Nueva York para participar en la reunión de Naciones Unidas, y el domingo regresará a la Casa Blanca para visitar al presidente de EE UU. Es posible que, durante su periplo, se entreviste con congresistas ultraconservadores que este domingo abogaron por imponer «sanciones» a los países que defienden el Estado palestino.

El ministro hebreo de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, consideró que estos gobiernos «están tomando una medida que no sólo es errónea, sino también escandalosa e inmoral». Su departamento hizo público un comunicado en el que señaló que Israel «no aceptará ningún texto distante e imaginario que intente obligarlo a aceptar fronteras indefendibles».