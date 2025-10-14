El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del martes reparte un pellizco en estas dos localidades: comprobar resultados del 14 de octubre
Vladímir Putin, presidente de Rusia. Efe

Moscú confía en que la «eficacia» de Witkoff en la Franja sirva en Ucrania

El Kremlin ve con buenos ojos el interés de Trump para poner fin a la guerra en Europa, pero antes analizará su próxima reunión con Zelenski

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 14 de octubre 2025, 22:27

Comenta

El Kremlin ha evaluado con cierta ironía el acuerdo hacia la paz entre Israel y Hamás, forjado por Donald Trump. El portavoz, Dmitri Péskov, destacó ... ayer el esfuerzo negociador del enviado especial del presidente de EE UU, Steve Witkoff, y confió en que la «eficacia» que ha demostrado en el contencioso en Oriente Medio pueda aplicarla ahora a otros conflictos, en clara referencia a la guerra con Ucrania.

