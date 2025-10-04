El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Efe

Líderes mundiales instan a aprovechar esta «oportunidad para la paz»

Los principales países europeos elogian el plan de Trump y se ofrecen para apoyar el proceso que libere a los rehenes y logre el alto del fuego

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:59

Comenta

Buena parte de los principales líderes mundiales, incluidos los representantes de países árabes, celebraron la decisión de Hamás de aceptar el plan de paz para ... Gaza propuesto por Donald Trump y liberar a los rehenes israelíes aún en su poder. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió «a todas las partes aprovechar la oportunidad para poner fin a un conflicto trágico». Los mandatarios europeos se ofrecieron para apoyar la negociación en busca de un alto el fuego definitivo. Y tanto Catar como Egipto, que han actuado como mediadores, confían en una «segura y rápida» liberación de los cautivos y en el final del «derramamiento de sangre de los palestinos».

