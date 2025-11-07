El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre
Soldados de Naciones Unidas observan los escombros en la aldea libanesa de Et Taybeh tras el ataque israelí del jueves. AFP

Líbano busca apoyo internacional para frenar a Israel en su escalada violenta

EE UU da un ultimátum al Gobierno de Beirut para que desarme antes de final de mes a Hezbolá, que se niega a ello tras los recientes ataques

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:41

Comenta

Líbano se enfrenta a momentos de incertidumbre ante el temor de una nueva operación a gran escala por parte de Israel. El Estado judío intensificó ... sus bombardeos en el sur del país y desde Estados Unidos lanzaron un ultimátum al Gobierno de Beirut para que desarme a Hezbolá antes de final de mes. La milicia pro iraní no está dispuesta a entregar las armas y defiende el «legítimo derecho a defendernos de un enemigo que impone la guerra a nuestro país y no cesa sus ataques». Ante una posible nueva oleada de bombardeos enemigos, el primer ministro, Nawaf Salam, recordó a Hezbolá que solo el Estado tiene la potestad de decidir sobre la guerra y la paz e insistió en que el Ejecutivo trabaja para tener el monopolio de las armas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  6. 6

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  7. 7

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera
  8. 8 El trámite que exige el SEPE si cobras el subsidio y te toca un premio de la Lotería de Navidad
  9. 9

    Desalojan a la mayoría de inquilinos del edificio de Mazarredo que será un hotel
  10. 10 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Líbano busca apoyo internacional para frenar a Israel en su escalada violenta

Líbano busca apoyo internacional para frenar a Israel en su escalada violenta