Trump contra los gazatíes

Las declaraciones de Trump sobre expulsar de Gaza a un millón y medio de personas, reiteran lo que ya sabíamos sobre su brutalidad, su falta de empatía humana, su codicia y su ausencia de escrúpulos. También nos recuerdan su falta de profesionalidad y la excesiva ... simpleza con la que aborda casi cualquier asunto.

Hace pocos días, Trump, antes incluso de asumir formalmente la presidencia, intervino de manera decisiva en conseguir una tregua entre Israel y Hamás. No fue un logro pequeño en absoluto lograr que cesase el combate entre el gabinete israelí más radicalizado y ultraderechista de la historia y una organización de psicópatas homicidas ultra fanáticos. Funcionarios norteamericanos que habían participado en las negociaciones aseguraban que los enviados de Trump se habían mostrado inesperadamente duros con Israel, hasta lograr que Netanyahu firmase. En menos de dos semanas, ha quedado claro lo poco que valen los acuerdos que pueda firmar el nuevo presidente de Estados Unidos.

Llama mucho la atención que mezcle los temas geopolíticos con su oficio como promotor inmobiliario, cuando se entusiasma declarando que: «Gaza es interesante, es un lugar fenomenal. En el mar, el mejor clima. Todo está bien. Se pueden hacer cosas hermosas allí. Es muy interesante. Se pueden hacer cosas fantásticas». Es como si le hubieran ofrecido bajo mano el contrato para construir él mismo los hoteles en primera línea de playa, o algo así. Quizás no sepa que la UE financió el aeropuerto de Gaza y que pocos meses después los israelíes lo convirtieron en gravilla.

Cuando Trump dice que va a hablar con Jordania y Egipto para que acepten recibir a los gazatíes, realmente desconcierta su abrumadora ignorancia de los temas mundiales. Cualquier persona que haya seguido de manera superficial las noticias mundiales durante los últimos meses, sabe perfectamente que los egipcios han sellado con firmeza su frontera con Gaza precisamente para no acoger a cientos de miles de refugiados. ¿Es posible que el presidente de EE UU lo ignore? ¿O que no tenga un séquito de asesores, ministros y ayudantes que le llamen la atención sobre el tema?

Por supuesto, Egipto y Jordania ya se han negado de manera taxativa ¿Qué va a hacer Trump? ¿Va a amenazar a Jordania con sanciones diplomáticas y aranceles draconianos, igual que a Colombia? ¿Va a reclamar el canal de Suez igual que el de Panamá, si el dictador egipcio Al-Sisi no pasa por el aro? Por el momento Trump ha optado por ignorar la negativa. Es algo que hace con frecuencia, cuando un tema no le importa excesivamente, o cuando tropieza con una oposición decidida que no ve cómo superar. Trump alimenta la fantasía neurótica de ser un triunfador eterno, de manera que cuando pincha en hueso con algún tema, como es el caso ahora, muchas veces opta por fingir que no ha sucedido nada y pasar otros asuntos. Metiendo mucho ruido para disimular. Sin embargo, Trump se caracteriza por ser un hombre rencoroso, y los israelíes no le van a dejar olvidarse del tema, ahora que les han puesto en los labios un caramelito tan tentador.

El problema de fondo es que estamos a merced de los caprichos de un sujeto tóxico que muy probablemente no está en completa posesión de sus facultades mentales.