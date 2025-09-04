El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El humo de los bombardeos sobre la Ciudad de Gaza. Afp

Israel sólo acepta la rendición de Hamás para poner freno a la invasión de Ciudad de Gaza

Trump presiona a las dos partes para que aprueben un acuerdo integral que suponga la liberación de todos los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:26

Después de 23 meses de negociaciones indirectas a través de mediadores como Catar, Egipto y Estados Unidos, Benjamín Netanyahu rechaza cualquier tipo de acuerdo y ... sólo acepta la rendición de Hamás. Donald Trump parece dispuesto a presionar a todas las partes y escribió el miércoles en Truth: «Díganle a Hamás que devuelva INMEDIATAMENTE a los 20 rehenes (¡no 2, ni 5, ni 7!), y las cosas cambiarán rápidamente. ¡TERMINARÁ!» Los islamistas reaccionaron con un comunicado en el que se mostraron dispuestos a «llegar a un acuerdo integral en el que todos los prisioneros enemigos retenidos por la resistencia serán liberados a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos retenidos por la ocupación». La postura de Hamás no convenció a Israel, que sigue adelante con sus planes de invadir Ciudad de Gaza y ya cuenta con decenas de miles de reservistas preparados para el asalto final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  3. 3

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  4. 4 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  5. 5 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9

    Las instituciones vascas arremeten contra los «intolerantes» que «se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi»
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel sólo acepta la rendición de Hamás para poner freno a la invasión de Ciudad de Gaza

Israel sólo acepta la rendición de Hamás para poner freno a la invasión de Ciudad de Gaza