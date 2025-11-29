Israel mata a dos hermanos gazatíes de 8 y 11 años tras identificarles como «una amenaza»

M. P.

Las Fuerzas de Defensa de Israel sumaron este sábado una nueva polémica por las escaramuzas alrededor de la denominada Línea Amarilla que han ... causado multitud de víctimas mortales en Gaza en las últimas semanas. El ejército reconoció que mató a tres palestinos que habían rebasado esta divisoria, denominada también de seguridad o de alto el fuego, que separa las zonas militares de las civiles desde la firma de la tregua el 10 de octubre.

La cuestión es que dos de los fallecidos son dos hermanos de 8 y 11 años que recogían leña en las afueras de Khan Younis y que el comunicado oficial afirma que habían sido identificados como «sospechosos» que se acercaron a los soldados «de una manera que representaba una amenaza inmediata». La brigada dio la voz de alerta. La fuerza aérea bombardeó la zona y acabó con la vida de los hermanos.

La acción atroz del ejército ha causado una profunda indignación en la población gazatí. «Son niños. ¿Qué hicieron? No tienen misiles ni bombas. Fueron a buscar leña para que su padre pudiera encender una fogata», declaró el abuelo de Juma y Fadi Abu Asi.

En otro incidente ocurrido este sábado al sur de la Franja, cerca de Rafah, las tropas hebreas abatieron a tiros a un «agente terrorista» que había cruzado la línea de seguridad. El Ministerio de Salud gazatí informó que al menos 350 personas han muerto a manos del ejército durante la tregua.

Mientras tanto, numerosos israelíes se han concentrado al anochecer en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv para celebrar la que puede ser la última manifestación en favor de la liberación de los secuestrados por Hamás después de dos años. En este momento quedan dos cuerpos por devolver en manos de la milicia. Familiares de las víctimas denunciaron que el Gobierno «hace todo lo posible para que no se establezca una comisión estatal de investigación».