Israel confirma la entrega de dos cautivos muertos

El Ejército de Israel ha confirmado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cuerpos ... de dos de los cuatro rehenes fallecidos que tiene previsto trasladar durante esta jornada. Fueron devueltos a territorio israelí desde la Franja de Gaza en virtud del acuerdo de alto el fuego.

«Hamás debe cumplir el acuerdo y realizar los esfuerzos necesarios para el retorno de todos los secuestrados», han reclamado Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado en el que han confirmado que los restos de otras dos víctimas serán entregados por la misma vía en las próximas horas. El proceso para la devolución de los 24 cadáveres restantes será complicado por las dificultades para localizar algunos cuerpos.

Las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, indicó poco antes las identidades de los cuatro cautivos: Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre de 2023.