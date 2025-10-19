El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tanques y equipos blindados de ingeniería en la línea militar israelí. Reuters

Israel bombardea el sur de Rafah tras un ataque de Hamás a sus tropas con un misil

El gabinete de Benjamín Netanyahu organiza una reunión de urgencia para analizar el estado del alto el fuego en Gaza

M. Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:11

La aviación israelí ha bombardeado este domingo el sur de Gaza después de que sus fuerzas terrestres hayan mantenido un «intercambio de fuego» con un ... grupo de combatientes de Hamás. Este es el segundo altercado de gravedad que se produce desde el comienzo del alto el fuego hace un a semana. El viernes, una patrulla militar disparó también contra un grupo de milicianos que abrió fuego contra sus posiciones después de abandonar uno de los múltiples túneles que la organización islamista todavía conserva bajo la Franja.

