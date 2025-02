Israel anuncia su retirada de Líbano al cumplirse 500 días del ataque de Hamás

T. Nieva Lunes, 17 de febrero 2025, 13:19 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

Justo cuando se conmemoran este lunes 500 días de los atentados de Hamás, las autoridades de Israel han dado a conocer su intención de replegar ... de Líbano al ejército este martes. Así lo ha dado a conocer un funcionario hebreo a 'The Times of Israel' bajo condición de anonimato. No obstante, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, ha señalado que, pese a la retirada, las Fuerzas de Defensa de Irsael (FDI) tienen previsto permanecer en cinco lugares estratégicos del sur del País del Cedro.

El retorno a suelo hebreo de las FDI obedecería al calendario acordado en el alto el fuego vigente con el partido-milicia chií Hezbolá. Según el texto consensuado, el repliegue tendría que producirse antes de una fecha límite postergada del 18 de febrero. Hezbolá también tiene previsto desalojar el sur del Líbano, donde el ejército del País del Cedro mantendrá presencia militar. Noticias relacionadas Estados Unidos presiona ahora a Israel para mantener vivo el alto el fuego en Gaza Mikel Ayestaran El nuevo Gobierno de Líbano refleja la debilidad de Hezbolá T. Nieva Joseph Aoun, la nueva esperanza libanesa Gerardo Elorriaga «Tenemos la intención de salir y respetar con el acuerdo. Y por supuesto, el cumplimiento continuará», ha señalado el funcionario a 'The Times of Israel', no sin antes lanzar una advertencia. «Atacaremos cualquier amenaza que veamos y nos aseguraremos de que Hezbolá no reciba financiación de Irán… Eso simplemente no sucederá», ha añadido la fuente, al señalar que antes del repliegue las FDI han ejecutado este lunes a un alto cargo de Hamás en un bombardeo ejecutado por un dron contra un vehículo en la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano. Entretanto, al cumplirse 500 días de los ataques de Hamás, las familias de los cautivos y cientos de activistas han encabezado este lunes movilizaciones para exigir su inmediata liberación. «Sáquenlos del infierno», han clamado los representantes del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que han encabezado las marchas. Las protestas han conseguido bloquear desde primera hora de la mañana varias carreteras del país, incluida la céntrica carretera Namir en Tel Aviv. De igual modo, los organizadores han promovido un ayuno de 500 minutos para recordar la tragedia, que concluirá a las 20.00 hora local con una manifestación en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Los activistas también se han congregado en Jerusalén, cerca de la casa del primer ministro Benjamín Netanyahu, donde han comenzado una marcha hacia el Parlamento (Knesset).

Temas

Hamás

Hezbolá

Irán

Israel

Libano