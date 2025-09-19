El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Decenas de palestinos de Ciudad de Gaza se desplazan hacia el sur con sus pertenencias por una carretera.

Decenas de palestinos de Ciudad de Gaza se desplazan hacia el sur con sus pertenencias por una carretera. AFP

Israel amenaza con el uso de una «fuerza sin precedentes» tras matar a 1.900 personas en la toma de Ciudad de Gaza

El ejército hebreo estima que más de medio millón permanecen en la localidad, de la que muchos se niegan a huir por el peligro de las rutas de evacuación

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:57

Israel avanza en Ciudad de Gaza y amenaza a los cientos de miles de personas que quedan allí con el uso de «una fuerza sin ... precedentes». Responsables del ministerio de Salud elevaron a 800.000 el número de civiles en la localidad, una cifra que el ejército rebajó a 520.000, pero es imposible saber el número real debido a la situación de extrema violencia causada por los constantes bombardeos en barrios populares. La salida hacia el sur será a partir de ahora más complicada porque las tropas hebreas cerraron el paso por la carretera de Saladino, abierta durante 48 horas, y la única ruta es la de la costa.

