Irán deporta a 1,2 millones de refugiados afganos en solo seis meses
Teherán planea alcanzar los 2 millones de expulsados antes de marzo
Lunes, 18 de agosto 2025, 21:02
Las autoridades de Irán han dado cuenta este lunes de que 1,2 millones de refugiados afganos han sido deportados durante los últimos seis meses. ... Asimismo, Teherán prevé que otros 800.000 solicitantes de asilo sean expulsados antes del próximo mes de marzo. El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, ha explicado que esto supondría alcanzar un total de 2 millones de afganos deportados el año que viene –de los 6 millones que residen en el país–.
Este proceso de expulsión se enmarca en la política migratoria contra aquellos extranjeros que carezcan de permisos de residencia válidos, según señaló Momeni, quien aseguró que no se trata de un asunto motivado por cuestiones de «xenofobia», en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.
En julio el ministro de Exteriores de los talibán afganos, Amir Jan Muttaqi, pidió a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, un trato digno para los miles de afganos que Irán expulsa del país. Denunció que muchas de las deportaciones se producen sin coordinación alguna y alertó de «maltratos» contra la población expulsada.
La Organización Internacional Para las Migraciones (OIM) estima que unos 250.000 afganos fueron deportados solo en junio pero la comisión talibán ha disparado esta cifra hasta los 600.000, acelerada por los 12 días de conflicto entre Irán e Israel.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.