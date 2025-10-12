El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con heridos y una veintena de detenidos
Familiares de los rehenes exigen su liberación en una concentración en Tel Aviv. AFP

Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros

La Cruz Roja tendrá un papel determinante en el proceso que se prevé inminente

Luis López

Luis López

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:12

Comenta

Mañana lunes, previsiblemente en menos de 24 horas, Hamás entregará a Israel los 22 rehenes que mantiene con vida (hay gran preocupación por la salud ... de dos de ellos) y los cadáveres de otras tantas personas (son 26, pero algunos aún no están localizados). A cambio, Israel liberará a cerca de 2.000 presos palestinos, 250 de ellos con penas muy elevadas. Bajar a la realidad todo este planteamiento, la gestión de este proceso, no será fácil. Y muchos detalles aún no están claros. Por ejemplo, si Hamás tiene a todos los cautivos juntos en una ubicación, o si los irá liberando en distintos puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué hay este domingo 12 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?: a qué hora es y cuánto te puede tocar
  2. 2 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  3. 3 El restaurante de Las Arenas donde se come como en Italia
  4. 4

    El PP vasco se lanza a por el voto latino con una estrategia similar a la de Ayuso
  5. 5

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  6. 6

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  7. 7

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  8. 8 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  9. 9

    Nagore, la niña que vendía flores en el mercado de El Arenal, abre su floristería frente al Ayuntamiento de Bilbao
  10. 10

    «Nadar no te interesa para nada si estás en menopausia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros

Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros