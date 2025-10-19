El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una paciente gazatí frente al hotel de Ramala. M. Ayestaran

El hotel de los enfermos de cáncer en Ramala

Pacientes gazatíes que llevan más de dos años viviendo en este establecimiento no pueden regresar a casa por falta de medios para seguir su tratamiento en la Franja

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jerusalén

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Un arco de buganvillas moradas y rojas da la bienvenida al hotel Retno, «el hotel con más trabajo de Ramala, pero con menos dinero, porque ... aquí ya nadie paga», bromea Nawaf Hamed, dueño de un establecimiento de 50 habitaciones que, desde 2017, es la segunda casa de los gazatíes que acuden a Cisjordania para combatir al cáncer. Los enfermos venían a recibir tratamiento y, pasado un tiempo, regresaban a la Franja. Cuando el 7 de octubre de 2023 Hamás lanzó la operación 'Inundación de Al Aqsa' en el Retno había 125 gazatíes entre pacientes y familiares y quedaron en un limbo que supera los dos años. Algunos han fallecido en este tiempo, otros han buscado otra solución para vivir con familiares o amigos, pero hay 37 que siguen en el hotel y ya no reciben ayudas de ningún tipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  2. 2

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  3. 3 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  4. 4 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  5. 5

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  6. 6 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8 La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  10. 10

    Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El hotel de los enfermos de cáncer en Ramala

El hotel de los enfermos de cáncer en Ramala