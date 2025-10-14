El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del martes reparte un pellizco en estas dos localidades: comprobar resultados del 14 de octubre
Comienzan los trabajas de desescombro en Gaza. Reuters

Hamás entrega los cuerpos de cuatro nuevos rehenes tras restringir Israel la ayuda a Gaza

El Gobierno hebreo veta la apertura del paso de Rafah y reduce la entrada de camiones para obligar a los islamistas a recuperar todos los cadáveres

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jerusalén

Martes, 14 de octubre 2025, 22:10

Comenta

Primera crisis para el acuerdo de paz de Donald Trump. Veinticuatro horas después del intercambio de los 20 rehenes vivos por casi 2.000 presos ... palestinos, Israel y Hamás se acusan mutuamente de incumplir el pacto y aparecen las primeras grietas en el proceso diseñado por la Casa Blanca. El presidente estadounidense anunció en Egipto que «la segunda fase está en marcha», pero la primera no ha concluido y se enfrenta a unos obstáculos que ponen a prueba la solidez del pacto. Hamás no ha entregado todos los cuerpos y los israelíes, como represalia, han reducido la entrada de ayuda humanitaria a la mitad. Además, por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego, el ejército disparó contra gazatíes que intentaban volver a sus casas y cruzaron la 'línea amarilla' a la que se han replegado las tropas. Hubo al menos nueve muertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los servicios mínimos por la huelga propalestina afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  4. 4

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  5. 5

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  6. 6 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  7. 7 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  8. 8

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»
  9. 9 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  10. 10

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hamás entrega los cuerpos de cuatro nuevos rehenes tras restringir Israel la ayuda a Gaza

Hamás entrega los cuerpos de cuatro nuevos rehenes tras restringir Israel la ayuda a Gaza