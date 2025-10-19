La falta de excavadoras y los combates complican la búsqueda de los rehenes israelíes muertos en Gaza

Las preciadas y escasas excavadoras que quedan en Gaza se han convertido en las mejores armas para la paz. Escoltadas por milicianos de Hamás, retiran ... montañas de escombros y cavan para sacar al aire los túneles donde el grupo islamista ocultaba a los rehenes y busca ahora los cadáveres de los cautivos que aún no ha entregado a las autoridades israelíes. Este domingo han localizado el decimotercer cuerpo. Quedan quince. El Gobierno de Benjamín Netanyahu no abrirá el paso fronterizo de Rafah hasta que tenga en su poder a todos los secuestrados fallecidos. En ese cruce sigue retenida la ayuda humanitaria y, como denuncia Hamás, también varias excavadoras. Son vitales para iniciar la reconstrucción de la Franja, donde casi el 90% de los edificios han sido destruidos por las bombas hebreas, y también para encontrar los cadáveres de los rehenes que faltan y consolidar así este inestable proceso de paz.

Hay miles de cuerpos bajo los cascotes que forman el paisaje de Gaza. Tel Aviv reclama los suyos. El sábado por la noche, Hamás entregó los cadáveres de dos secuestrados el 7 de octubre de 2023. Ronen Tommy Engel tenía 54 años. Aquel día estaba en su casa, con su familia en el kibutz Nir Oz. Trató de proteger a los suyos del asalto de los terroristas de Hamás y acabó asesinado. Su mujer y sus dos hijas fueron secuestradas entonces y liberadas en noviembre de ese año. Los otros restos humanos devueltos el sábado son del tailandés Suntaya Akrasi, que también murió el 7 de octubre. Tenía 30 años y trabajaba en las huertas del kibutz de Be'eri.

Quedan por entregar los cuerpos de 15 cautivos

Las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado de Hamás, han hallado este domingo el cuerpo de otro cautivo israelí, el decimotercero. «Lo entregaremos si las condiciones son adecuadas», señaló el grupo armado en un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastín', afín a la organización islamista.

La escalada de tensión en la zona dificulta la operación. El ejército israelí asegura que las milicias palestinas dispararon un «misil antitanque» y emplearon «armas de fuego» contra una excavadora militar hebrea. En respuesta, el Gobierno de Netanyahu ordenó bombardear el enclave donde se suponía que estaban los miembros de Hamás. Las Brigadas Al Qassam niegan haber roto el alto el fuego y advierten de que «cualquier escalada sionista obstaculiza la búsqueda, excavación y recuperación de cuerpos», lo que «retrasa la recuperación de los restos de sus muertos».

'Robocavadoras'

Durante la pasada primavera, Israel se puso como objetivo destruir las excavadoras con las que los palestinos removían los escombros en busca de supervivientes y abrían vías de paso en las calles. En Yabalía, por ejemplo, atacó el garaje municipal de Al Nazla e inutilizó nueve excavadoras que habían sido donadas por el comité egipcio-catarí que ha actuado como mediador en este conflicto. La Defensa civil de Gaza denunció que esas ofensivas estaban destruyendo las «herramientas del trabajo humanitario».

Las excavadoras también son un bien muy preciado por Israel. En plena invasión, el Ejecutivo de Netanyahu publicó ofertas de empleo en la prensa y en internet en busca de conductores de estos vehículos pesados. Ofreció buenos sueldos para acelerar la demolición de edificios semiderruidos. También recurrió a 'robocavadoras' de fabricación estadounidense que no necesitan chófer. Pueden ser controladas a distancia, a mucha distancia: por un destacamento militar en Alabama (EEUU).

Como cada sábado, una manifestación de familiares de los secuestrados pidió en Tel Aviv la entrega de sus allegados. En una pancarta se leía: «Presidente Trump, traiga a casa a los últimos rehenes». Para enterrarlos en Israel hay que desenterrarlos antes en Gaza. Y para eso hacen falta excavadoras como las que están retenidas en el paso de Rafah porque Benjamín Netanyahu ha ordenado el cierre de esa frontera hasta que sean entregados todos los cuerpos. Difícil solución.