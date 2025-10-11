El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y visitaron la Franja. EP

Los enviados de EE UU entran en Gaza para confirmar la retirada israelí

Participan en una movilización con las familias de los rehenes y afirman que «los milagros suceden»

Z. Aldama

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:23

En vísperas de que concluya el plazo acordado para la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y de la Yihad Islámica, los ... enviados de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner -ambos judíos-, se adentraron este sábado en Gaza para supervisar la retirada de las tropas hebreas a la línea acordada.

