El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El primer ministro francés supera la moción de censura y salva su cargo por 18 votos
Imagen de la ejecución sumaria de ocho palestinos rivales a Hamás en Sabra justo después de la tregua. X

Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en Gaza

EE UU y Egipto proponen desplegar refugios y una fuerza de seguridad contra los asesinatos y la asunción de parcelas de poder por parte de los islamistas en la Franja

M. Pérez

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:34

Comenta

Donald Trump dijo el martes que no le «preocupaban en exceso» los enfrentamientos registrados entre Hamás con «dos pandillas muy malas». Al día siguiente, el ... Comando Central del ejército estadounidense advirtió a los líderes islamistas que cesaran las ejecuciones de «civiles palestinos inocentes». Tanto Washington como los mediadores que han participado en el alto el fuego recién instaurado en la Franja trabajan ahora en algo más consistente para prevenir un baño de sangre que trastoque el incipiente proceso de paz. Ahora sí. Ahora Trump está realmente preocupado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  3. 3 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  7. 7

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  8. 8 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  9. 9 Quién es Pablo Benegas, el fundador y compositor de La Oreja de Van Gogh que deja la banda de manera temporal tras la vuelta de Amaia
  10. 10

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en Gaza

Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en Gaza