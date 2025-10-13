El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Cruz Roja se encarga de la liberación de los rehenes.

Hamás ha liberado ya a los siete primeros rehenes entre la euforia israelí

Los familiares de los cautivos se concentran en la frontera donde esta mañana se entregarán a los restantes trece secuestrados vivos

Miguel Pérez

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:00

La pesadilla está a punto de terminar. Un convoy de la Cruz Roja ha recogido a los primeros siete rehenes de Hamás en el norte ... de Gaza. Entre ellos se encuentran Matan Angrest, los hermanos Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor y Omri Miran de Hamas, según acaban de informar las Fuerzas de Defensa. Los restantes trece secuestrados vivos serán entregados en una segunda tanda a las diez de la mañana (11.00 horas en España). Las muestras de euforia en la plaza de los Rehes son muy intensas.

